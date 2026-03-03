Nowy producent AGD w Polsce. Zadba, żeby było czysto i elegancko

W kwestii AGD ludzi można podzielić na dwa obozy. Jeden to ci, którzy liczą przede wszystkim na efektywność sprzętu. Druga grupa ceni sobie natomiast, kiedy urządzenie nie tylko działa, ale i wygląda. Jeżeli bliżej Wam do drużyny numer dwa, właśnie pojawił się kolejny gracz na polskim rynku.

Duux – luksus po holendersku

Trzeba przyznać, że firma zawiesza sobie poprzeczkę całkiem wysoko już w swojej nazwie – Duux ma jest bowiem zbitką słów „Dutch” (holenderski) oraz „luxury” (luksus). Producent od dwudziestu lat zajmuje się oferowaniem AGD, którego głównym celem jest poprawa komfortu w mieszkaniach i domach, stąd na liście produktów znajdziemy m.in. oczyszczacze powietrza, nawilżacze, wentylatory czy klimatyzatory.

Tym, co wyróżnia markę na tle konkurencji, jest minimalistyczne wzornictwo inspirowane holenderską szkołą, co znajduje swoje odziwerciedlenie w minimalistycznej i elegenckiej stylistyce. Firma oferuje sprzęty w ponad 30 krajach i można je znaleźć na półkach ponad 2,5 tysiąca sklepów. Teraz do listy dołączy również Polska.

Specyfikacja nawilżacza Duux Neo

Ofertę producenta w Polsce otwiera nawilżacz Duux Neo. To jednostka o pojemności 5 litrów, która – przy pomocy ultradźwięków i wbudowanego wentylatora – rozprowadza chłodne cząsteczki wody po pomieszczeniach. Sprzęt obsługuje pomieszczenia o powierzchni do 50m2, a wydajność nawilżania sięga aż 500ml/godz. Zintegrowany higrostat automatycznie reguluje poziom wilgotności w pomieszczeniu, a czujnik pustego zbiornika wyłącza urządzenie przy braku wody. Dodatkowymi rozwiązaniami poprawiającym komfort są wbudowane filtry – antyosadowy oraz antybakteryjny. Pełen zbiornik wystarcza na 16 godzin pracy, którą można sterować za pomocą przycisku lub korzystając z aplikacji Duux Smart.

Możliwe, że w przyszłości do oferty Duux w Polsce dołączy model Neo w kolorze czarnym, niebieskim i białym.(Źródło: Duux)

Duux Neo mierzy 26x20x31,5 cm i waży 1,90 kg oraz jest dostępny w kolorze beżowym. Urządzenie wyceniono na 599 złotych i jest już dostępne u oficjalnego dystrybutora, 4cv oraz w dużych sklepach z elektroniką. W oferie znajdziecie również oczyszczacz powietrza Bright 2 Smart czy osuszacz Bora.