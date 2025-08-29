Lenovo wie, jak się wyróżnić. Ten laptop będzie wyjątkowy

Producent ma spore doświadczenie w pokazywaniu laptopów z nietuzinkowym podejściem do ekranu. Lenovo Project Pivo będzie tego potwierdzeniem.

Laptop Lenovo z obracanym ekranem

Na targach CES 2025 w Las Vegas Lenovo zaprezentowało laptop z rozwijanym ekranem, natomiast w zeszłym roku mogliśmy zobaczyć koncept modelu z przezroczystym wyświetlaczem. Firma nie zamierza jednak zatrzymywać się na tych projektach i w planach jest pokazanie kolejnego, nietypowego podejścia do ekranów w laptopach.

Evan Blass, jeden z bardziej znanych informatorów, tym razem skupił się na planach Lenovo. Dowiedzieliśmy się, że Chińczycy na najbliższych targach IFA chcą pochwalić się koncepcyjnym laptopem o nazwie Project Pivo.

Wspomniany laptop będzie wyróżniał się ekranem, który – zależnie od potrzeb – będzie można ustawić w pozycji poziomej lub pionowej. Możliwe, że tryb pionowy znajdzie zastosowanie podczas kodowania lub tworzenia stron internetowych dla urządzeń mobilnych.

Lenovo has a habit of showing off concept devices at trade shows, some of which are precursors to shipping products — a la the ThinkBook Plus Gen 6 w/ rollable display — while others will never see the light of day.



At next week's IFA/Innovation Week, that concept will be a… pic.twitter.com/PMIJdowgHG — Evan Blass (@evleaks) August 28, 2025

Owszem, będzie to koncept, ale nie należy wykluczać, że w niedalekiej przyszłości Lenovo zrealizuje ten projekt. Może już nawet w przyszłym roku. Ciekawe tylko, czy cena będzie z tych akceptowanych, czy jednak trzeba będzie pogodzić się ze sporym wydatkiem. Chociaż, jeśli będzie to laptop, który spełni oczekiwania wymagających użytkowników, to wysoka cena nie powinna okazać się problemem.

Premiera Lenovo Legion Go 2 za pasem

Evan Blass dodaje, że kolejną atrakcją szykowaną przez producenta na IFA ma być Lenovo Legion Go 2 . Oczekiwania są całkiem spore, bowiem Lenovo Legion Go okazał się jedną z najlepszych zabawek dla graczy.

Wróćmy jednak do sprzętu, który zadebiutuje już niebawem. Blass nie tylko udostępnił zdjęcia, ale także materiał wideo przedstawiający nowego handhelda. Urządzenie ma być wyposażone w 8,8-calowy ekran OLED 144 Hz, skaner linii papilarnych, zaoferuje kilka trybów grania, a wydajność na wysokim poziomie będzie starał się zapewnić AMD Ryzen Z2 Extreme.

Legion Go 2 zapowiada się więc naprawdę przyjemnie. Pozostaje trzymać kciuki, że finalnie – podobnie jak Legion Go – okaże się dopracowaną zabawką dla graczy. Potencjał jest, ale o tym, czy zostanie wykorzystany przekonamy się najpewniej po przeczytaniu pierwszych recenzji.