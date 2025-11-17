Najtańszy internet bez limitu w abonamencie. Nowa oferta w Polsce

Nie lubisz ograniczeń i opłacając abonament telefoniczny chcesz mieć możliwość korzystania z internetu 4G / LTE lub 5G bez limitu danych czy prędkości? Wygląda na to, że Otvarta ma dla Ciebie ciekawą propozycję.

Abonament z internetem bez limitu – nowość w sieci Otvarta

W 2024 roku zaprezentowana została nowa oferta abonamentowa sieci Otvarta, która działa w oparciu o infrastrukturę Plusa. Nieco ponad rok później zostaje odświeżona – znika (najdroższy dotąd) pakiet Mega 5G za 34,99 złotych miesięcznie, który oferował nielimitowane połączenia i wiadomości oraz 100 GB internetu do wykorzystania. W jego miejsce pojawia się coś lepszego.

Nowy najwyższy pakiet w ofercie sieci Otvarta to Bez Limitu 5G i, zgodnie z zawartą w nazwie obietnicą, jest to abonament no-limit. Oznacza to, że klienci mogą prowadzić rozmowy głosowe, wysyłać SMS-y i MMS-y oraz surfować bez żadnych ograniczeń. Pakiet o takiej charakterystyce został wyceniony na 69,99 złotych miesięcznie (cena ta zawiera 6 złotych rabatu za e-fakturę oraz 5 złotych za zgody marketingowe).

Oferta abonamentowa w sieci Otvarta (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

To najtańszy abonament no-limit w Polsce, ale…

Propozycja, z jaką wychodzi Otvarta, to najtańszy abonament no-limit w Polsce, jeżeli mówimy faktycznie o abonamencie w klasycznym rozumieniu. Za podobny pakiet T-Mobile życzy sobie 75 złotych miesięcznie, Plus – 90 złotych miesięcznie, a Play i Orange – po 95 złotych miesięcznie. Co więcej, w przypadku całej tej czwórki konieczne jest podpisanie umowy na minimum 24 miesiące, a Otvarta oferuje umowę bezterminową, co oznacza tyle, że w dowolnym momencie możemy zrezygnować – obowiązuje jedynie miesięczny okres wypowiedzenia.

Nie jest to jednak najtańsza oferta no-limit spośród wszystkich, jakie są dostępne na polskim rynku. Bezkonkurencyjna pod tym względem pozostaje subskrypcja Red Bull Mobile (działająca w oparciu o infrastrukturę T-Mobile). Umożliwia ona rozmawianie, esemesowanie i surfowanie bez ograniczeń za 50 złotych miesięcznie, a więc o dwie dyszki taniej niż w pakiecie Otvarta Bez Limitu 5G.

Jeśli z siecią Otvarta jest Ci jednak bardziej po drodze niż z Red Bullem, to umowę na abonament możesz podpisać online, jak również w stacjonarnych punktach partnerskich, których w całej Polsce jest około 80.