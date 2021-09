Huawei zaprezentował dwa nowe laptopy: MateBook 13s i MateBook 14s, które obsługują aplikacje z Androida

Huawei ma już całkiem pokaźną ofertę laptopów, ale wcale nie zamierza jej do nich ograniczać. Dziś producent zaprezentował dwa nowe modele – MateBook 13s i MateBook 14s z procesorami Intel Core 11. generacji.

Specyfikacja Huawei MateBook 13s, cena

Model ten wyposażono w ekran LTPS, który zapewnia 100% pokrycie palety barw sRGB i wyświetla 1,07 mld kolorów, a ponadto może odświeżać obraz z częstotliwością 90 Hz i ma jasność na poziomie 400 nitów. Wyświetlacz ma też przekątną 13,4 cala, proporcje 3:2 i rozdzielczość 2520×1680 pikseli, co przekłada się na 226 ppi. Co ważne, można go obsługiwać również dotykiem. Do tego producent chwali się, że współczynnik screen-to-body ratio wynosi 90%.

Reklama

W zależności od wersji, laptop będzie miał na pokładzie procesor Intel Core i7-11370H lub Intel Core i5-11300H oraz już w obu przypadkach układ graficzny Intel Iris Xe, a także 16 GB LPDDR4x RAM dual channel i dysk NVMe PCIe SSD o pojemności 512 GB.

Huawei MateBook 13s oferuje również klawiaturę z podświetleniem (klawisze mają skok na poziomie 1,5 mm), czytnikiem linii papilarnych i sekcją, która pozwala w łatwy i szybki sposób przesyłać pliki pomiędzy urządzeniami oraz parować je z wykorzystaniem funkcji Huawei Share.

Ponadto specyfikacja Huawei MateBook 13s obejmuje kamerę 720p HD z funkcją Face Unlock, cztery głośniki i cztery mikrofony z inteligentną redukcją szumów i zasięgiem do 5 metrów, obsługę WiFi 6, a także dwa złącza USB-C i jedno 3,5 mm. Laptop będzie czerpał prąd z akumulatora o pojemności 60 Wh, który można ładować dodawanym w zestawie zasilaczem o mocy 65 W (przez USB-C). Całość waży 1,32 kg, a obudowa jest metalowa.

Co ciekawe, chociaż Huawei MateBook 13s pracuje na systemie Windows 10 Home (producent obiecuje darmową aktualizację do Windows 11), to można na nim korzystać z aplikacji na Androida z AppGallery. Nie są one jednak instalowane na urządzeniu, tylko strumieniowane, ale użytkownik będzie mógł synchronizować dane z wykorzystaniem Huawei ID.

Cena wersji z procesorem Intel Core i5-11300H została ustalona w Chinach na 6999 juanów (równowartość ~4200 złotych), natomiast wariantu z Intel Core i7-11370H na 7999 juanów (~4800 złotych).

Specyfikacja Huawei MateBook 14s, cena

Model ten jest bardzo podobny do MateBook 13s, aczkolwiek nie jest jego bratem bliźniakiem, ponieważ ma większy ekran (14,2 cala) i więcej złączy: 2x USB-C, USB 3.2 Gen1, HDMI i 3,5 mm, a do tego będzie dostępny również w wersji z dyskiem NVMe PCIe SSD o pojemności 1 TB. Oczywiście jest też cięższy – waży 1,43 kg.

Co ciekawe, ceny Huawei MateBook 14s są takie same, jak modelu Huawei MateBook 13s (w konfiguracjach z 16 GB RAM i dyskiem 512 GB; ceny konfiguracji z dyskiem SSD o pojemności 1 TB nie zostały podana przez producenta).