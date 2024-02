Huawei wprowadza do Polski nowy laptop. Można sporo zaoszczędzić

Na polski rynek trafia właśnie nowa generacja jednego z najbardziej popularnych laptopów chińskiego producenta. Wszyscy, którzy pospieszą się z zakupem Huawei MateBook D 14 2024, mogą skorzystać z promocji na start i zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Co oferuje Huawei MateBook D 14 2024?

Chociaż o tym modelu mogliście już słyszeć przy okazji jego chińskiej premiery, to jednak warto przypomnieć najważniejsze elementy jego specyfikacji, ponieważ jest to sprzęt, który może przyciągnąć do siebie sporo klientów. Producent wyposażył Huawei MateBook D 14 2024 w 14-calowy wyświetlacz IPS, który oferuje rozdzielczość 1920×1200 pikseli przy proporcjach 16:10, jasność do 300 nitów oraz współczynnik kontrastu 1200:1. Znalazł się w nim także tryb ochrony oczu z certyfikatem TÜV Rheinland.

Huawei postawił tutaj na 12. generację procesora Intel Core i5-1245H. W tym modelu chipset współpracuje z 16 GB RAM LPDDR4X oraz 512 GB dyskiem NVMe PCIe SSD. Za dostarczanie energii odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 56 Wh. Producent zapewnia, że wystarczy to nawet na 13 godzin ciągłego odtwarzania wideo. Do zestawu dołączony jest 65 W zasilacz.

Huawei MateBook D 14 2024 (źródło: Huawei)

Użytkownicy mogą korzystać ze złącz USB-C 3.2 Gen 1, USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 2.0, HDMI oraz 3,5 mm audio. Producent do ich dyspozycji oddał też podświetlaną klawiaturę, czytnik linii papilarnych, moduł Bluetooth w wersji 5.1, a także WiFi 6 oraz umieszczoną nad ekranem 1 Mpix kamerkę internetową, która ma obsługiwać jakość wideo 720p.

Mówimy oczywiście o laptopie, czyli urządzeniu przenośnym. Dlatego nie bez znaczenia są jego wymiary oraz waga. MateBook D 14 2024 ma wymiary 314,5×227,79×15,9 mm, a jego waga wynosi 1,39 kg. Po wyjęciu z pudełka pracuje on pod kontrolą systemu Windows 11.

Cena regularna i ciekawa promocja na start

Nowy laptop Huawei dostępny jest zarówno w dużych sieciach elektromarketów (w tym w RTV Euro AGD i Media Expert), jak i w oficjalnym sklepie internetowym producenta. Dzięki promocji na start cena laptopa wynosi 2999 złotych. Po jej zakończeniu cena wzrośnie o 600 złotych, czyli do dokładnie 3599 złotych. Producent w swoim komunikacie prasowym, ani na stronie internetowej nie poinformował, ile dni będzie trwać taka oferta, dlatego warto się pospieszyć.

Decydując się na zakup na huawei.pl, otrzymacie za darmo etui o wartości 199 złotych. Ponadto za zapisanie się do newslettera można zgarnąć dodatkowe 50 złotych rabatu, co oznacza, że w tym przypadku finalna cena laptopa z etui wyniesie 2949 złotych.