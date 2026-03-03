Lidl Logo noc
(fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)
Subskrypcja w aplikacji Lidla. Czy zapłacisz za te funkcje?

Natalia Kania-Kuc
Subskrypcja w aplikacji Lidla. Czy zapłacisz za te funkcje?

Lidl skierował do swoich klientów wiele pytań ankietowych – naprawdę wiele pytań… Wygląda na to, że sieć chce dowiedzieć się, czy zapłacicie za te dodatkowe funkcje w jednej z aplikacji, a jeśli tak, to ile.

Aplikacja do Lidlomixa, która ułatwia gotowanie

Aplikacja Monsieur Cuisine jest przydatnym i wygodnym dodatkiem do robotów kuchennych z Lidla (potocznie Lidlomixów). Za jej pośrednictwem możesz wygodnie, na smartfonie, przeglądać przepisy, zapisywać je, a nawet ustalać posiłki w harmonogramie czy tworzyć listę zakupów, aby nie zapomnieć żadnego produktu koniecznego do ugotowania danego posiłku. Ponadto możesz stworzyć własne opisy, żeby podzielić się z nimi społecznością.

Dotychczas aplikacja i cały ekosystem Lidlomiksów był w pełni darmowy, jednak najnowsza ankieta może sugerować, że w przyszłości niemiecki producent zmieni podejście, choć nie do końca. Jeśli otworzysz aplikację Monsieur Cuisine, najprawdopodobniej zobaczysz okno zachęcające do udziału w dobrowolnej, anonimowej ankiecie.

Na wstępie zostaniesz zapytany o to, jak często korzystasz z Monsieur Cuisine oraz jakich aplikacji kulinarnych lub z przepisami zdarza Ci się używać. Następnie ankieta Lidla „uświadomi” Ci, że aplikacja (obecnie) jest bezpłatna i przedstawi, jakie oferuje możliwości, a także zachęci do wyobrażenia sobie pakietu premium z dodatkowymi korzyściami i funkcjami.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w badaniu ankietowym Lidl chce poznać Waszą opinię i sprawdzić, czy jesteście w stanie zapłacić za dostęp do rozszerzonych opcji.

Aplikacja do Lidlomixa, Monsieur Cuisine, ankieta, nowe funkcje AI, subskrypcja premium
Aplikacja do Lidlomixa, Monsieur Cuisine, ankieta, nowe funkcje AI, subskrypcja premium
Aplikacja do Lidlomixa, Monsieur Cuisine, ankieta, nowe funkcje AI, subskrypcja premium
Aplikacja Monsieur Cuisine (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Aplikacja Monsieur Cuisine z subskrypcją – propozycje funkcji premium

Wygląda na to, że Lidl chce postawić na sztuczną inteligencję i ma naprawdę sporo pomysłów, których jest tak wiele, że postanowiłam dla przejrzystości zebrać je dla Was w tabeli. Warto podkreślić, że na ten moment nie są to już opracowane funkcje, a w ankiecie podkreślono, że sieć ma jeszcze wiele do zrobienia.

Lidl prawdopodobnie chce sprawdzić, które opcje mogłyby Was przekonać do wykupienia subskrypcji premium, w jakim wariancie oraz jakiej cenie. Jednocześnie firma podkreśla, że wszystkie funkcje i opcje, które dotychczas polubiłeś, pozostaną oczywiście bezpłatne.

Proponowana cena pakietu Premium299,99 złotych169,99 złotych79,99 złotych79,99 złotych299,99 złotych299,99 złotych79,99 złotych79,99 złotych79,99 złotych119,99 złotych249,99 złotych249,99 złotych
gotowanie sterowane głosem (AI)    + ++   +
automatyczne dostosowywanie do Twojej diety (AI), +   + + +  
ekskluzywne korzyści Lidl-Plus (sugestie przepisów w oparciu o zakupy i dodatkowe kupony)  +     + ++
funkcja personalizacji przepisów  +    +  ++
przepisy i filmy od profesjonalistów, influencerów i popularnych marek  +     + + 
spersonalizowane propozycje przepisów (AI)+ +   ++    
tworzenie przepisów przez AI    + +     
korzystanie z przepisów i instrukcji offline +  +  + + +
zintegrowanie aplikacji z innymi usługami związanymi ze zdrowiem i fitness     ++  +  
dostosowywanie wielkości porcji (AI) + ++ +++  +
stworzenie profilu osobistego z możliwością śledzenia innych użytkowników, publikowania własnych zdjęć  + +  +  + 
gotowanie według budżetu     +      
ekskluzywna baza przepisów++ +      + 
inteligentny planer tygodniowy (AI) +  + + ++  
planer wartości odżywczych i kalorii       + + +
opcja łatwego importowania przepisów (AI) – ze zdjęć lub linków+  +  +  +  
skaner kodów kreskowych dowolnego produktu   ++   ++  
funkcja łatwego wykorzystania resztek+  +++      
inteligentne wyszukiwanie i filtry (AI) – np. dania, które można przygotować w mniej niż 30 minut +      +   
Natalia Kania-Kuc
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman” z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

