Samsung Galaxy S26 Ultra zmierzył się z rywalami. Wynik testu baterii chyba nikogo nie zaskoczy.

Samsung wciąż stosuje niezbyt duże akumulatory

Pod koniec minionego miesiąca zadebiutował Samsung Galaxy S26 Ultra, a także pozostałe smartfony z linii Galaxy S26. Dostaliśmy sprzęt ciekawy, który oferuje przykładowo prywatyzujący ekran i godne pochwalenia rozwiązania dotyczące nagrywania wideo. Nie zmienia to jednak faktu, że w niektórych aspektach omawiany model wypada co najwyżej przeciętnie.

Samsung Galaxy S26 Ultra wyposażony jest w akumulator o pojemności 5000 mAh. Tymczasem chińscy producenci stosują ogniwa, które mają 7000 mAh lub nawet więcej. Niektórzy przekroczyli granicę 10000 mAh – np. pokazany na początku 2026 roku Honor Power 2. Co więcej, to nie jest ostatnie słowo zawodników z Państwa Środka.

Owszem, dobra optymalizacja potrafi zdziałać cuda. W jednym z testów iPhone 17 Pro Max wytrzymał 13 godzin i 31 minut, czyli niewiele mniej niż Xiaomi 17 Pro Max (13 godzin i 36 minut). Przypominam, że pierwszy smartfon ma akumulator 4823 mAh, a ten drugi 7500 mAh. Tylko, że Apple, kontrolując sprzęt i oprogramowanie, ma łatwiej niż inni producenci smartfonów, a do tego dochodzi też kwestia różnic między iOS a Androidem.

W związku z powyższym, producenci smartfonów z Androidem powinni stawiać na większe akumulatory. Potwierdza to przykład chociażby urządzeń Google Pixel, które mają niewielkie ogniwa i często trzeba sięgać po ładowarkę (niestety, wiem to z własnego doświadczenia) oraz najnowszy test Samsunga Galaxy S26 Ultra.

Samsung Galaxy S26 Ultra – fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl

Samsung Galaxy S26 Ultra vs. konkurencja – jak jest z czasem pracy?

Na kanale TechDroider na YouTube pojawił się test czasu pracy różnych modeli smartfonów. Najnowszy, topowy sprzęt Koreańczyków, zmierzył się z konkurencją i – bez zaskoczenia – wypadł niezbyt dobrze. Chociaż pojawił się jeden gorszy zawodnik.

W codziennych zadaniach, takich jak granie w mobilne produkcje, oglądanie wideo, przeglądanie internetu czy korzystanie z aplikacji serwisów społecznościowych, przetestowane smartfony osiągnęły następujące wyniki:

Pixel 10 Pro XL (5200 mAh) – 8 godzin i 22 minuty,

Samsung Galaxy S25 Ultra (5000 mAh) – 8 godzin i 40 minut.

Samsung Galaxy S26 Ultra (5000 mAh) – 9 godzin i 8 minut,

iPhone 17 Pro Max (4823 mAh) – 9 godzin i 41 minut,

Xiaomi 17 Pro Max (7500 mAh) – 10 godzin i 3 minuty,

OnePlus 15 (7300 mAh) – 12 godzin i 31 minut.

Można więc stwierdzić, że Samsung powinien wreszcie sięgnąć po większe akumulatory. Natomiast Xiaomi zaleca się zainwestować w optymalizację oprogramowania.