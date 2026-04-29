Lidl znowu to zrobił. Świetna promocja na inteligentny sprzęt

Najnowsza promocja Lidla znowu obejmie przydatny sprzęt AGD. Możecie zaoszczędzić naprawdę sporą kwotę i pomóc sobie w codziennym przygotowaniu posiłków (i nie tylko).

Lidlomix znowu tańszy o 900 złotych

Niemiecka sieć handlowa kolejny raz obniży cenę świetnego sprzętu kuchennego. Oczywiście mowa tutaj o Monsieur Cuisine Smart – potocznie określanym też mianem Lidlomix. Ten inteligentny robot może pomóc w codziennym przygotowaniu posiłków, zastąpić kilka nieporęcznych i zajmujących miejsce sprzętów, a także wesprzeć przy robieniu przekąsek na imprezę czy ciast.

Wspomnę, że Lidlomix łączy się z domową siecią Wi-Fi, aplikacją mobilną, a także może być sterowany głosowo za pomocą Asystenta Google. Ponadto urządzenie otrzymuje regularne aktualizacje oraz oferuje bogatą bibliotekę bezpłatnych przepisów.

Warto podkreślić, że pełna funkcjonalność sprzętu jest dostępna za darmo, bez konieczności opłacania subskrypcji tak jak w przypadku platformy Thermomix Cookidoo, która podrożała pod koniec lipca 2024 roku. Możliwe jednak, że z czasem niemiecka sieć rozszerzy funkcjonalność Lidlomixa o płatne opcje premium.

W ramach najnowszej promocji, która będzie obowiązywała już od 4 maja 2026 roku, kolejny raz możecie zaoszczędzić 900 złotych przy zakupie robota kuchennego. Standardowa cena Monsieur Cuisine Smart wynosi 2499 złotych, a w promocji – 1599 złotych. Warto przypomnieć, że podobne obniżki były już z okazji zeszłorocznego Black Friday i tegorocznej Wielkanocy.

Jak wynika z informacji opublikowanych w gazetce Lidla, najnowsza promocja będzie obowiązywała zarówno na urządzenia sprzedawane w sklepach stacjonarnych, jak i online. Akcja potrwa do 16 maja 2026 roku.

Promocja na Lidlomix (źródło: Gazetka Lidl)

Promocje Lidla na maj 2026 roku – jeszcze więcej sprzętu kuchennego w dobrych cenach

Nie tylko Lidlomix będzie oferowany w niższej cenie. Promocją zostaną objęte również frytkownice beztłuszczowe. Jedna z nich to Silvercrest Air Fryer 2470 W z podwójnym (piętrowym) koszem oferująca pojemność 9 litrów. Cena za ten model wyniesie 329 złotych (zamiast 449 złotych). Z kolei model Air Fryer 2000 W z pojedynczym koszem o pojemności 3,6 litra sprzedawany będzie za 149 złotych (zamiast 249 złotych).

Ponadto Lidl obniża ceny sprzętów, takich jak:

ekspres kolbowy 1100 W dostępny za 199 złotych – 150 złotych taniej (promocja obowiązuje do 10 maja 2026 roku),

automatyczny ekspres do kawy 1450 W dostępny za 899 złotych – 500 złotych taniej,

elektryczny młynek do kawy 180 W dostępny za 29,99 złotych – 10 złotych taniej,

blender ręczny 600 W dostępny za 69 złotych – 30 złotych taniej (promocja obowiązuje do 10 maja 2026 roku),

krajalnica elektryczna 120 W dostępna za 149 złotych – 60 złotych taniej (promocja obowiązuje do 10 maja 2026 roku),

krajalnica spiralna i wyciskarka do cytrusów 2 w 1 80 W dostępna za 129 złotych – 20 złotych taniej,

maszyna do lodów 12 W dostępna za 79 złotych – 20 złotych taniej.

Aby skorzystać z większości promocji koniecznie będzie aktywowanie właściwego kuponu w aplikacji Lidl Plus. Warto też przypomnieć, że jeszcze do jutra (29 kwietnia 2026 roku) w rekordowo niskiej cenie możecie kupić kompaktową wersję Lidlomixa – MC Compact.