Subskrypcja w aplikacji Lidla. Czy zapłacisz za te funkcje?

Lidl skierował do swoich klientów wiele pytań ankietowych – naprawdę wiele pytań… Wygląda na to, że sieć chce dowiedzieć się, czy zapłacicie za te dodatkowe funkcje w jednej z aplikacji, a jeśli tak, to ile.

Aplikacja do Lidlomixa, która ułatwia gotowanie

Aplikacja Monsieur Cuisine jest przydatnym i wygodnym dodatkiem do robotów kuchennych z Lidla (potocznie Lidlomixów). Za jej pośrednictwem możesz wygodnie, na smartfonie, przeglądać przepisy, zapisywać je, a nawet ustalać posiłki w harmonogramie czy tworzyć listę zakupów, aby nie zapomnieć żadnego produktu koniecznego do ugotowania danego posiłku. Ponadto możesz stworzyć własne opisy, żeby podzielić się z nimi społecznością.

Dotychczas aplikacja i cały ekosystem Lidlomiksów był w pełni darmowy, jednak najnowsza ankieta może sugerować, że w przyszłości niemiecki producent zmieni podejście, choć nie do końca. Jeśli otworzysz aplikację Monsieur Cuisine, najprawdopodobniej zobaczysz okno zachęcające do udziału w dobrowolnej, anonimowej ankiecie.

Na wstępie zostaniesz zapytany o to, jak często korzystasz z Monsieur Cuisine oraz jakich aplikacji kulinarnych lub z przepisami zdarza Ci się używać. Następnie ankieta Lidla „uświadomi” Ci, że aplikacja (obecnie) jest bezpłatna i przedstawi, jakie oferuje możliwości, a także zachęci do wyobrażenia sobie pakietu premium z dodatkowymi korzyściami i funkcjami.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w badaniu ankietowym Lidl chce poznać Waszą opinię i sprawdzić, czy jesteście w stanie zapłacić za dostęp do rozszerzonych opcji.

Aplikacja Monsieur Cuisine (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Aplikacja Monsieur Cuisine z subskrypcją – propozycje funkcji premium

Wygląda na to, że Lidl chce postawić na sztuczną inteligencję i ma naprawdę sporo pomysłów, których jest tak wiele, że postanowiłam dla przejrzystości zebrać je dla Was w tabeli. Warto podkreślić, że na ten moment nie są to już opracowane funkcje, a w ankiecie podkreślono, że sieć ma jeszcze wiele do zrobienia.

Lidl prawdopodobnie chce sprawdzić, które opcje mogłyby Was przekonać do wykupienia subskrypcji premium, w jakim wariancie oraz jakiej cenie. Jednocześnie firma podkreśla, że wszystkie funkcje i opcje, które dotychczas polubiłeś, pozostaną oczywiście bezpłatne.