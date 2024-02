To nie jest zwyczajny gamingowy laptop

Laptopy przeznaczone dla graczy nikogo już nie dziwią. W końcu sprzęt gamingowy stał się poważną gałęzią całego rynku elektronicznego. Wystarczy wspomnieć, że producenci decydują się nawet na tworzenie smartfonów przeznaczonych do mobilnych gier. Slimbook Hero to jednak wyjątkowy sprzęt. Co wyróżnia go na tle innych gamingowych laptopów?

Gamingowy laptop inny niż wszystkie

Producent wyposażył Slimbooka Hero w 15,6-calowy wyświetlacz o rozdzielczość 2560×1440 pikseli, częstotliwości odświeżania na poziomie 165 Hz oraz proporcjach 16:9. Sercem tego laptopa jest procesor Intel Core i7-13620H, którego rdzenie są w stanie rozpędzić się do maksymalnie 4,90 GHz. Z kolei za grafikę odpowiada tutaj NVIDIA GeForce RTX 4060 z 8 GB GDDR6 VRAM.

Chipset, w zależności od wybranej konfiguracji, może pracować z 16 GB, 32 GB, a nawet 64 GB RAM w standardzie DDR5. Bardzo różne mogą być także warianty dysków SSD. Klienci mogą wybierać z wielu opcji pomiędzy 250 GB a 4 TB pamięci. Energię do podzespołów dostarczy akumulator o pojemności 62 Wh. Laptop został wyposażony też w złącza HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, 1x USB-C (10 Gbit/s), 3x USB-A i Gigabit Ethernet. Na pokładzie znajdują się również moduły Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2.

źródło: slimbook

Jak widać, to sprzęt, który nie wyróżnia się swoją zaawansowaną specyfikacją, ponieważ na tle laptopów gamingowych jest to raczej średniak. Co więc w nim takiego wyjątkowego? Odpowiedź jest prosta – system. Slimbook Hero pracuje w oparciu o Manjaro, jedną z dystrybucji Linuxa, która na tym urządzeniu występuje w wersji „Gaming Edition”. Preinstalowane są tutaj programy, takie jak Steam, Heroic Games Launcher, za pomocą którego można uzyskać dostęp do gier z Epic Games Store czy OBS, a także ProtonUp- QT.

Trzeba przyznać, że niezwykle rzadko zdarza się, by sprzęt przeznaczony dla graczy nie był oparty na systemie Windows. Przez wiele lat w życiu utrzymywał się mit, że na Linuxie po prostu nie da się grać. To postrzeganie nieco zmieniło wprowadzenie Steam Deck, który również działa na jednej ze zmodyfikowanych dystrybucji Arch-Linux.

Cena i dostępność

Laptop Slimbook Hero można zamówić bezpośrednio na stronie internetowej producenta. Jego cena w dużej mierze zależy od konfiguracji RAM oraz dysku. Podstawowy wariant z 16 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 250 GB kosztuje 1399 euro, czyli ~6070 złotych. Z kolei za najmocniejszą możliwą konfigurację z 64 GB RAM i 4 TB pamięci trzeba zapłacić 2004 euro, co daje równowartość ~8700 złotych.

Jeśli bylibyście zainteresowani gamingowym laptopem z Linuxem, to możecie go zamówić bez większych przeszkód, ponieważ Polska jest wymieniona wśród krajów, do których możliwa jest dostawa tego sprzętu. Cena transportu to według informacji na stronie producenta 25 euro, czyli nieco ponad 100 złotych.