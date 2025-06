Lidlomix – wszystko, co musisz wiedzieć

Silvercrest Monsieur Cuisine Smart to termorobot oferowany przez niemiecką sieć handlową Lidl. Potocznie nazywany jest Lidlomixem, zapewne dlatego, że większości osób kojarzy się ze znanym w całej Europie Thermomixem. Warto na wstępie zaznaczyć, że te urządzenia są zupełnie inne, choć jednocześnie ich funkcjonalność jest dość podobna. Z poniższego artykułu dowiecie się wszystkiego o tej przydatnej maszynie.

Lidlomix – cena w 2025 roku

Ile kosztuje Lidlomix (Monsieur Cuisine Smart) w 2025 roku? Cena regularna w Polsce wynosi 2499 złotych, choć warto wspomnieć, że Lidl często organizuje promocje. W ostatnim czasie z kuponem Lidl Plus można było zaoszczędzić 700 złotych.

Sprzęt ten najczęściej spotykany jest w klasycznej bieli lub czarnej odsłonie, choć jest także dostępny w wariancie czerwonym, matowym antracycie i metalicznym szampańskim.

Najnowszy Lidlomix w 2025 roku

Pierwszy Lidlomix (Monsieur Cuisine Smart) zadebiutował na polskim rynku w 2022 roku. Lidl co jakiś czas wprowadza do sprzedaży kolejny wariant kolorystyczny. Przykładowo czerwony Lidlomix pojawił się przed świętami Bożego Narodzenia w 2024 roku. Jest to oczywiście urządzenie należące do kategorii smart home, łączy się z domową siecią Wi-Fi i dzięki temu jest regularnie aktualizowane.

Termorobot Lidlomix, Monsieur Cuisine Smart, MC Smart (źródło: sklep internetowy Lidl)

Lidlomix – gdzie kupić Monsiuer Cuisine Smart?

Odpowiedź jest bardzo prosta. Robot kuchenny Lidlomix kupisz oczywiście w sieci handlowej Lidl, zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i sklepie internetowym.

Zdarza się, że Lidlomix nie jest dostępny stacjonarnie. Zawsze jednak możesz zamówić go przez internet z darmową dostawą pod drzwi. Z informacji na stronie internetowej sklepu wynika, że dostawy realizowane są przez DPD i InPost. Warto wspomnieć, że w sklepie internetowym dostępna jest zwykle większa liczba kolorów.

Monsieur Cuisine Smart na raty. Czy to możliwe?

Lidlomix na raty nie jest dostępny. Płatność realizowana jest wyłącznie od razu i bez podziału na mniejsze kwoty czy z odroczeniem, zarówno stacjonarnie, jak i w sklepie internetowym.

Monsieur Cuisine Smart (Lidlomix) – co to jest?

Lidlomix to pomocnik kuchenny, który w dużym uproszczeniu złożony jest z dwóch głównych części – urządzenia z 8-calowym, dotykowym ekranem, i misy. Dość sporych rozmiarów baza skrywa przede wszystkim silnik o mocy 1200 W, wydajny procesor, moduł Wi-Fi, a także wbudowaną wagę. Z kolei misa została wyposażona w trzy uchwyty, szczelną pokrywę z odczepianą miarką oraz łatwo zdejmowalne noże.

Termorobot Lidlomix, Monsieur Cuisine Smart, MC Smart (źródło: sklep internetowy Lidl)

Lidlomix – co w zestawie?

W pudełku z MC Smart znajdziesz:

robota kuchennego,

misę o pojemności 4,5 litra (maksymalne wypełnienie 3 litry),

wkład do delikatnego gotowania w postaci koszyczka – sprawdzi się m.in. do przygotowania ziemniaków,

nasadkę do ubijania, która jest rewelacyjnym rozwiązaniem np. do ubijania białek czy śmietany,

nasadkę do gotowania na parze z pokrywą i wkładem, która świetnie sprawdza się zarówno przy przygotowaniu ryby na parze z warzywami, jak i klusków na parze,

wkład z ostrzami, który można łatwo wyjąć i dokładnie umyć,

szpatułkę wspomagającą mieszanie oraz dokładne opróżnienie misy, np. z ciasta,

szczelną pokrywę z otworem, przez który można dodawać kolejne produkty, oraz miarką.

Skład zestawu Monsieur Cuisine Smart (źródło: sklep internetowy Lidl)

Lidlomix – programy, które ułatwią codzienne gotowanie

Jedną z największych zalet Silvercrest Monsieur Cuisine Smart jest jego wszechstronność i funkcjonalność. Użytkownik za pomocą dotykowego ekranu może wybierać czynności, jakie chce, aby wykonał robot. Oferowane przez Lidlomix programy, z których możesz skorzystać, to:

ważenie,

gotowanie jajek,

gotowanie wody,

zgniatanie,

sous-vide,

rozdrabnianie,

ręczne gotowanie,

wolne gotowanie,

smoothie,

gotowanie na parze,

fermentowane,

gotowanie ryżu,

smażenie,

turbo,

wstępne czyszczenie.

Ciekawą i chyba moją ulubioną funkcją jest Wstępne czyszczenie. Z pomocą tego trybu Lidlomix w zasadzie czyści się sam. Po skończonym gotowaniu i opróżnieniu misy wystarczy napełnić ją wodą (np. do ⅓ pojemności) z dodatkiem płynu do naczyń oraz włączyć tryb czyszczenia. Po skończonym cyklu czyszczenia misę często wystarczy tylko opróżnić i wypłukać, choć zdarza się, że niektóre potrawy zalegają i trzeba misę domyć ręcznie.

Lidlomix – przepisy, jakie pozwoli Ci zrealizować

Do gotowania w Lidlomiksie możesz podejść na różne sposoby. Przede wszystkim korzystać z gotowych przepisów (oficjalnych lub dodawanych przez użytkowników), w przypadku których od razu, w kolejnych krokach, z góry ustalony jest tryb i czas jego działania. Przepisy na Lidlomixa dostępne są m.in. na stronie monsieur-cuisine.com/pl/przepisy oraz kuchnialidla.pl, a także w aplikacji Monsieur Cuisine App.

Przepisy do Monsieur Cuisine Smart (źródło: Lidl)

Jeśli natomiast masz jakiś własny zbiór ulubionych przepisów, nadal możesz z nich skorzystać, ale o wiele łatwiej niż z użyciem miksera, blendera czy kuchennej wagi. Wystarczy, że skorzystasz z funkcji wagi, dodasz odpowiednie składniki, a następnie wybierzesz tryb Ręcznego gotowania i ustawisz parametry, takie jak obroty, temperaturę, czas trwania i kierunek obrotów. Ponadto jest możliwość dodawania własnych przepisów w aplikacji mobilnej. Dzięki temu możesz też dzielić się nimi ze społecznością użytkowników Lidlomixa.

Lidlomix – akcesoria, które dadzą Ci jeszcze więcej możliwości kulinarnych

Podstawowy zestaw MC Smart jest dobrze wyposażony i zawiera kilka przydatnych akcesoriów. To jednak nie koniec. Lidl przygotował także kilka dodatkowych elementów, które mogą się przydać. Można je kupić przede wszystkim w sklepie internetowym, choć czasami pojawiają się również w sklepach stacjonarnych Lidl.

Akcesoria do Lidlomixa, które jeszcze bardziej mogą ułatwić Ci gotowanie, to:

dodatkowa misa Monsieur Cuisine Smart (Lidlomix) – 549 złotych,

przystawka do krojenia warzyw – 169 złotych (rewelacyjna do przygotowania surówek i sałatek),

przystawka sokownik – 119 złotych,

dodatkowy nóż do robota – 119 złotych,

podstawka pod robota – 99 złotych,

wyciskarka do cytrusów – 49,99 złotych,

reduktor pojemności misy – 29,99 złotych,

wkład do gotowania na parze – 29,99 złotych,

uchwyt pokrywy – 29,99 złotych,

zatyczka do termorobota (zamiennik noża do delikatnego gotowania) – 29,99 złotych,

szpatułka obrotowa ułatwiająca opróżnienie robota – 17,99 złotych,

wylewka – 17,99 złotych.

Lidlomix – opinie są głównie pozytywne

Lidlomix opinie ma bardzo dobre, szczególnie wśród polskich użytkowników. Znacząca większość użytkowników jest zadowolona. Robot kuchenny Lidlomix chwalony jest przede wszystkim za adekwatną cenę do jakości, bogactwo przepisów czy funkcjonalność.

Opinie klientów na temat termorobota MC Smart (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Mocne strony – zalety Lidlomixa:

idealny stosunek ceny do jakości,

kompatybilna aplikacja,

wygodne uchwyty,

mnóstwo darmowych przepisów,

bezpłatne i regularne aktualizacje,

wygoda i oszczędność czasu,

przyjazny interfejs,

idealny nawet dla osób, które nie potrafią gotować,

instrukcje krok po kroku,

możliwość tworzenia listy zakupów produktów, które przydadzą się do wykonania danej potrawy,

opcja sterowania głosowego z Asystentem Google.

Słabe strony – wady Lidlomixa:

duże rozmiary,

waga mierząca co 5 gramów,

głośność pracy.

W mojej kuchni Lidlomix służy już od około dwóch lat i godnie zajmuje dość sporo miejsca na blacie kuchennym. Jest duży, jednak kupując go, spokojnie można pozbyć się kilku niepotrzebnych misek, garnków, starego blendera czy wagi. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że waga mierzy co 5 gramów, a nie co 1 gram.

Czy warto kupić Monsieur Cuisine Smart w Lidlu? Czy Lidlomix jest bezpieczny?

Urządzenie znacząco ułatwia gotowanie, przyspiesza wyrabianie ciasta, a zadaniem kuchcika jest tylko dodawanie odpowiedniej ilości danego składnika. Wszelkie instrukcje, szczególnie te z oficjalnych przepisów, są bardzo obszerne i dokładne, dzięki czemu nawet ktoś, kto nie przepada za gotowaniem, świetnie sobie poradzi. Do tego sprzęt jest bezpieczny, więc gotowanie może stać się wspólną zabawą i pasją dla Ciebie i dziecka.

W tym miejscu warto wspomnieć, że sprzęt został wyposażony w kilka funkcji bezpieczeństwa – m.in. nie uruchomi noży, gdy nie ma zamkniętej pokrywy. Ważne jest to, iż misa Monsieur Cuisine Smart nagrzewa się, gdy trwa gotowanie. Na wyświetlaczu pojawia się też stosowny komunikat na ten temat.

Najnowszy Lidlomix (Monsieur Cuisine Smart) to sprzęt, który przyda się do przygotowania wielu potraw. W zasadzie Twoim zadaniem jest tylko dodawanie składników i wciśnięcie przycisku, nałożenie dania czy przełożenie ciasta do blachy. A gotowanie, smażenie, mieszanie, zagniatanie i mielenie robot zrobi za Ciebie.

Lidlomix dla dziecka

W ramach ciekawostki: dla najmłodszych Lidl stworzył dziecięcy odpowiednik Lidlomixa. Był przez pewien czas dostępny w Polsce, choć teraz nie udaje mi się go znaleźć już nawet w oficjalnym sklepie internetowym. Oczywiście może wrócić za jakiś czas, np. jako artykuł sezonowy (producent wspomina o nim na oficjalnej stronie serii Monsieur Cuisine).

Monsieur Cuisine Mini (źródło: sklep internetowy Lidl)

Mnie prywatnie udało się kupić Monsieur Cuisine Mini stacjonarnie we Włoszech za około 25 euro i sprawdza się np. do samodzielnego wykonania przez dziecko małej porcji placków.