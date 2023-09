Google Play Protect zadziała jak antywirus. Przeskanuje aplikacje także spoza sklepu

Jeśli korzystasz z telefonu działającego na Anroidzie, możesz spodziewać się nowej aktualizacji Google Play Protect. Dzięki niej poziom bezpieczeństwa urządzenia wzrośnie jeszcze bardziej.

Jeszcze lepsze zabezpieczenie aplikacji z Google Play

System Google Play Protect jest niczym strażnik, pilnujący, by instalowane ze sklepu Play aplikacje nie wyrządziły szkody na naszym urządzeniu. Każdy nowy program sprawdzany jest pod kątem obecności złośliwego kodu. Co jednak z apkami, które instalowane są spoza sklepu Google?

Źródło: Google (YouTube.com)

Od czasu do czasu pojawiały się okoliczności, które wymagały od użytkowników Androida instalacji aplikacji ze źródeł innych niż sklep Google Play. Mógł to być sklep z aplikacjami producenta danego urządzenia, a czasem… gra, której inaczej pobrać się nie dało (na przykład Fortnite). Ponieważ jednak Play Protect działał głównie w obrębie zawartości sklepu Google, nie mógł automatycznie ochronić nas od potencjalnych problemów wiążących się z instalacją oprogramowania z innych źródeł.

Najnowsza aktualizacja Google Play Protect to zmienia. Aplikacja będzie automatycznie skanować wszystkie programy pobrane spoza sklepu Google. To spora zmiana, na której z pewnością skorzystają osoby pobierające od czasu do czasu starsze wersje aplikacji, które nie są dostępne już w sklepie Play, a do których się przywiązali.

Kiedy spodziewać się nowości?

Google ogłosiło nowości w aktualizowanym artykule na stronie wsparcia. Nowa funkcja Play Protect nie jest jeszcze powszechnie dostępna. Powinna zostać wdrożona razem z wydaniem wersji 37.5, która zostanie opublikowana jeszcze w tym miesiącu.