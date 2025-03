Lenovo ma nowy tablet z gatunku przystępnych. Co oferuje?

Lenovo Tab K9 to tablet kierowany do osób, które nie mają szczególnie wysokich wymagań. Słabsza specyfikacja tego modelu nie musi więc rozczarować, a może pozwolić na obniżenie ceny do poziomu przystępnego dla szerokiego grona użytkowników.

Mogłoby się wydawać, że urządzenia te najlepsze czasy mają już za sobą, ale liczby nie kłamią. Rok 2024 był wyjątkowo owocny na rynku tabletów, a do sklepów trafiło o ponad 9% więcej egzemplarzy niż rok wcześniej. Największą popularnością cieszą się wypasione modele takich producentów, jak Apple, Samsung czy Huawei, ale na bardziej przystępne urządzenia także jest miejsce. I Lenovo ma nową propozycję właśnie tego rodzaju…

Nowy tani tablet Lenovo. Co oferuje Tab K9?

Pomysł na to urządzenie był taki, by stworzyć tani tablet dla osób o nieco mniejszych wymaganiach – oczekujących po prostu czegoś, co zapewni komfortowe warunki do oglądania seriali, zabawy czy nauki.

Tablet Lenovo Tab K9 – znany również jako Lenovo Tab One – powinien zaoferować przyzwoitą wydajność, ale nic więcej. Jego sercem jest bowiem procesor MediaTek Helio G85, z którym współpracują 4 GB RAM. Z kolei na pliki – w zależności od wariantu – jest 64 lub 128 GB. W razie czego można wspomóc się kartą microSD.

Urządzenie zostało wyposażone w akumulator o pojemności 5100 mAh i według deklaracji producenta wystarczy on na 12,5 godziny oglądania wideo lub 16,5 godziny przeglądania internetu. Ładowanie może odbywać się z mocą 15 W.

Lenovo Tab K9 (fot. Lenovo)

W kontekście łączności tablet Lenovo pozwala skorzystać z modułów GPS, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 oraz – opcjonalnie – 4G / LTE. Do tego dochodzą głośniki stereo z Dolby Atmos, złącze słuchawkowe 3,5 mm oraz dwa aparaty: 8 Mpix z tyłu i 2 Mpix z przodu. System operacyjny zaś to Android 14.

Jednym z najważniejszych elementów tabletu jest – oczywiście – wyświetlacz. W tym przypadku jest to 8,7-calowy panel IPS o rozdzielczości 1340×800 pikseli i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Nie są to imponujące parametry, ale w podstawowych zadaniach powinny okazać się wystarczające. Gorzej wygląda sprawa z jasnością, która sięga tylko 480 nitów. Korzystanie z urządzenia na dworze może więc być problematyczne, gdy zaświeci słońce.

Rynkowa premiera Lenovo Tab K9 odbędzie się niebawem, ale nie wiadomo, kiedy dokładnie

Wymiary tego modelu to 211×124,8×8,5 mm, a waga wynosi około 320 gramów. Producent przygotował dwie wersje kolorystyczne: szarą i zieloną. Nie zdradził jednak, kiedy odbędzie się premiera, ani ile dokładnie wyniesie cena.