ChatGPT właśnie stał się jeszcze potężniejszy

ChatGPT doczekał się dużej aktualizacji skierowanej do profesjonalistów. Jego rdzeń stanowią teraz modele spod znaku GPT 5.4, które zaliczyły olbrzymi progres w odniesieniu do poprzedników.

OpenAI udostępnia GPT 5.4. Sztuczna inteligencja zaliczyła olbrzymi progres

Co za tempo! Zaledwie wczoraj pisałem, że firma OpenAI udostępniła model GPT 5.3 Instant, którego charakterystyczną cechą jest udzielanie prostych i konkretnych odpowiedzi na mniej złożone pytania. Już teraz zaś lista modeli w aplikacji ChatGPT (a także w API i narzędziu Codex) wydłużyła się o kolejne dwie pozycje – tym razem przeznaczone do obsługi wielowątkowych tematów: GPT 5.4 Thinking oraz GPT 5.4 Pro.

Modele spod znaku GPT 5.4 mają realizować złożone zadania w wydajniejszy i bardziej precyzyjny sposób. Dzięki udoskonaleniom z zakresu rozumowania, wyłapywania kontekstu i przeszukiwania materiałów źródłowych, ma się dobrze sprawdzać między innymi w środowiskach programistycznych i naukowych.

GPT 5.4 Thinking przedstawia też z góry plan działania, dzięki czemu użytkownik może wpływać na cały proces bez konieczności wprowadzania dużych zmian. W efekcie odpowiedzi mają być bardziej adekwatne, a zarazem będzie się dało szybciej uzyskać satysfakcjonujący wynik.

W teście GDPval, który sprawdza zdolność AI do wykonywania zadań opartych na specjalistycznej wiedzy, GPT 5.4 zdołał co najmniej dorównać branżowym specjalistom w 83% przypadków (podczas gdy GPT 5.2 uzyskał wynik niespełna 71%).

Wyniki GPT 5.4 (źródło: OpenAI) Wyniki GPT 5.4 (źródło: OpenAI)

Dzięki tej aktualizacji ChatGPT poradzi sobie lepiej z najrozmaitszymi zadaniami

Firma OpenAI wydaje się szczególnie dumna także z rozwiniętych zdolności sztucznej inteligencji z zakresu tworzenia i edytowania arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji oraz innego rodzaju dokumentów. Poprawie uległa nie tylko merytoryka, ale również estetyka (i różnorodność wizualna). Przy okazji udostępniona została specjalna wtyczka ChatGPT do programu Microsoft Excel (ale na razie nie jest dostępna w Polsce).

GPT 5.4 jest w stanie również wydajnie korzystać z komputera: może odczytywać treści wyświetlane na ekranie, a także wydawać polecenia myszce i klawiaturze. W mierzącym zdolność do poruszania się po środowisku pulpitu teście OSWorld-Verified osiągnął wskaźnik powodzenia na poziomie 75% (wynik GPT 5.2 to jedynie 47,3%).

Do tego dochodzą spore udoskonalenia dla programistów – GPT 5.4 ma sobie radzić zdecydowanie lepiej zarówno z zadaniami backendowymi, jak i frontendowymi. Poprawie uległa również współpraca z narzędziami zewnętrznymi.

Jeszcze jeden aspekt, na który warto zwrócić uwagę, jest taki, że modele tworzące rodzinę GPT 5.4 są zdecydowanie efektywniejsze pod względem wykorzystania tokenów. Krótko mówiąc: potrzebują mniej tokenów, by rozwiązać to samo zadanie, co GPT 5.2, pozwalając na zaoszczędzenie pieniędzy, jak i czasu.

Modele GPT 5.4 Thinking i GPT 5.4 Pro zostały udostępnione. Jakie są ceny?

Modele GPT 5.4 są już stopniowo wdrażane w aplikacjach ChatGPT i Codex oraz w API. Mogą z nich już korzystać abonenci ChatGPT Plus, Team i Pro oraz Enterprise i Edu. Gorsza wiadomość jest taka, że w górę poszły ceny: