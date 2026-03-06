smartfon RugOne Xsnap 7 Pro
Pancerny smartfon z… kamerą na wynos

Wojciech Kulik
Tzw. pancerne smartfony stanowią niszę, bo też trudno byłoby je nazwać uniwersalnymi urządzeniami dla każdego. Dzięki temu jednak producenci nie boją się zwariowanych eksperymentów – stąd chociażby modele wyposażone w akumulatory o pojemności grubo przekraczającej 20000 mAh, lampy kempingowe, projektory czy kamery noktowizyjne i termowizyjne. Najnowszy RugOne Xsnap 7 Pro również kombinuje z aparatem, ale proponuje coś jeszcze bardziej wyjątkowego.

RugOne Xsnap 7 Pro to pancerny smartfon z odłączaną kamerą sportową

Mianowicie: RugOne Xsnap 7 Pro to pierwszy na świecie smartfon z odłączaną kamerą sportową. Działa to dokładnie tak jak brzmi: moduł aparatu można odpiąć od telefonu, aby cieszyć się niezależnym urządzeniem do upamiętniania najrozmaitszych przygód – przypinając je chociażby do ubrania czy kasku.

Kamerka, której parametry nie zostały (niestety) ujawnione, działa niezależnie, ale nadal komunikuje się z telefonem. Dzięki temu użytkownik ma możliwość skorzystania z podglądu na żywo albo też szybkiej zmiany ustawień.

Po wszystkim moduł kamery można z powrotem zainstalować z tyłu smartfona – przy użyciu systemu magnetycznego. Wtedy też równocześnie automatycznie startuje proces ładowania.

smartfon RugOne Xsnap 7 Pro
Smartfon RugOne Xsnap 7 Pro na targach MWC 2026 (źródło: RugOne/WEC)

Co poza tą innowacyjną konstrukcją oferuje smartfon RugOne Xsnap 7 Pro?

Ano między innymi 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i rozdzielczości 1,5K, akumulator o pojemności 9000 mAh (obsługujący szybkie ładowanie z mocą 45 W) oraz dwa dodatkowe aparaty: główny o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz noktowizyjny o rozdzielczości 64 Mpix. Z przodu natomiast znajduje się kamerka o rozdzielczości 32 Mpix.

Sercem urządzenia jest wydajny procesor MediaTek Dimensity 8400, oferujący częstotliwość taktowania sięgającą 3,25 GHz. Współpracuje z nim 12 GB RAM, a na pliki czeka magazyn danych o pojemności 512 GB. Do tego dochodzi łączność 5G, obsługa eSIM oraz system Android 16. Wszystko zaś wieńczy konstrukcja o wysokiej odporności na czynniki zewnętrzne.

Dalsze szczegóły, przede wszystkim cena i data premiery – zostaną podane w późniejszym terminie. Już teraz jednak zapowiada się naprawdę ciekawie.

