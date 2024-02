Nowy serwis VOD w Polsce. Filmy obejrzysz za darmo

Wielu osobom może się wydawać, że rynek serwisów streamingowych jest już przesycony, ponieważ jest ich naprawdę sporo. Co jakiś czas pojawiają się jednak nowe. Bardzo miłą odmianą jest, gdy tak, jak w przypadku VOD, o którym dzisiaj mowa, zgromadzone w nim materiały można obejrzeć za darmo. Co oferuje KINEJO?

Kolejny darmowy VOD w Polsce

VOD to nie tylko wielkie platformy, takie jak Netflix, Disney+ czy SkyShowtime, za dostęp do których trzeba zapłacić. Na rynku pojawiają się także darmowe serwisy, w których również można znaleźć ciekawe i wartościowe treści. Często są one kierowane do konkretnej grupy odbiorców. Doskonałym przykładem tego jest przeznaczony dla kibiców Eurovision Sport, który zadebiutował na początku lutego 2024 roku.

KINEJO, bo tak nazywa się serwis, o którym mowa, swoją tematyką jednak diametralnie różni się od wspomnianego przed momentem sportowego VOD. Został on stworzony przez Fundację Rozwoju Podlaskiej Kinematografii „Bardzo Dziki Wschód”. Jak możemy przeczytać w opisie umieszczonym na stronie internetowej, jest to platforma streamująca twórczość artystów, którzy w swojej pracy w szczególny sposób podkreślają związki z Europą Wschodnią.

Strona główna KINEJO (fot. Tabletowo.pl)

Co można obejrzeć w KINEJO?

Już na samym początku warto zauważyć, że nie jest to zbyt rozbudowany serwis z obszerną biblioteką, ale jego twórcy podkreślają, że będą pojawiać się w nim kolejne produkcje oraz funkcje. Treści zamieszczone na utrzymanej w ciemnej kolorystyce z pomarańczowymi akcentami platformie VOD zostały podzielone na 5 kategorii: długi metraż, krótki metraż, dokument, edukacja oraz teledysk.

W KINEJO znajdziemy zarówno amatorskie, jak i profesjonalne produkcje. Bardzo szeroki jest także zakres lat ich powstawania, ale i tematyka. Użytkownicy mogą naleźć tu zarówno dokumenty opowiadające o lokalnych twórcach, filmy fabularne, a nawet klipy białostockich kapel. Jako „hit” oglądającym proponowany jest film „Czarna Dama” – kryminał, którego akcja rozgrywa się w przedwojennym Białymstoku.