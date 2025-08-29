Tesla Model Y w tej wersji jest naprawdę szybka. Kupisz ją już w Polsce

W wybranych europejskich krajach, w tym także w Polsce, dostępna jest już Tesla Model Y Performance. Większa moc to dopiero początek nowości.

Tesla Model Y Performance wjeżdża do Polski

W styczniu tego roku zadebiutowała Tesla Model Y Juniper i jeszcze w tym samym miesiącu można było składać zamówienia w Polsce. Co prawda nowa wersja nie przyniosła znaczących zmian, jak chociażby wyczekiwana architektura 800 V, ale producent wprowadził kilka odczuwalnych ulepszeń. W oczy rzuca się przede wszystkim przeprojektowany wygląd z przednim światłem nawiązującym do Cybertrucka.

Natomiast teraz przyszła kolej na kolejną premierę. Do europejskiej oferty firmy Elona Muska dołącza właśnie Tesla Model Y Performance, czyli topowa pod względem osiągów wersja omawianego elektryka. Niestety, producent niezbyt chętnie chwali się wszystkimi parametrami, ale Tesla zdążyła już nas przyzwyczaić do takiego podejścia, chyba nieco wzorowanego na Apple.

Wiemy jednak, że Tesla Model Y Performance wyposażona jest w dwa silniki elektryczne, które łącznie dostarczają 460 KM. Pierwszy, umieszczony przy przedniej osi, napędza koła z przodu. Drugi, czyli ten z tyłu, dostarcza moc na tylne koła. Tak, mamy do dyspozycji napęd na cztery łapy, który – w połączeniu ze wspomnianymi silnikami – umożliwia sprint od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,5 sekundy.

Prędkość maksymalna wynosi 250 km/h, a zasięg to 580 km według WLTP. Informacji o pojemności akumulatora nie znajdziemy na stronie Tesli, ale mniej oficjalne źródła wskazują, że akumulator delikatnie przekracza 80 kWh użytecznej pojemności.

We wnętrzu znalazł się nowy, 16-calowy ekran QHD. Najpewniej z czasem trafi on do pozostałych wariantów Modelu Y – obecnie mają one 15,4-calowy ekran z trochę grubszymi ramkami. Ponadto nowe fotele Performance oferują regulację podparcia dla ud, co powinno pozytywnie przełożyć się na komfort podróżowania. Nie zabrakło funkcji ich wentylowania i grzania.

Do tego dochodzą nowości wizualne, takie jak zmieniony przedni zderzak czy spoiler umieszczony z tyłu. Użytkownik może też dostosowywać m.in. ustawienia trakcji – przykładowo zmniejszyć zaangażowanie systemów, gdy chce pobawić się na torze. Dobre właściwości jezdne ma zapewnić nowe adaptacyjne zawieszenie.

Cena Tesli Model Y Performance w Polsce

Na stronie Tesli można składać zamówienia na Model Y Performance. Ceny startują od 269990 złotych, ale wiele elementów jest już częścią standardowego wyposażenia.

Owszem, to sporo pieniędzy, ale warto mieć na uwadze, że w cenie ciekawie skonfigurowanego Passata otrzymujemy samochód o osiągach BMW M czy Mercedesa AMG, przynajmniej na prostej i do 100 km/h.