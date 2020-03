Apple: konferencja WWDC tylko w wersji online. Wszystko przez koronawirusa

Zagrożenie koronawirusem wpłynęło na plany Apple. Firma ogłosiła, że tegoroczna konferencja WWDC nie odbędzie się w klasycznej formie.

Apple zmienia plany w kwestii WWDC

Konferencje WWDC skupione są na oprogramowaniu i programistach. To właśnie podczas nich Tim Cook i jego zespół prezentują nowe wydania systemów operacyjnych i aplikacji. Przeprowadzane są również sesje dla programistów, których zadaniem jest m.in. pokazanie zmian i przedstawienie wytycznych w kwestii tworzenia oprogramowania na platformy Apple.

W ostatnich latach impreza odbywała się w San Jose. Główna konferencja zawsze skupiała sporą widownię zarówno na miejscu, jak i przed ekranami komputerów. Wiele osób chciało poznać najważniejsze nowości, które niebawem trafią do iOS, macOS, watchOS czy tvOS.

Jak już wspomniałem, najbliższe WWDC, które jest planowane na czerwiec, nie zostanie przeprowadzone w formie znanej od lat. Apple, ze względu na zagrożenie koronawirusem, zdecydowało się wprowadzić odpowiednie środki ostrożności. Świata konferencja programistów będzie bowiem dostępna wyłącznie w formie online. Sesje programistyczne również zostaną poprowadzone przez internet.

Apple twierdzi, że tegoroczna impreza ma zapewnić zupełnie nowe doświadczenie online. Nie wiadomo jednak, co kryje się pod tymi słowami. Nie spodziewałbym się jednak niczego rewolucyjnego, najwyższej drobnych zmian.

Mimo iż WWDC zostanie przeniesione do internetu, to Apple nie zamierza zmieniać planów dotyczących pokazania nowych wersji oprogramowania. W tym roku poznamy iOS 14, watchOS 7,macOS 10.16, tvOS 14 i iPadOS 14. Niewykluczone, że firma Tima Cooka pochwali się jeszcze innymi nowościami.

iOS 14 i watchOS 7 – co nowego?

W związku z tym, że do konferencji WWDC coraz bliżej, to w internecie zaczynają pojawiać się informacje o nowych wydaniach systemów operacyjnych Apple. Warto zaznaczyć, że część z nich została oparte na podstawie zmian odkrytych w kodzie iOS 14. Nie mamy więc do czynienia tylko ze zwykłymi domysłami.

iOS 14 i iPadOS 14 mają przynieść m.in. nowy ekran z aplikacjami w formie listy, nowe funkcje w sekcji „Dostępność”, usprawnione ustawienia tapety, możliwość zmiany domyślnych aplikacji, więcej kursorów myszy, nowe opcje odzyskiwania systemu, a także usprawnienia w publikowaniu aktualizacji.

Z kolei użytkownicy Apple Watch mogą liczyć na: nowe tarcze i udostępnianie własnych, rozwiązania skierowane dla rodziców, śledzenie snu oraz monitorowanie poziomu tlenu we krwi.

Oczywiście nowości będzie więcej. Nie tylko na iPhone’ach, iPadach i Apple Watchach, ale również na komputerach Mac czy przystawkach Apple TV.

źródło: The Verge, Apple