Pancerny smartfon z… kamerą na wynos

Tzw. pancerne smartfony stanowią niszę, bo też trudno byłoby je nazwać uniwersalnymi urządzeniami dla każdego. Dzięki temu jednak producenci nie boją się zwariowanych eksperymentów – stąd chociażby modele wyposażone w akumulatory o pojemności grubo przekraczającej 20000 mAh, lampy kempingowe, projektory czy kamery noktowizyjne i termowizyjne. Najnowszy RugOne Xsnap 7 Pro również kombinuje z aparatem, ale proponuje coś jeszcze bardziej wyjątkowego.

RugOne Xsnap 7 Pro to pancerny smartfon z odłączaną kamerą sportową

Mianowicie: RugOne Xsnap 7 Pro to pierwszy na świecie smartfon z odłączaną kamerą sportową. Działa to dokładnie tak jak brzmi: moduł aparatu można odpiąć od telefonu, aby cieszyć się niezależnym urządzeniem do upamiętniania najrozmaitszych przygód – przypinając je chociażby do ubrania czy kasku.

Kamerka, której parametry nie zostały (niestety) ujawnione, działa niezależnie, ale nadal komunikuje się z telefonem. Dzięki temu użytkownik ma możliwość skorzystania z podglądu na żywo albo też szybkiej zmiany ustawień.

Po wszystkim moduł kamery można z powrotem zainstalować z tyłu smartfona – przy użyciu systemu magnetycznego. Wtedy też równocześnie automatycznie startuje proces ładowania.

Smartfon RugOne Xsnap 7 Pro na targach MWC 2026 (źródło: RugOne/WEC)

Co poza tą innowacyjną konstrukcją oferuje smartfon RugOne Xsnap 7 Pro?

Ano między innymi 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz i rozdzielczości 1,5K, akumulator o pojemności 9000 mAh (obsługujący szybkie ładowanie z mocą 45 W) oraz dwa dodatkowe aparaty: główny o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz noktowizyjny o rozdzielczości 64 Mpix. Z przodu natomiast znajduje się kamerka o rozdzielczości 32 Mpix.

Sercem urządzenia jest wydajny procesor MediaTek Dimensity 8400, oferujący częstotliwość taktowania sięgającą 3,25 GHz. Współpracuje z nim 12 GB RAM, a na pliki czeka magazyn danych o pojemności 512 GB. Do tego dochodzi łączność 5G, obsługa eSIM oraz system Android 16. Wszystko zaś wieńczy konstrukcja o wysokiej odporności na czynniki zewnętrzne.

Dalsze szczegóły, przede wszystkim cena i data premiery – zostaną podane w późniejszym terminie. Już teraz jednak zapowiada się naprawdę ciekawie.