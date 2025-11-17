Nowa pralka Xiaomi jest idealna dla tych, którzy zapominają o wyjęciu prania

Chińska marka zaanonsowała nowy sprzęt AGD. Najnowsza pralka Xiaomi Mijia otrzymała funkcję, która jest idealna dla tych, którzy zapominają o wyjęciu mokrego prania z bębna.

Xiaomi wprowadza na rynek nową inteligentną pralkę

Pod koniec września 2025 roku Xiaomi zrobiło kolejny stanowczy krok w dziedzinie inteligentnego domu. Na polski rynek trafiła pierwsza lodówka i pralka chińskiego producenta. Teraz przedsiębiorstwo zaprezentowało nową pralkę z linii Mijia.

Najnowszy model XQG120MJ103 to kompaktowy sprzęt AGD ładowany od przodu. Urządzenie oferuje pojemność do 12 kilogramów, czyli o 2 kilogramy więcej niż poprzedni wariant. Obudowa nadal jest smukła, a jej szerokość wynosi 562 milimetry. Pralka ta ma mieścić się w standardowych szafkach.

Xiaomi Mijia model XQG120MJ103 (źródło: Gizmochina)

Moc urządzenia wynosi 1800 W, a prędkość wirowania sięga 1200 obrotów na minutę. Nowa Mijia napędzana jest silnikiem inwerterowym DD z napędem bezpośrednim oraz przełożeniem 1:1. Jak wspomina Gizmochina, mechanizm ten do działania wykorzystuje lewitację magnetyczną, odpowiedzialną za redukcję wibracji oraz hałasu.

Pralka Xiaomi z funkcją dla zapominalskich

Na pokładzie najnowszego sprzętu AGD chińskiego producenta znalazł się też system dynamicznego przepływu wody 3D, dzięki któremu ubrania i inne tekstylia mają być prane dogłębnie. Ponadto Xiaomi wdrożyło inteligentny system wykrywania masy wsadu, który sprawia, że pralka dostosowuje prędkość obrotów i przepływ wody.

Xiaomi Mijia model XQG120MJ103 (źródło: Gizmochina)

Xiaomi wdrożyło do nowej pralki aż 25 programów prania i pielęgnacji, w tym specjalne dla materiałów potrzebujących szczególnej uwagi np. dla kurtek puchowych, odzieży sportowej, wełny czy jedwabiu. Poza tym chiński producent stworzył coś specjalnie dla tych, którym zdarza się zapomnieć o wyjęciu i rozwieszeniu prania czy przełożeniu go do suszarki bębnowej. Zgodnie z deklaracjami firmy, funkcja odświeżania ma zapobiegać powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, jeśli użytkownik zapomni wyjąć pranie z bębna.

Warto wspomnieć, że sprzęt łączy się z systemem HyperOS Connect i aplikacją Mi Home. Użytkownicy mogą też sterować urządzeniem głosowo za pomocą asystenta XiaoAi. Domownicy mają możliwość zdalnego sterowania cyklami prania, dostosowania ustawień, zaplanowania opóźnionego prania czy sprawdzenia stanu pralki w czasie rzeczywistym. Poza tym dostępne są powiadomienia i przypomnienia dotyczące prania.

Nowa pralka Xiaomi Mijia zadebiutowała na chińskim rynku. Model XQG120MJ103 wyceniono na 1624 juanów (~ 830 złotych).