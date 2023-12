LG zaprezentowało nowe laptopy z serii LG gram 2024. Jest wśród nich nowa rodzina LG gram Pro

Mimo że 2023 rok jeszcze się nie skończył, kolejni producenci prezentują już urządzenia, które będą oferowane klientom w 2024 roku. Wśród nich znalazło się teraz również LG, które oficjalnie zaanonsowało nowe laptopy z serii LG gram. Największą nowością są modele z dopiskiem „Pro”.

Nowe laptopy LG gram 2024

Łącznie Koreańczycy zaprezentowali dziś siedem laptopów. Trzy z nich to pierwsze modele z serii gram Pro – 16Z90SP, 17Z90SP i 16T90SP (ten ostatni to konstrukcja typu 2w1 z wyświetlaczem dotykowym). Będą one dostępne w wersjach z różnymi ekranami (OLED, LCD), procesorami Intel Core Ultra 7 i Intel Core Ultra 5 oraz kartą graficzną Intel Arc i NVIDIA RTX 3050 z GDDR6 4 GB. Ponadto zaoferują do 32 GB RAM LPDDR5X i do 1 TB pamięci na dysku SSD (M.2) Gen4 NVMe.

LG gram Pro 2024 (fot. producenta)

Modele z serii LG gram 2024 również zaoferują procesory Intel Core Ultra 7 i Intel Core Ultra 5 oraz do 32 GB RAM LPDDR5X, a do tego też m.in. do 2 TB pamięci na dysku SSD M.2 (2280) Gen4 NVMe, kartę graficzną Intel Arc i ekrany o przekątnej od 14 do 17 cali. Ponadto każdy laptop z rodziny gram 2024 (w tym te z dopiskiem „Pro”) zapewni dostęp do wielofunkcyjnego oprogramowania LG gram Link.

Producent deklaruje, że aplikacja ułatwia udostępnianie plików, przesyłanie zdjęć i klonowanie ekranu między laptopem a urządzeniami z systemem Android lub iOS, a także pomaga organizować pliki, gdyż funkcja oparta na sztucznej inteligencji przyporządkowuje zdjęcia przechowywane na komputerze do różnych kategorii i ułatwia wyszukiwanie obrazów za pomocą słów kluczowych.

Specyfikacja laptopów z serii LG gram 2024, dostępność

Producent zdradził dziś wyłącznie szczegóły dotyczące specyfikacji technicznej nowych laptopów z rodziny gram 2024. Nie podał natomiast żadnych informacji na temat ich dostępności ani tym bardziej sugerowanych cen. Można jednak spodziewać się, że trafią one do sprzedaży w Polsce, najpewniej w ciągu najbliższych miesięcy.