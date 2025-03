Roomba na nowo. iRobot prezentuje roboty z nowej serii

Firma iRobot zaprezentowała zupełnie nową serię robotów sprzątających Roomba. W ramach swojej największej premiery produktowej przedstawiła aż sześć modeli, w zależności od poziomu zaawansowania należących do podserii Roomba, Roomba Plus oraz Roomba Max.

Wielka premiera – sześć nowych robotów z serii iRobot Roomba

Podstawowym modelem w nowej serii jest iRobot Roomba 105 Combo – robot sprzątający oferujący odkurzanie z mocą 7000 Pa, a także mopujący podłogi z wykorzystaniem nakładki z mikrofibry. Pozwala na równoczesne odkurzanie i mycie, jak i osobne tryby działania. Dzięki systemowi LiDAR ma być w stanie dobrze orientować się w terenie, a także efektywnie omijać przeszkody. Producent deklaruje, że jest w stanie także wykrywać dywany i omijać je, jeśli znajduje się w trybie mopowania.

W sprzedaży pojawi się także dodatkowy wariant tego urządzenia – wzbogacony o stację ładująco-opróżniającą AutoEmpty. Automatycznie odsysa ona zebrany przez robota brud i umieszcza go w szczelnym worku o pojemności dużej na tyle, by całość pozostawała bezobsługowa nawet przez 75 dni. To stosunkowo tani robot sprzątający ze stacją czyszczącą. Ciekawe, jak poradzi sobie w bezpośredniej rywalizacji z konkurentami.

iRobot Roomba 105 Combo (fot. iRobot)

Podobną specyfikacją cechuje się iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo, występujący jednak wyłącznie w wersji z podstawową stacją bazową – oferującą tylko ładowanie. Nie potrzeba jednak niczego innego, ponieważ wykorzystuje technologię DustCompactor, czyli pojemnik kompresujący brud. Dzięki temu nie trzeba go opróżniać nawet przez 60 dni.

iRobot Roomba 205 Combo (fot. iRobot)

Roomba Plus, Roomba Max…

Wyżej w nowej rodzinie plasują się modele z Plusem w nazwach. To Roomba Plus 405 Combo oraz Roomba Plus 505 Combo – oba w zestawie ze stacją opróżniającą i myjącą AutoWash. Na tym podobieństwa się nie kończą – oba urządzenia cechują się mocą ssania na poziomie 7000 Pa, funkcją Carpet Boost (zwiększającą moc ssania na dywanach) oraz akumulatorami o pojemności 5000 mAh.

iRobot Roomba Plus 405 Combo po lewej i Roomba Plus 505 Combo po prawej (fot. iRobot)

Gdzie więc różnice? Choć oba modele wykorzystują obrotowe pady mopujące, to w przypadku Roomby Plus 505 Combo są one dodatkowo wysuwane, co umożliwia dokładne mycie podłóg przy ścianach i krawędziach. Urządzenie zostało także wyposażone w bardziej zaawansowany system nawigacji (Precision Vision), a jego stacja myjąca oferuje dodatkowo suszenie padów ciepłym powietrzem.

Nową serię wieńczy iRobot Roomba Max 705 Vac – zaawansowany robot oferujący jedynie funkcję odkurzania, za to z mocą aż 13000 Pa. Ma w dodatku nie jedną, lecz dwie gumowe szczotki i wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak Precision Vision czy Carpet Boost.

iRobot Roomba Max 705 Vac (fot. iRobot)

Cała seria zyskała też nowy design, wyróżniający te roboty nie tylko na tle poprzedników, ale też konkurencji. Poza Maxem, który dostępny jest wyłącznie w czarnej wersji, wszystkie modele mają czarne i białe warianty kolorystyczne.

Specyfikacja iRobot Roomba 105 Combo i 205 Combo, Roomba Plus 405 Combo i 505 Combo oraz Roomba Max 705 Vac

Podsumujmy i uzupełnijmy informacje. Oto zestawienie najważniejszych cech robotów składających się na nową serię iRobot Roomba:

Roomba 105 Combo Roomba 205 Combo Roomba Plus 405 Combo Roomba Plus 505 Combo Roomba Max 705 Vac Moc ssania 7000 Pa 7000 Pa 7000 Pa 7000 Pa 13000 Pa Szczotki Gumowa szczotka z włosiem,

szczotka boczna Gumowa szczotka,

szczotka boczna Gumowa szczotka,

szczotka boczna Gumowa szczotka,

szczotka boczna 2 gumowe szczotki,

szczotka boczna Mopowanie Tak, solo lub 2w1,

nakładka mopująca Tak, solo lub 2w1,

nakładka mopująca Tak, solo lub 2w1,

dwa obrotowe pady Tak, solo lub 2w1,

dwa obrotowe pady z funkcją wysuwania Nie Nawigacja LiDAR Tak Tak Tak Tak + Precision Vision Tak + Precision Vision Pojemnik do kompresji brudu Nie Tak Nie Nie Nie Funkcja Carpet Boost Nie Nie Tak Tak Tak Automatyczne unoszenie padów mopujących Nie Nie Tak Tak Nie dotyczy Funkcja SmartScrub Tak Tak Tak Tak Nie dotyczy Funkcje stacji Ładowanie,

w AutoEmpty: opróżnianie Ładowanie Ładowanie,

opróżnianie,

mycie i suszenie mopa Ładowanie,

opróżnianie,

mycie i suszenie mopa ciepłym powietrzem Ładowanie,

opróżnianie Akumulator 3000 mAh 3000 mAh 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh Wymiary robota 33,6 x 33,5 x 10,3 mm 35,9 x 35,8 x 10,1 mm 35,7 x 35,1 x 10,6 mm 35,7 x 35,1 x 10,6 mm 35 x 34,5 x 10,4 mm Waga robota 2,84 kg 3,86 kg 4,1 kg 4,3 kg 3,4 kg

Ile kosztują nowe modele iRobot Roomba?

Znamy już katalogowe ceny poszczególnych modeli. Przedstawiają się następująco:

iRobot Roomba 105 Combo – 1099 złotych,

iRobot Roomba 105 Combo + AutoEmpty – 1599 złotych,

iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo – 1799 złotych,

iRobot Roomba Plus 405 Combo + AutoWash – 2799 złotych,

iRobot Roomba Plus 505 Combo + AutoWash – 3199 złotych,

iRobot Roomba Max 705 Vac + AutoEmpty – 2999 złotych.

Pierwsze modele z nowej serii wejdą do sprzedaży już 18 marca 2025 roku.