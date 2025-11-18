Nowy Lidlomix już w Polsce. Tańszy niż się spodziewaliśmy

Lidlomix – a w zasadzie Silvercrest Monsieur Cuisine Smart – doczekał się swojego młodszego i znacznie mniejszego brata. Nie jest on następcą popularnego robota, ale jego zmniejszoną wersją, która świetnie sprawdzi się w małych mieszkaniach.

Kompaktowy Lidlomix oficjalnie trafia do sklepów Lidl w Polsce

Termorobot Silvercrest Monsieur Cuisine Smart, potocznie okrzyknięty Lidlomixem, ma swojego młodszego i znacznie bardziej kompaktowego brata. O Monsieur Cuisine Compact wspominaliśmy już na początku listopada 2025 roku, jednak dotychczas tego modelu nie dało się nabyć w polskich sklepach sieci Lidl. Trafił on natomiast do Czech oraz Belgii, gdzie kosztuje około połowę ceny większego wariantu – Monsieur Cuisine Smart.

Monsieur Cuisine Compact (źródło: Lidl)

Przewidywaliśmy wtedy, że sprawa może wyglądać podobnie, gdy nowy, kompaktowy Lidlomix trafi do Polski. Spodziewaliśmy się, że robot powinien kosztować około 1250 złotych. Okazuje się jednak, że jest o prawie 200 złotych tańszy. Nowy model można już zamawiać w internetowym sklepie niemieckiej sieci za 1099 złotych, ale wygląda na to, że lepiej chwilę zaczekać.

Z gazetki reklamowej sklepów Lidl, przygotowanej z okazji Black Friday, wynika, iż termorobot MC Compact będzie jeszcze tańszy. Mianowicie kupicie go za 899 złotych. Trzeba będzie jednak się spieszyć, bo promocja ma obowiązywać tylko od 28 do 30 listopada 2025 roku.

(źródło: Gazetka promocyjna Lidl)

Co oferuje kompaktowy Lidlomix, czyli Monsieur Cuisine Compact?

Monsieur Cuisine Compact obsługuje osiem funkcji, takich jak gotowanie, smażenie, gotowanie na parze, miksowanie, ugniatanie, siekanie, sous vide oraz emulgowanie. Producent wspomina, że nowy termorobot jest idealnym rozwiązaniem dla singli, studentów czy par.

Warto podkreślić, że model ten nie został wyposażony w duży, dotykowy ekran, jak ma to miejsce w modelu MC Smart. W zamian przepisy możesz odczytywać ze smartfona oraz połączyć robota z urządzeniem mobilnym i domową siecią Wi-Fi. Dostęp do aplikacji i biblioteki przepisów jest w pełni bezpłatny.

Oto główne różnice pomiędzy Monsieur Cuisine Smart i Monsieur Cuisine Compact – porównanie

Model robota Monsieur Cuisine Smart Monsieur Cuisine Compact Moc 1000 W 500 W Wymiary maszyny 45,7×30,1×37,2 cm 40,1×24,6×29,3 cm Wyświetlacz Dotykowy, kolorowy LCD Masa robota 11,4 kilograma 5,4 kilograma Pojemność misy 4,5 litra 2 litry Maksymalna pojemność napełnienia 3 litry 1,5 litra Maksymalna masa ciasta do ugniatania 1000 gramów 500 gramów Wyświetlanie przepisów na ekranie TAK NIE Liczba programów automatycznych 12 3 Liczba porcji w misie 2-6 1-3 Sterowanie Na ekranie dotykowym, smartfonem Smartfonem

Warto wspomnieć, że kupując najnowszy model Lidlomixa, otrzymasz w zestawie:

2-litrową misę o maksymalnej pojemności 1,5 litra,

pokrywę z otworem i miarką,

wkład z ostrzami,

wkład do gotowania w postaci koszyczka,

nasadkę do ubijania,

szpatułkę,

uchwyt na smartfon.