Lenovo zaprezentowało laptop z rozwijanym ekranem. Będzie można go kupić!

Prezentowane do tej pory urządzenia z rozwijanym ekranem pozostały w fazie prototypu. Laptop Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, który Chińczycy przywieźli na targi CES 2025 w Las Vegas, trafi jednak do sprzedaży. Jak można się spodziewać – jego cena nie będzie niska.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable to pierwszy na świecie laptop z rozwijanym ekranem, który trafi do sprzedaży

O rychłej premierze ThinkBook Plus Gen 6 Rollable dowiedzieliśmy się już w grudniu 2024 roku i nie musieliśmy długo czekać na oficjalną prezentację. Producent zaanonsował to urządzenie podczas targów CES 2025 w Las Vegas i zapowiedział, że trafi do sprzedaży za kilka miesięcy.

Ekran (OLED) w modelu ThinkBook Plus Gen 6 Rollable może zwiększyć swoją przekątną z wyjściowych 14 cali do 16,7 cala – wyświetlacz rozwija się w pionie. Rozwinięcie można zainicjować, wciskając dedykowany klawisz lub wykonując gest ręką przed aparatem. Wyświetlacz zapewnia też jasność do 400 nitów, obsługę 100% DCI-P3 i odświeżanie obrazu z częstotliwością do 120 Hz.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable (źródło: Lenovo)

W ramach funkcji ThinkBook Workspace użytkownicy będą mogli wykorzystać potencjał rozwijanego ekranu – podzielić go według potrzeb oraz uruchomić dedykowane widżety, dające dostęp do często używanych aplikacji i narzędzi. Co ciekawe, producent twierdzi, że dzięki swojej konstrukcji ThinkBook Plus Gen 6 Rollable ma „nakłaniać” do zachowania prawidłowej postawy ciała podczas pracy, co przełoży się na mniejsze zmęczenie.

Laptop odda do dyspozycji również procesory Intel Core Ultra (do Intel Core Ultra 7 Series 2) z układem graficznym Intel Arce Xe 2, do 32 GB RAM LPDDR5X 8533 MT/s (dual channel), do 1 TB pamięci na dysku PCIe Gen 4 SSD, moduły łączności Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 7, dwa głośniki Harman Kardon o mocy 2 W każdy z Dolby Atmos, dwa mikrofony oraz dwa złącza Thunderbolt 4 i jedno 3,5 mm. Ponadto na pokładzie jest kamera 5 Mpix i czytnik linii papilarnych.

Całość ma wymiary 303x230x19,9 mm (przed rozwinięciem ekranu) i waży 1,69 kg. Za zasilanie odpowiedzialność weźmie zaś akumulator o pojemności 66 Wh, który można będzie ładować z mocą 65 W.

Ile będzie kosztował laptop Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable? Cena, dostępność

Urządzenie trafi do sprzedaży w czerwcu 2025 roku w cenie od 3499 dolarów (równowartość około 14340 złotych).