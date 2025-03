Nowe funkcje na smartfonach i tabletach z Androidem

Google ogłosiło wzbogacenie urządzeń (nie tylko mobilnych) z Androidem o kolejne, przydatne na co dzień funkcje. Dzięki nim użytkownicy będą mogli poczuć się bezpieczniej, ale też rozerwać się w wolnej chwili oraz dowiedzieć się, czy dana oferta jest atrakcyjna.

Nowe funkcje, które zwiększą bezpieczeństwo użytkowników urządzeń z Androidem

W aplikacji, służącej do wysyłania i odbierania wiadomości, wdrożona została funkcja rozpoznawania scamu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Od teraz program będzie wykorzystywał AI do rozpoznawania oszukańczych wiadomości, co zmniejszy szanse przestępców na skuteczne wyłudzenie danych i/lub okradzenie właścicieli smartfonów z Androidem.

W przypadku, gdy aplikacja rozpozna potencjalnie oszukańczą wiadomość, wyświetli duże powiadomienie na ekranie urządzenia, za pośrednictwem którego użytkownik będzie mógł zgłosić scam i zablokować nadawcę. Może się jednak zdarzyć, że funkcja ta błędnie uzna wiadomość bądź konwersację za oszustwo – wówczas można wybrać opcję, że nie jest to scam.

Kolejną funkcją, zwiększającą bezpieczeństwo użytkowników, jest możliwość udostępniania lokalizacji zaufanym kontaktom w usłudze Znajdź moje urządzenie. Osoby, które zgodzą się to zrobić, mogą wybrać jedną z opcji: przez jedną godzinę, tylko dzisiaj i dopóki nie wyłączysz lub ustawić własne kryteria.

Lokalizacja będzie wyświetlana w czasie rzeczywistym na Mapach Google. Firma z Mountain View podkreśla, że informacje na temat lokalizacji są bezpiecznie przechowywane i to do użytkownika należy decyzja, komu je udostępni oraz przez jaki czas.

Nowe gry na Android Auto oraz nowość w Chrome, która pozwoli znaleźć najlepszą ofertę

Google ogłosiło również, że na Android Auto będzie dostępnych więcej aplikacji do gier, na przykład Farm Heroes Saga, Candy Crush Soda Saga, Angry Birds 2 i Beach Buggy Racing. Wystarczy pobrać je na urządzenie mobilne, aby zyskać do nich dostęp na Android Auto oraz zagrać, gdy pojazd stoi w miejscu.

Ostatnią z zapowiedzianych nowości użytkownicy znajdą w przeglądarce Google Chrome. Będą w niej dostępne nowe narzędzia, które pozwolą sprawdzić historię cen danego produktu, śledzić ich zmiany oraz porównać ceny w różnych miejscach.