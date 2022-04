Czekasz na Androida w autach Forda? Nie mamy dobrych informacji

Ford nie zmienił planów i zamierza wdrożyć Android Automotive w swoich samochodach, aczkolwiek później niż sądziliśmy. Ponadto tegorocznych modeli nie będzie można zaktualizować do nowego systemu infotainment.

Reklama

Na system Google poczekamy trochę dłużej

Firma z Mountain View, po przejęciu części rynku smartfonów, postanowiła rozpocząć ekspansję na nowe terytorium – samochody. Trzeba przyznać, że Google ma tutaj całkiem interesującą propozycję dla branży motoryzacyjnej, czyli platformę Android Automotive.

Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do Android Auto, mamy do czynienia z pełnoprawnym system infotainment, który może konkurować z BMW iDrive czy Audi MMI. Co więcej, dla wielu użytkowników będzie on miał kilka ważnych zalet – m.in. lepszą integrację z usługami Google i dostęp do nawigacji Mapy Google.

Wysokie zainteresowanie oprogramowaniem Google wyrażają także producenci samochodów, co nie powinno szczególnie dziwić – w końcu dostaną gotowe rozwiązanie i będą mogli skupić się na innych elementach rozwoju samochodów. Wśród firm, które zamierzają wprowadzić Android Automotive, znajduje się Ford.

Android Automotive w Volvo (fot. Volvo)

Amerykanie już wcześniej ogłosili, że do 2023 roku porzucą system Sync na rzecz platformy z Mountain View. Niestety, jak wynika z najnowszych doniesień, po drodze pojawiły się przeszkody.

Jim Farley, dyrektor generalny Forda, poinformował, że zespół jego firmy i Google dokonał już sporych postępów, aczkolwiek debiut Androida będzie opóźniony o kilka miesięcy. Ma on bowiem pojawić się w okolicach jesieni 2023 roku.

Nie będzie aktualizacji dla tegorocznych modeli

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że samochody wyprodukowane z fabrycznie zainstalowanym systemem Ford Sync 4 nie dostaną aktualizacji do Android Automotive. Dotyczy to również elektrycznego F-150 Lightning, który właśnie został wprowadzony do sprzedaży na rynku w USA.

Android będzie dostępny wyłącznie w samochodach, które opuszczą fabryki w 2023 roku lub później. Wspomniany F-150 Lightning ma jednak otrzymać stosowane zmiany już na etapie produkcji i w przyszłym roku pojawi się z nowym systemem.

Podejście Forda można jak najbardziej zrozumieć – w końcu mamy do czynienia z zupełnie nowym systemem infotainment, a więc aktualizacja oprogramowania Sync do platformy Google mogłaby okazać się wyjątkowo trudnym zadaniem, wymagającym sporo pracy.