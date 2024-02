Te urządzenia Xiaomi dostaną HyperOS w pierwszej połowie 2024!

HyperOS autorstwa Xiaomi wreszcie zawita na urządzeniach – właśnie podano oficjalną listę sprzętów, które dostaną aktualizację jeszcze w tym półroczu! Znalazły się na niej nie tylko smartfony, ale również tablety i wearables. Czy posiadane przez Ciebie urządzenie Xiaomi również może liczyć na aktualizację z HyperOS?

HyperOS na sprzęcie Xiaomi

Na temat potencjalnego następcy MIUI plotkowało się już od dawna i, choć jedni nie wierzyli, tak inni nie mogli się doczekać oficjalnego stanowiska firmy w tej sprawie. Nie do dziś już wiemy, że HyperOS faktycznie zostanie zaimplementowany do sprzętu ze stajni Xiaomi, a niektórzy użytkownicy mają się doczekać aktualizacji jeszcze w tym półroczu. Pod koniec 2023 roku poznaliśmy także listę urządzeń, które dostaną aktualizację do nowej nakładki producenta.

W pierwszym kwartale HyperOS zostanie więc udostępniony między innymi dla Xiaomi 13, Redmi Note 12 czy Xiaomi Pad 6. Dzisiaj jednak, podczas konferencji producenta w Barcelonie, poznaliśmy kolejne urządzenia, które mogą liczyć na aktualizację do HyperOS jeszcze w tym półroczu. Jakie sprzęty możemy na niej znaleźć?

Do końca czerwca HyperOS dostaną…

Jeśli niespecjalnie macie ochotę na oglądanie całej, dość długiej konferencji, to spieszę Wam z pomocą. Na grafice poniżej znajdziecie wszystkie urządzenia, które do końca czerwca pożegnają się z MIUI, choć trzeba uczciwie przyznać, że część z nich nawet nie będzie do końca wiedziała, czym MIUI jest.

No dobrze, ale ja tu pisu, pisu, a przecież Was pewnie zżera ciekawość, czy Wasz sprzęt się takiej aktualizacji doczeka!

Pełna lista urządzeń, które w pierwszym półroczu pożegnają się z MIUI (fot. Katarzyna Pura; źródło: Xiaomi Launch February 2024, YouTube)

W kwestii urządzeń typu wearables widzimy, że zarówno Xiaomi Watch S3, jak i Smart Band 8 Pro, debiutują na rynku z preinstalowanym HyperOS. Jeśli o tablety chodzi, to fabrycznie HyperOS ma Xiaomi Pad 6S Pro, natomiast użytkownicy Xiaomi Pad 6 oraz Redmi Pad SE będą musieli zainstalować odpowiednią aktualizację. Najbardziej „bogata” jest lista ukazująca smartfony, które pozwolą nam na korzystanie z HyperOS.

Znajdują się na niej bowiem sprzęty z serii Xiaomi 14, które właśnie debiutują w Polsce – domyślnie z HyperOS. Cała reszta, to jest seria Xiaomi 13, Xiaomi 13T, Xiaomi 12, Xiaomi 12T oraz Redmi Note 13, a także smartfony Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G i Redmi Note 12 5G, będą musiały zostać zaktualizowane.

Prawdopodobnie lista wspieranych sprzętów na tym się nie skończy, jednak obecnie nie znamy planów Xiaomi dla HyperOS na 3. i 4. kwartał 2024 roku.