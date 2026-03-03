Subskrypcja w aplikacji Lidla. Czy zapłacisz za te funkcje?

Lidl skierował do swoich klientów wiele pytań ankietowych – naprawdę wiele pytań… Wygląda na to, że sieć chce dowiedzieć się, czy zapłacicie za te dodatkowe funkcje w jednej z aplikacji, a jeśli tak, to ile.
Aplikacja do Lidlomixa, która ułatwia gotowanie
Aplikacja Monsieur Cuisine jest przydatnym i wygodnym dodatkiem do robotów kuchennych z Lidla (potocznie Lidlomixów). Za jej pośrednictwem możesz wygodnie, na smartfonie, przeglądać przepisy, zapisywać je, a nawet ustalać posiłki w harmonogramie czy tworzyć listę zakupów, aby nie zapomnieć żadnego produktu koniecznego do ugotowania danego posiłku. Ponadto możesz stworzyć własne opisy, żeby podzielić się z nimi społecznością.
Dotychczas aplikacja i cały ekosystem Lidlomiksów był w pełni darmowy, jednak najnowsza ankieta może sugerować, że w przyszłości niemiecki producent zmieni podejście, choć nie do końca. Jeśli otworzysz aplikację Monsieur Cuisine, najprawdopodobniej zobaczysz okno zachęcające do udziału w dobrowolnej, anonimowej ankiecie.
Na wstępie zostaniesz zapytany o to, jak często korzystasz z Monsieur Cuisine oraz jakich aplikacji kulinarnych lub z przepisami zdarza Ci się używać. Następnie ankieta Lidla „uświadomi” Ci, że aplikacja (obecnie) jest bezpłatna i przedstawi, jakie oferuje możliwości, a także zachęci do wyobrażenia sobie pakietu premium z dodatkowymi korzyściami i funkcjami.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w badaniu ankietowym Lidl chce poznać Waszą opinię i sprawdzić, czy jesteście w stanie zapłacić za dostęp do rozszerzonych opcji.
Aplikacja Monsieur Cuisine z subskrypcją – propozycje funkcji premium
Wygląda na to, że Lidl chce postawić na sztuczną inteligencję i ma naprawdę sporo pomysłów, których jest tak wiele, że postanowiłam dla przejrzystości zebrać je dla Was w tabeli. Warto podkreślić, że na ten moment nie są to już opracowane funkcje, a w ankiecie podkreślono, że sieć ma jeszcze wiele do zrobienia.
Lidl prawdopodobnie chce sprawdzić, które opcje mogłyby Was przekonać do wykupienia subskrypcji premium, w jakim wariancie oraz jakiej cenie. Jednocześnie firma podkreśla, że wszystkie funkcje i opcje, które dotychczas polubiłeś, pozostaną oczywiście bezpłatne.
|Proponowana cena pakietu Premium
|299,99 złotych
|169,99 złotych
|79,99 złotych
|79,99 złotych
|299,99 złotych
|299,99 złotych
|79,99 złotych
|79,99 złotych
|79,99 złotych
|119,99 złotych
|249,99 złotych
|249,99 złotych
|gotowanie sterowane głosem (AI)
|+
|+
|+
|+
|automatyczne dostosowywanie do Twojej diety (AI),
|+
|+
|+
|+
|ekskluzywne korzyści Lidl-Plus (sugestie przepisów w oparciu o zakupy i dodatkowe kupony)
|+
|+
|+
|+
|funkcja personalizacji przepisów
|+
|+
|+
|+
|przepisy i filmy od profesjonalistów, influencerów i popularnych marek
|+
|+
|+
|spersonalizowane propozycje przepisów (AI)
|+
|+
|+
|+
|tworzenie przepisów przez AI
|+
|+
|korzystanie z przepisów i instrukcji offline
|+
|+
|+
|+
|+
|zintegrowanie aplikacji z innymi usługami związanymi ze zdrowiem i fitness
|+
|+
|+
|dostosowywanie wielkości porcji (AI)
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|stworzenie profilu osobistego z możliwością śledzenia innych użytkowników, publikowania własnych zdjęć
|+
|+
|+
|+
|gotowanie według budżetu
|+
|ekskluzywna baza przepisów
|+
|+
|+
|+
|inteligentny planer tygodniowy (AI)
|+
|+
|+
|+
|+
|planer wartości odżywczych i kalorii
|+
|+
|+
|opcja łatwego importowania przepisów (AI) – ze zdjęć lub linków
|+
|+
|+
|+
|skaner kodów kreskowych dowolnego produktu
|+
|+
|+
|+
|funkcja łatwego wykorzystania resztek
|+
|+
|+
|+
|inteligentne wyszukiwanie i filtry (AI) – np. dania, które można przygotować w mniej niż 30 minut
|+
|+