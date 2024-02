Jaki laptop do 3000 złotych wybrać? Czy warto kupić sprzęt w tej cenie?

Zacznijmy od konkretnego pytania: czy istnieje coś takiego jak dobry laptop do 3000 złotych? Jeśli szukasz przenośnego komputera do pracy biurowej, nauki, przeglądania sieci i zabawy (ale nie grania), to taki budżet jest w zupełności wystarczający. Skoro tak, to odpowiedzmy sobie na to, jakie są najlepsze laptopy do 3000 złotych, które można kupić w 2024 roku.

Jaki laptop do 3000 złotych sprawdzi się w 2024 roku?

Choć coraz więcej zadań wykonujemy na smartfonach, to komputery wciąż stanowią dla wielu osób podstawowe narzędzie pracy, a nierzadko też zabawy. I o ile wśród graczy dominują stacjonarne pecety, to pozostałe osoby preferują raczej laptopy, które zajmują mniej miejsca, no i przede wszystkim można je zabrać ze sobą, gdy chce się (lub trzeba) wyjść z domu. A i w samym domu można się z takim urządzeniem swobodnie przemieszczać.

Dobra wiadomość? Tanie laptopy – bo urządzenia z tej kategorii cenowej trzeba tak nazwać – potrafią dziś zaoferować naprawdę sporo. To nierzadko wydajne, wygodne i dobrze wykonane maszyny, które przy tym wszystkim są ultramobilne – ważą niewiele, grubymi ich nazwać nie można, a wytrzymują spokojnie około 10 godzin między jednym ładowaniem a drugim. I właśnie takie modele wybrałem do tego zestawienia.

W poniższym rankingu znajdziesz 6 laptopów, kosztujących mniej niż 3000 złotych, w rozmiarach od 14 do 17 cali.

Najlepszy laptop do 3000 złotych – ranking 2024:

Acer Swift 3 – najlepszy laptop 14 cali do 3000 złotych

– najlepszy laptop 14 cali do 3000 złotych Acer Aspire 3 Spin – najlepszy laptop 2 w 1 do 3000 złotych

– najlepszy laptop 2 w 1 do 3000 złotych Acer Chromebook Plus CB-514 – najlepszy Chromebook w dobrej cenie

– najlepszy Chromebook w dobrej cenie ASUS Vivobook Go 15 OLED – najlepszy laptop 15 cali do 3000 złotych

– najlepszy laptop 15 cali do 3000 złotych Lenovo V15 G4 – najlepszy laptop do pracy do 3000 złotych

– najlepszy laptop do pracy do 3000 złotych HP 17-cp2444nw – najlepszy laptop 17 cali do pracy i zabawy

Interesuje Cię dobry laptop do 3000 złotych? Oto, na co możesz liczyć

Czas pomówić o konkretach, a więc o tym, co tak naprawdę może zaoferować sprzęt z tego pułapu cenowego. Wspominałem już o mobilności i dodam jeszcze tylko, że absolutnym standardem jest już grubość nieprzekraczająca 20 mm i waga w okolicach 1,5-2 kg (odrobinę więcej, jeśli myślisz o modelu 17-calowym).

O to, by system Windows 11 (jak i każdy program, którego potrzebujesz) uruchamiał się szybko i działał płynnie, dbają wielordzeniowe procesory klasy AMD Ryzen 5 (np. 5500U lub 7520C) albo Intel Core i5 (np. 13420H). Zwykle mają do pomocy od 8 do 16 GB pamięci RAM, a na Twoje pliki oddają jakieś pół terabajta. Po bokach znajdziesz też podstawowe porty, takie jak USB i HDMI, a za łączność bezprzewodową odpowiadają technologie Wi-Fi i Bluetooth.

Jeśli chodzi o ekrany, to najczęściej na tej półce cenowej mamy panele IPS z antyrefleksyjną powłoką, co zapewnia komfortowe warunki do pracy przy różnym oświetleniu. I, gdybym miał do wydania 3000 złotych, nie schodziłbym poniżej rozdzielczości Full HD (niestety, wciąż zdarzają się modele oferujące niższą – w tym rankingu takich nie znajdziesz).

To chyba wszystko, co musisz wiedzieć w tym momencie. W takim razie możemy zaczynać!

Acer Swift 3 – najlepszy laptop 14 cali do 3000 złotych

Laptopy 14-calowe, od których rozpoczyna się ten ranking, są optymalnym rozwiązaniem dla osób, które ponad wszystko cenią sobie mobilność komputera. To niewielkie i lekkie maszyny, które równocześnie oferują całkiem dużą przestrzeń roboczą, zapewniając komfortowe warunki – czy to do pracy, czy też rozrywki. Acer Swift 3 robi to szczególnie dobrze, bo nie dość, że cechuje go rozdzielczość Full HD, to jeszcze sam wyświetlacz zajmuje ponad 85% przedniej części obudowy.

To dobry sprzęt na co dzień. Pomyśl o nim jak o komputerze do przeglądania internetu, korzystania z portali społecznościowych, rozmawiania na kamerkach czy robienia prezentacji na uczelnię. Zresztą, możesz go też spokojnie zabrać na wykład – waży zaledwie 1,2 kg i ma grubość porównywalną do dwóch położonych na siebie smartfonów. Pomimo tego w środku producent zdołał upchać całkiem duży akumulator, zapewniający ponad 10 godzin działania między jednym ładowaniem a drugim.

Sercem Swifta w proponowanym wariancie jest naprawdę przyzwoity, 6-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 5 5500U, któremu towarzyszy 16 GB pamięci RAM, więc wszystko działa płynnie. Na pliki masz natomiast 512 GB, co w zupełności powinno wystarczyć, nawet jeśli przechowujesz na dysku niemałą kolekcję zdjęć i filmów. Szybkie połączenie z internetem umożliwia karta sieciowa Wi-Fi 6, a myszkę, drukarkę i inne akcesoria możesz podłączyć albo przez Bluetootha, albo wykorzystując porty USB w obu popularnych typach.

Najważniejsze cechy laptopa Acer Swift 3 (SF314-43 / NX.AB1EP.013):

system operacyjny: Windows 11 Home,

procesor: AMD Ryzen 5 5500U (6 rdzeni, 2,1 – 4,0 GHz),

pamięć: 16 GB RAM (DDR4, 3200 MHz),

dysk: SSD 512 GB,

przekątna i typ ekranu: 14 cali, IPS,

rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli,

złącza: 1x USB-C, 2x USB-A, 1x HDMI 2.0, 1x mini jack,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2,

wymiary: 323 x 213 x 15,9 mm,

waga: 1,2 kg,

cena: ok. 2900 złotych ,

, gdzie kupić? Apollo, Avans, Electro, Komputronik, OleOle, x-kom.

Acer Aspire 3 Spin – najlepszy laptop 2 w 1 do 3000 złotych

Ciekawą alternatywą dla modelu powyżej może być Acer Aspire 3 Spin. To 14-calowy laptop z dotykowym ekranem i zawiasem umożliwiającym obrót o 360 stopni. Słowem: jeśli tylko chcesz, możesz zamienić go w tablet. Miej tylko na uwadze to, że nie będzie on tak poręczny jak iPad czy inna tego typu konstrukcja – urządzenie waży 1,5 kilograma i ma blisko 20 mm grubości, no ale ostatecznie jest to przede wszystkim laptop.

Ośmiordzeniowy procesor Intel Core i3-N305 jest nieco słabszy od Ryzena zamontowanego w Swifcie, ale wciąż zapewnia niezłą wydajność w podstawowych zastosowaniach. Wewnątrz urządzenia znalazło się też miejsce dla 8 GB szybkiej pamięci RAM i dysku SSD o pojemności 256 GB. Mówimy zatem o propozycji dla nieco mniej wymagających, a właściwie dla oczekujących czegoś innego.

Podsumujmy: mamy tu praktyczną konstrukcję laptopa 2 w 1 i niezłą wydajność. Na tym nie koniec, bo producent postarał się też o szerokie opcje łączności: od USB i HDMI, po Bluetootha i Wi-Fi 6. Dopełnieniem całości jest natomiast kamerka ze zintegrowanym mikrofonem wykorzystującym technologię PurifiedVoice, odpowiedzialną za skuteczną eliminację szumów i zakłóceń podczas rozmów wideo. Także w tym zastosowaniu sprawdzi się więc bez zarzutu.

Najważniejsze cechy laptopa Acer Aspire 3 Spin (SP14-31PT-39P6 / NX.KENEP.00H):

system operacyjny: Windows 11 Home,

procesor: Intel Core i3-N305 (8 rdzeni, 1,8 – 3,8 GHz),

pamięć: 8 GB RAM (LPDDR5),

dysk: SSD 256 GB,

przekątna i typ ekranu: 14 cali, IPS, dotykowy,

rozdzielczość: 1920 x 1200 pikseli,

złącza: 1x USB-C, 2x USB-A, 1x HDMI 2.1, 1x mini jack,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1,

wymiary: 320 x 227 x 19 mm,

waga: 1,54 kg,

cena: ok. 2800 złotych ,

, gdzie kupić? OleOle, RTV EURO AGD.

Acer Chromebook Plus CB-514 – najlepszy Chromebook do 3000 złotych

Przy mocno ograniczonym budżecie dobrym pomysłem może być także postawienie na Chromebooka, czyli laptopa z systemem Chrome OS. To platforma, której charakterystycznymi cechami są: prostota obsługi i szybkość działania. Całość bazuje na aplikacjach z Androida, na Linuksa i tych, które uruchamiane są bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Z uruchomieniem specjalistycznego oprogramowania może więc być problem, ale w codziennych zastosowaniach (także tych związanych z pracą i nauką) rozwiązanie firmy Google sprawdza się lepiej niż dobrze.

Prostota systemu Chrome OS sprawia ponadto, że nie potrzebuje on wiele, by płynnie działać. Taka sama konfiguracja z Windowsem oferowałaby wyraźnie niższą wydajność. Dlatego jeśli nie korzystasz z niszowych lub specjalistycznych programów, a zależy Ci na jak najlepszym działaniu, to taki Acer Chromebook Plus CB-514 może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Opisywany model został wyposażony w 4-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 5 7520C, 8 GB pamięci RAM, dysk SSD o pojemności 512 GB oraz akumulator zapewniający nawet 12 godzin działania na jednym ładowaniu. Obraz wyświetlany jest zaś na 14-calowym ekranie IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli. Dodaj do tego szybkie Wi-Fi, komplet podstawowych gniazd, klawiaturę z podświetleniem i kamerkę Full HD, a szybko stanie się jasne, że jest to sprzęt, który zdecydowanie warto wziąć pod uwagę przy wyborze laptopa.

Najważniejsze cechy laptopa Acer Chromebook Plus CB-514 (NX.KP4EP.004):

system operacyjny: Chrome OS,

procesor: AMD Ryzen 5 7520C (4 rdzenie, 2,8 – 4,3 GHz),

pamięć: 8 GB RAM (LPDDR5X),

dysk: SSD 512 GB,

przekątna i typ ekranu: 14 cali, IPS,

rozdzielczość: 1920 x 1200 pikseli,

złącza: 2x USB-C, 1x USB-A, 1x HDMI, 1x mini jack,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6E, Bluetooth,

wymiary: 319 x 227 x 20 mm,

waga: 1,45 kg,

cena: ok. 2500 złotych ,

, gdzie kupić? Avans, Electro.

ASUS Vivobook Go 15 OLED – najlepszy laptop 15 cali do 3000 złotych

Celujesz w laptopa z nieco większym ekranem? Optymalnym wyborem na początku 2024 roku będzie moim zdaniem ASUS Vivobook Go z 15,6-calowym wyświetlaczem Full HD.

Co warto podkreślić: producent postawił tu na matrycę typu OLED, gwarantującą bardzo wysoki kontrast i doskonałą czerń. Dzięki temu urządzenie świetnie sprawdza się podczas oglądania filmów, a i w trakcie przeglądania stron, prowadzenia rozmów na kamerkach czy przygotowywania prezentacji na studia naprawdę cieszy oczy.

Ucztą dla oczu jest zresztą sam w sobie. ASUS od lat słynie ze świetnej stylistyki swoich laptopów i Vivobook Go nie jest tutaj wyjątkiem. Ważniejsze jest jednak, naturalnie, jego wnętrze. Pod tym względem też nie ma się czego wstydzić, bo znajdziemy tu 4-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 5 7520U, 16 GB bardzo szybkiej pamięci RAM oraz dysk SSD, który (po odjęciu systemu) oddaje do naszej dyspozycji blisko pół terabajta przestrzeni.

To też wyjątkowo mobilna bestia. Pomimo dużego ekranu laptop waży niewiele ponad 1,5 kilograma i ma mniej niż 18 mm grubości. Pracy, nauce i zabawie poza domem sprzyja też akumulator oferujący około 10 godzin działania między ładowaniami. Co więcej, wystarczy 49 minut, by uzupełnić w nim energię od 0 do 60%. Nie musisz się też obawiać o to, że coś mu się stanie w trakcie transportu. Został poddany testom, które zakończył z pozytywnym wynikiem, o czym świadczy certyfikat militarny MIL-STD-810H.

Najważniejsze cechy laptopa ASUS Vivobook Go 15 OLED (E1504FA-L1367W):

system operacyjny: Windows 11 Home,

procesor: AMD Ryzen 5 7520U (4 rdzenie, 2,8 – 4,3 GHz),

pamięć: 16 GB RAM (LPDDR5, 4800 MHz),

dysk: SSD 512 GB,

przekątna i typ ekranu: 15,6 cala, OLED,

rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli,

złącza: 1x USB-C, 2x USB-A, 1x HDMI 1.4, 1x mini jack,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3,

wymiary: 360 x 233 x 18 mm,

waga: 1,63 kg,

cena: ok. 2900 złotych ,

, gdzie kupić? ASUS, Delkom, Electro, Komputronik, Media Expert, MediaMarkt, RTV EURO AGD, x-kom.

Lenovo V15 G4 – najlepszy laptop do pracy do 3000 złotych

Lenovo V15 G4 będzie lepszym wyborem, jeśli szukasz laptopa konkretnie do pracy. Nazwanie go „biznesowym” mogłoby być lekkim nadużyciem, rzeczywiście jednak ma kilka cech, które świadczą o jego klasie i czynią z niego godny uwagi sprzęt dla mobilnego profesjonalisty.

Wspomnieć wypada choćby o systemie Windows 11 Pro, o kamerce z zaślepką, o możliwości zabezpieczenia linką, o konstrukcji spełniającej wymogi normy MIL-STD-810H oraz o gigabitowym złączu LAN umożliwiającym skorzystanie z szybkiego internetu przewodowego.

Oczywiście mamy tu też możliwość korzystania z sieci bezprzewodowej. Obok modułu Wi-Fi 5 do naszej dyspozycji oddano jeszcze technologię Bluetooth 5.1, a wśród pozostałych portów odnajdujemy USB typu C, klasyczne USB, HDMI oraz mini jacka. Przy tym wszystkim laptop jest całkiem smukły (ma mniej niż 20 mm grubości) i lekki (waga wynosi 1,65 kg).

Laptop do pracy musi też być wydajny. W przypadku Lenovo V15 G4 warunek ten jest jak najbardziej spełniony. Sercem komputera jest 8-rdzeniowy procesor Intel Core i5-13420H, współpracujący z 16 GB pamięci RAM. Podstawowym magazynem danych jest tu dysk SSD o pojemności 512 GB. Jeśli wreszcie chodzi o wyświetlacz, to producent postawił na 15,6-calową matrycę typu TN o rozdzielczości Full HD.

Najważniejsze cechy laptopa Lenovo V15 G4 (83A1009LPB):

system operacyjny: Windows 11 Pro,

procesor: Intel Core i5-13420H (8 rdzeni, 3,4 – 4,6 GHz),

pamięć: 16 GB RAM (DDR4, 3200 MHz),

dysk: SSD 512 GB,

przekątna i typ ekranu: 15,6 cala, TN,

rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli,

złącza: 1x USB-C, 2x USB-A, 1x HDMI 1.4b, 1x LAN 1 Gb/s, 1x mini jack,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1,

wymiary: 360 x 236 x 20 mm,

waga: 1,65 kg,

cena: ok. 2900 złotych ,

, gdzie kupić? Apollo, Delkom, Komputronik, Lenovo24, Morele, OleOle, RTV EURO AGD, Sferis, x-kom.

HP 17-cp2444nw – najlepszy laptop 17 cali do pracy i zabawy

Marzy Ci się jeszcze większy ekran? No to rzuć okiem na laptopa HP 17-cp2444nw, który został wyposażony w przeszło 17-calowy wyświetlacz IPS, również o rozdzielczości Full HD. Jeśli chodzi o modele w tym rozmiarze, to jest to obecnie jedna z najbardziej atrakcyjnych opcji w kategorii „do 3000 złotych”.

Pod względem specyfikacji nie wyróżnia się niczym szczególnym. Bazą dla opisywanego wariantu jest 4-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 5 7520U, a w kontekście pamięci producent zdecydował się na instalację 16 GB RAM-u (w standardzie cechującym się bardzo dużą szybkością) oraz dysku SSD o pojemności 512 GB.

W środku znalazło się także miejsce na moduły łączności bezprzewodowej w nowych wersjach: Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.3, jak również na całkiem pojemny akumulator obsługujący w dodatku szybkie ładowanie.

Pomimo sporego wyświetlacza Siedemnastka HP ma zaledwie 20 mm grubości, a jej waga nieznacznie tylko przekracza 2 kilogramy. Pod względem mobilności niezbyt jest się więc do czego przyczepić. Dopełnieniem całości jest natomiast wygodna klawiatura – nie jest niestety podświetlana, ale ma za to pełnowymiarową sekcję numeryczną, co docenią osoby pracujące z liczbami.

Najważniejsze cechy laptopa HP 17-cp2444nw (9Q391EA):

system operacyjny: Windows 11 Home,

procesor: AMD Ryzen 5 7520U (4 rdzenie, 2,8 – 4,3 GHz),

pamięć: 16 GB RAM (LPDDR5, 5500 MHz),

dysk: SSD 512 GB,

przekątna i typ ekranu: 17,3 cala, IPS,

rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli,

złącza: 2x USB-A, 1x HDMI 1.4b, 1x mini jack,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3,

wymiary: 400 x 258 x 20 mm,

waga: 2,07 kg,

cena: ok. 2900 złotych ,

, gdzie kupić? x-kom.

Chcę trochę tańszy, chcę trochę lepszy…

Niemal każdy z tych laptopów jest dostępny także w nieco tańszych i nieco droższych wersjach. Przykładowo bez trudu znajdziesz warianty z 8 GB zamiast 16 GB pamięci RAM i, choć sam na tym akurat elemencie bym nie oszczędzał, to jest to jakiś sposób na obniżenie kosztów zakupu o dwie czy trzy stówki. W Twojej kieszeni zostanie też nieco pieniędzy, jeśli wybierzesz model z mniej pojemnym dyskiem SSD.

Jeżeli jednak jesteś w grupie osób, które mają większe, a nie mniejsze oczekiwania, to rozważ zwiększenie budżetu. Już za około 3500 złotych możesz kupić laptopa z procesorem Intel Core i7, 32 GB pamięci RAM czy też – jeśli chcesz trochę pograć – kartą graficzną GeForce RTX 3050. Oczywiście nie nastawiaj się na komplet tych trzech elementów, raczej musisz wybrać jeden z nich. Żeby cieszyć się zestawem, konieczne będzie dołożenie kolejnych pięciu stówek.