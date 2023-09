HP zaprezentowało swój pierwszy składany komputer

Choć prawdopodobnie tego typu konstrukcje nigdy nie wejdą do mainstreamu, to HP nie chce pozostać w tyle za konkurencją. Dziś producent zaprezentował pierwszy w swojej ofercie „składany komputer osobisty”.

HP Spectre Foldable PC to multiurządzenie

Producent nie określa tego urządzenia mianem „składanego laptopa” – oficjalnie jest to „składany komputer”. W zasadzie można go też nazwać „składanym tabletem” i „laptopem ze składanym ekranem” – te najbardziej do niego pasują, ponieważ od razu wskazują, że mamy tu do czynienia z konstrukcją z wyświetlaczem, który można złożyć na pół. HP dołączyło zatem do Lenovo i ASUSA, którzy wprowadzili już na rynek tego typu urządzenia.

HP Spectre Foldable PC (fot. producenta)

Wyświetlacz OLED w Spectre Foldable PC ma certyfikat IMAX Enhanced, proporcje 3:4, przekątną 17 cali, rozdzielczość 2560×1920 pikseli i osiąga jasność do 500 nitów (HDR) oraz zapewnia wsparcie dla 99,5% DCI-P3 i technologii VESA True Black HDR 500. Jak zdążyliście już zobaczyć na załączonych powyżej grafikach, ekran obsługuje też rysik i można położyć na nim klawiaturę, aby upodobnić go do laptopa (przy zakryciu połowy wyświetlacza pozostała część ma 12,3 cala).

We wnętrzu urządzenia znajduje się dziesięciordzeniowy procesor Intel Core i7-1250U (do 4,7 GHz; 12 wątków) kompatybilny z platformą Intel Evo, układ graficzny Intel Iris Xe, 16 GB RAM LPDDR5 5200 MHz i dysk PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD o pojemności 1 TB. Całość, w zależności od wersji, pracuje pod kontrolą systemu Windows 11 Home lub Windows 11 Pro, a jej zasilaniem zajmie się akumulator o pojemności 94,3 Wh (deklarowany przez producenta maksymalny czas pracy wynosi 12,5 godziny).

Oprócz tego HP Spectre Foldable PC oferuje jeszcze m.in. dwa złącza Thunderbolt 4 (USB-C), Bluetooth 5.3, WiFi 6E, system czterech głośników z Audio by Bang & Olufsen i DTS:X Ultra oraz kamerę internetową 5 Mpix IR. Rozłożone urządzenie ma wymiary 277,05×376,1×8,5 mm, a złożone 277,05×191,31×21,4 mm. Sprzęt bez klawiatury waży 1354 gramy, zaś z klawiaturą 1624 gramy.

HP Spectre Foldable PC (fot. producenta)

Cena, dostępność HP Spectre Foldable PC

Urządzenie jest dostępne od dziś w przedsprzedaży w Stanach Zjednoczonych w cenie 4999,99 dolarów (równowartość ~21540 złotych). Producent zapowiada, że HP Spectre Foldable PC trafi później do sprzedaży także w innych, wybranych krajach, ale nie ujawniono ich listy, zatem nie wiemy, czy Polska znajduje się na liście.