Barbie Flip Phone nadchodzi. To będzie hit tego lata

Film Barbie był na ustach wszystkich w 2023 roku, choć jego echa będzie słychać również w 2024 roku, także za sprawą telefonu komórkowego, którego nadchodzącą premierę właśnie zapowiedział producent smartfonów marki Nokia.

Barbie Flip Phone będzie hitem lata 2024

Barbie to legendarna marka, której fanami są nie tylko dzieci, ale też dorośli. HMD Global, producent telefonów, smartfonów, tabletów i słuchawek marki Nokia, oficjalnie dziś zapowiedział, że latem 2024 roku na rynku zadebiutuje Barbie Flip Phone.

Według producenta, telefon ma dać użytkownikom to, czego potrzebują: styl, nostalgię i cyfrowy detoks. Jest to też odpowiedź na zmieniające się preferencje młodszych klientów. Coraz częściej sięgają oni po klasyczne telefony komórkowe, ponieważ są zmęczeni smartfonami i byciem ciągle online.

Podobnie zresztą postępują tzw. millennialsi – oni również ograniczają czas spędzany na wpatrywaniu się w ekran smartfona. W połączeniu z popularnością marki Barbie na całym świecie, zapowiedziany dziś Barbie Flip Phone stanie się najbardziej pożądanym akcesorium tego lata – a przynajmniej przekonane jest o tym HMD Global.

Nie tylko Barbie Flip Phone

Nawiązanie współpracy z firmą Mattel jest tylko jednym z elementów nowej strategii HMD Global. Przy okazji targów MWC 2024 w Barcelonie przedsiębiorstwo zapowiedziało, że będzie tworzyć nowe, oryginalne urządzenia HMD, ale też telefony marki Nokia. Ta ostatnia deklaracja jest szczególnie ważna, ponieważ pojawiły się informacje, które sugerowały, że legendarna marka może po raz kolejny zniknąć z rynku.

Ponadto HMD Global zamierza wprowadzać do sprzedaży jeszcze łatwiejsze do samodzielnej naprawy smartfony. Firma deklaruje, że liczba kroków, potrzebnych do naprawy ekranu, będzie mniejsza niż do tej pory w przypadku smartfonów marki Nokia (mowa o modelach Nokia G22 i Nokia G42 5G).

HMD Global wprowadziło dziś również do użytku platformę HMD Fusion, w ramach której udostępnia zestaw narzędzi do programowania. Dzięki niej zainteresowani deweloperzy mogą stworzyć nowe funkcje smartfonów HMD Global – jako przykład producent podaje przedłużenie działania baterii czy przekształcenie urządzenia w terminal płatniczy.