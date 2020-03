macOS 10.15.4 i watchOS 6.2 można już pobierać! Oto lista nowości

Apple udostępniło dziś zestaw większych aktualizacji na wszystkie swoje najważniejsze urządzenia. Użytkownicy komputerów Mac mogą już pobrać macOS Catalina 10.15.4, a na wspieranych Apple Watchach pojawił się watchOS 6.2.

macOS Catalina 10.15.4 – nowości w iCloud i funkcje dla rodziców

Najnowsza aktualizacja macOS na moim MacBooku wymaga pobrania 2,97 GB, a więc mamy do czynienia z niemałą paczką zmian. Przed instalacja warto zarezerwować sobie trochę wolnego czasu i jeśli wykonuje się poważniejsze zadania na komputerze Apple, to warto proces instalacji przeprowadzić po zamknięciu wszystkich programów.

Nowości w Finderze:

Pojawiło się udostępnianie folderów w iCloud Drive z poziomu Findera. Nowość trafiła również na iPhone’y i iPady wraz z iOS 13.4 i iPadOS 13.4. Apple kazało nam dość długo czekać, ale wreszcie można korzystać z funkcji znanej z konkurencyjnych dysków w chmurze

Dostęp do folderu można udzielić tylko osobom, które zostały zaproszone lub wszystkim, którzy mają link

Wprowadzono uprawnienia pozwalające określać, kto może dokonywać zmian i wysyłać pliki, a kto tylko wyświetlać i pobierać pliki

Funkcja czas przed ekranem:

Tutaj z pewnością zadowoleni będą rodzice. Dodano limity pozwalające kontrolować, kto może kontaktować się z dzieckiem oraz z kim może się ono kontaktować w ciągu dnia, a także w czasie bez urządzenia

Dzieci raczej nie będą zachwycone. Teraz dostępna jest możliwość kontrolowania muzyki i wideo, które dziecko może odtwarzać

Aplikacja Muzyka

Wyświetlanie zsynchronizowanych w czasie słów piosenek w Apple Music, w tym możliwość szybkiego przechodzenia do ulubionych fragmentów przez kliknięcie w wiersz tekstu utworu (tak jakby ktoś miał ochotę na karaoke podczas kwarantanny)

Safari

Wprowadzono opcję importowania haseł z przeglądarki Chrome do pęku kluczy iCloud

Dodano narzędzia powielania kart oraz zamykania wszystkich kart po prawej stronie karty bieżącej

Pojawiła się obsługa odtwarzania treści z serwisu Netflix w formacie HDR na wszystkich zgodnych urządzeniach

App Store z Apple Arcade

Obsługa uniwersalnych zakupów, o czym dzisiaj już pisaliśmy (kupujemy dowolną zgodną aplikację opracowaną osobno na iPhone’a, iPoda touch, iPada, Maca oraz Apple TV i płacimy tylko raz)

Lista ostatnich gier Arcade na karcie Arcade ułatwia kontynuowanie gry na iPhonie, iPodzie touch, iPadzie, Macu lub Apple TV

Pro Display XDR

Zmianę odczują właściciele nowego, drogiego monitora Apple. Pojawiły się własne tryby odniesienia, które można dostosowywać do swoich potrzeb, wybierając spośród wielu opcji gamy kolorów, punktu bieli, luminancji oraz funkcji przesyłania

Funkcja Dostępność

Preferencje sterowania wskaźnikiem na ekranie za pomocą precyzyjnie śledzonych ruchów głowy użytkownika

Aktualizacja zawiera także poprawki błędów i inne usprawnienia

Obsługa wyjścia o szerokim zakresie tonalnym na monitory innych firm oraz telewizory zgodne z HDR10 podłączone do gniazda DisplayPort lub HDMI

Zwiększone bezpieczeństwo dzięki obsłudze uwierzytelniania OAuth na kontach Outlook.com

Obsługa migracji CalDav podczas konwersji przypomnień iCloud na dodatkowym urządzeniu

Usunięcie problemu, w wyniku którego tekst kopiowany między dwoma aplikacjami w trybie ciemnym mógł być niewidoczny

Rozwiązanie problemu, który mógł powodować nieprawidłowe wyświetlanie kafelków CAPTCHA

Usunięcie problemu dotyczącego otrzymywania powiadomień o wykonanych przypomnieniach

Rozwiązanie problemu z jasnością ekranu monitora LG UltraFine 5K po obudzeniu

watchOS 6.2 – nowe metoda zakupów w aplikacjach

W celu pobrania aktualizacji oprogramowania Apple Watcha należy przejść do aplikacji Watch na iPhonie. Następnie wybieramy „Ogólne” i klikamy na sekcję „Uaktualnienia”. Należy pamiętać, że podczas instalacji smartwatch musi być podłączony do ładowarki, a akumulator powinien być naładowany w co najmniej 50%.

Lista zmian przedstawia się następująco:

Aktualizacja umożliwia dokonywanie zakupów w aplikacjach na Apple Watchu

Rozwiązano problem, który mógł powodować wstrzymywanie odtwarzania muzyki przy przełączaniu z Wi-Fi na Bluetooth

Rozszerzono dostępność aplikacji EKG i powiadomień o arytmii na Chile, Nową Zelandię i Turcję. W Polsce funkcja jest już dostępna od dłuższego czasu

Oczywiście nie zabrakło mniejszych usprawnień i usunięcia zgłoszonych błędów. Zarówno macOS Catalina 10.15.4 i watchOS 6.2 powinny być już dostępne do pobrania.

