Aktualizacja 2.1 dla Cyberpunk 2077 – w końcu pojeździmy metrem!

Trzy lata po premierze Cyberpunka 2077, CD Projekt RED dodał do gry Aktualizację 2.1, a w niej – działający system kolejek naziemnych, który pomaga w transporcie w Night City. To coś, na co już właściwie przestaliśmy mieć nadzieję.

Cyberpunk 2077 grą niespełnionych obietnic

Po serii gier w uniwersum Wiedźmina CD Projekt RED potrzebował kolejnej dużej franczyzy – czegoś, co pozwoli firmie odnieść sukces na miarę tego zapewnionego przez przygody Białego Wilka. Kiedy 10 lat temu firma opublikowała pierwszy teaser nadchodzącej gry AAA, liczba odtworzeń utworu „Again” autorstwa Archive zaczęła bić kolejne rekordy, a gamingowy światek żałował, że producent określił czas wydania gry dopiero na „kiedy będzie gotowa”.

W 2018 roku, podczas targów E3, miał premierę pierwszy „dojrzały ” trailer Cyberpunka 2077. Przedstawiał generowany na silniku gry materiał, w tym – na samym początku klipu – motyw obejmujący możliwość przemieszczania się po Night City przy pomocy kolejki miejskiej. Wydawało się, że skoro taka opcja pojawiła się w trailerze, to deweloperzy wdrożą ją do gry.

Wiadomo, co się stało później. Cyberpunk 2077 miał premierę w grudniu 2020 roku i na starcie był grą tak niedopracowaną, że aż do dziś wielu graczy ma o to żal do CD Projekt RED. Żal tak wielki, że w obliczu fatalnego stanu tytułu na day one (zwłaszcza na konsolach poprzedniej generacji), nie pamiętaliśmy nawet o tej drobnej sprawie z systemem metra w świecie gry.

5 Ocena 7 Ocena 8 Ocena 8.5 Ocena

Aktualizacja 2.1 – lista zmian

Na ostatniej transmisji REDstreams CDPR zaprezentował zestaw zmian w najnowszej aktualizacji Cyberpunka 2077. Szereg poprawek, zbiorczo nazwany Update 2.1, wniósł system transportu publicznego, obiecywany lata temu w pierwszym trailerze. Night City Area Rapid Transport (NCART) obejmuje 5 linii metra. Pojazdy poruszające się wzdłuż szyn zatrzymują się na 19 stacjach. Usługa dostępna jedynie po otrzymaniu wiadomości tekstowej od NCART.

To z pewnością największa modyfikacja, jaka trafiła do gry od czasu… przełomowego Update’u 2.0. Inne zmiany to:

Przenośne radio – można go słuchać nie tylko jeżdżąc pojazdami, ale i przemierzając miasto metrem;

Ulepszone walki z bossami – między innymi z Adamem Smasherem, który będzie się lepiej dostosowywać do taktyk używanych przez graczy i używać Sandevistana, zupełniej jak w Cyberpunk: Edgerunners;

Nowe pojazdy, w tym nowe motocykle i Porsche 911 w wersji cabrio;

Powtarzalne wyścigi samochodowe, które będą dostępne po ukończeniu wyścigu z Claire;

Bardziej immersyjna jazda motocyklami — w tym możliwość rzucania nożami podczas jazdy, pochylanie się, jazda na jednym kółku, a nawet salta;

Nowe pościgi samochodowe — jeśli zadrzemy z gangami robiąc zlecenia, to mogą chcieć później wyrównać rachunki;

Nowo otwarta autostrada,

Nowa zakładka ustawień dostępności.

Wszystko to dostępne będzie w Aktualizacji 2.1, której premiera odbędzie się 5 grudnia. Miłego powrotu do Night City!

Przy okazji, warto nadmienić, że w sklepach rozpoczęła się sprzedaż wyjątkowej edycji gry. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Good Loot Pack to rozbudowany zestaw, w którym znajdziemy:

pełną wersję gry Cyberpunk 2077 Ultimate Edition („podstawka” + dodatek „Widmo wolności”) na Sony Playstation 5,

limitowany medalion „Samurai”,

oficjalny poradnik – Edycja Kolekcjonerska,

kolekcjonerską figurkę „Johnny Silverhand”.

Całość zapakowana jest w twarde pudełko o wymiarach 30 x 22 x 12 cm, o wadze ok. 2,7 kg. Zestaw kosztuje 449,99 złotych.