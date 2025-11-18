Lidlomix w promocji. Taki tani jeszcze nie był

Silvercrest Monsieur Cuisine Smart, potocznie nazywany Lidlomixem, już za kilka dni będzie sprzedawany w Lidlu najtaniej w swojej historii. Aby zaoszczędzić prawie tysiąc złotych, musisz spełnić tylko jeden warunek. Jeśli robisz zakupy w Lidlu, to ten wymóg raczej nie będzie dla Ciebie problemem.

Lidlomix najtaniej w historii

Black Friday, Black Week(s), a nawet Black Month już od kilku dobrych lat zadomowiły się w Polsce. Jednym ze sklepów, który rokrocznie organizuje ciekawe promocje z okazji Czarnego Piątku, jest niemiecka sieć handlowa Lidl.

Przypomnę, że w zeszłym roku wśród okazji znalazł się popularny Lidlomix, a w zasadzie termorobot Silvercrest Monsieur Cuisine Smart. Można było go wtedy kupić o 700 złotych taniej. W tym roku możecie zaoszczędzić jeszcze więcej, bo aż 900 złotych. Rabat odliczany jest od ceny 2499 złotych.

Trzeba spełnić tylko jeden warunek. Aby skorzystać z obniżki, konieczne jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus i zeskanowanie jej przy kasie. Można go użyć także na lidl.pl. Promocja będzie obowiązywała od 24 listopada do 1 grudnia 2025 roku.

(źródło: Gazetka promocyjna Lidl)

Silvercrest Monsieur Cuisine Smart – co oferuje Lidlomix?

Lidlomix to wszechstronny, wielofunkcyjny robot kuchenny oraz świetny sposób na zaoszczędzenie czasu. Pozwala na przygotowanie szybkich, prostych posiłków dla całej rodziny. Dzięki zintegrowanemu ekranowi dotykowemu możesz łatwo poszukiwać przepisów i sprawdzać, jakie składniki są Ci potrzebne czy wybierać programy automatyczne.

Na liście programów znajdziesz m.in. ważenie, gotowanie jajek i wody, zagniatanie, turbo, funkcję czyszczenia, a nawet gotowanie ryżu, gotowanie ręczne lub na parze. Ponadto sprzęt łączy się z domową siecią Wi-Fi i możesz nim sterować za pomocą smartfona lub głosowo, a także tworzyć listy zakupów potrzebnych do przygotowania danej potrawy.

Monsieur Cuisine Smart (źródło: Lidl)

W Lidlu znajdziesz również przydatne akcesoria, które jeszcze bardziej rozszerzą funkcjonalność MC Smart. Wśród nich warto wspomnieć m.in. o przystawkach sokownika lub do krojenia warzyw. Maszyna może więc zastąpić nie tylko mikser, blender i kilka garnków, ale też nieporęczny sokownik, ogromną wyciskarkę do cytrusów czy rozdrabniacz lub szatkownicę do warzyw.

W Polsce zadebiutował kompaktowy, młodszy brat MC Smart – Silvercrest Monsieur Cuisine Compact

Warto przypomnieć, że Silvercrest Monsieur Cuisine Smart doczekał się młodszego, kompaktowego brata. MC Compact to mniejsza wersja robota kuchennego z Lidla, który od niedawna jest dostępny w sprzedaży w Polsce.

Podobnie jak model MC Smart, tak i Lidlomix Monsieur Cuisine Compact kupicie taniej z okazji Black Friday 2025.