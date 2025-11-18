Światłowód i telewizja w dobrej promocji

Szukasz promocji na internet ze światłowodem solo lub w pakiecie z paczką kanałów telewizyjnych? Jeden z operatorów przygotował ciekawą ofertę dla nowych klientów z okazji Black Friday 2025. Firma ma także propozycję dla obecnych użytkowników, którzy będą mogli skorzystać ze sporej zniżki na bogatą bibliotekę filmową.

Światłowód sam lub w pakiecie z telewizją teraz w dobrej promocji

Nowi klienci operatora Vectra mogą skorzystać z promocji na światłowód o przepustowości do 300 Mb/s za 49,99 złotych miesięcznie przez pierwsze 11 miesięcy.

W ofercie Vectry z okazji Black Friday znalazła się też propozycja dla osób, które poza internetem światłowodowym chcą wykupić dostęp do telewizji. Pakiet Internet (do 300 Mb/s) + Telewizja (w pakiecie Srebrnym) kosztuje obecnie 64,99 złotych miesięcznie przez pierwsze 11 miesięcy. Pakiet Srebrny obejmuje łącznie 72 kanały telewizyjne, w tym 59 kanałów HD.

Black Weeks 2025 (źródło: Vectra)

Powyższe ceny uwzględniają już rabat w wysokości 15 złotych – 10 złotych za zgody marketingowe oraz 5 złotych za e-fakturę. Po upływie okresu zobowiązania wysokość abonamentu wzrasta o 10 złotych.

Co ważne, w opłacie miesięcznej należy uwzględnić również koszt wypożyczenia modemu wynoszący 4,99 złotych oraz jednorazową opłatę aktywacyjną (9,99 złotych). Dekoder TV Smart 4K Box został już uwzględniony w cenie. Promocje z okazji Black Friday w Vectrze już wystartowały i obowiązują do 1 grudnia 2025 roku.

Prawdziwy „Black Weekend” dla obecnych klientów Vectry

Vectra przygotowała także okazje dla obecnych klientów. Będą one jednak dostępne dopiero od 28 listopada i potrwają zaledwie do 1 grudnia 2025 roku. Użytkownicy platformy Vectra VOD oraz usługi telewizji streamingowej tvsmart.pl będą mogli oglądać treści z całej biblioteki filmów dostępnych w ofercie z 50-procentową zniżką. Promocja ta dostępna jest dla wszystkich użytkowników Vectra VOD z aktywną usługa główną w Vectrze.

Warto wspomnieć, że z okazji Black Friday również Netia przygotowała ciekawą ofertę. W tym przypadku dostępny jest szybki internet z wybraną platformą VOD w ramach krótkiej umowy.