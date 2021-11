W trzecim kwartale 2021 roku T-Mobile odnotował znaczący wzrost bazy klientów

Trzeci kwartał już dawno za nami, ale dopiero teraz poznaliśmy wyniki T-Mobile za okres od lipca do września 2021 roku. Operator pochwalił się m.in. znaczącym wzrostem bazy klientów zarówno w segmencie kontraktowym, jak i przedpłaconym.

Operator podaje, że na koniec września 2021 roku baza jego klientów osiągnęła 11,425 mln. Oznacza to wzrost o 354 tysiące w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Użytkownicy usług abonamentowych stanowili blisko 68% (7,748 mln), natomiast przedpłaconych nieco ponad ~32% (3,677 mln).

Rok do roku liczba klientów kontraktowych zwiększyła się o 167 tysięcy, natomiast użytkowników usług przedpłaconych o 187 tysięcy. T-Mobile odnotował zatem wzrost w obu kategoriach, a ponadto przypomniał, że jako jedyny z tzw. Wielkiej Czwórki zaraportował pozytywny bilans przenośności numerów. Trzeba tu jednak zauważyć, że jego wynik nie był spektakularny, bowiem wynosił zaledwie 350 numerów netto na plusie.

Dzięki koncentracji na najwyższej jakości obsługi klienta i usług stale umacniamy swoją pozycję na rynku. Najlepszym tego dowodem są pozytywne trendy wśród wskaźników operacyjnych, a w szczególności fakt, że klienci nie tylko coraz częściej wybierają T-Mobile, ale przenoszą do nas numery z innych sieci. Teraz dynamicznie rozwijamy ofertę konwergentną i dzięki kolejnym partnerstwom dysponujemy już drugim co do wielkości zasięgiem usług światłowodowych w Polsce.

Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T‑Mobile Polska