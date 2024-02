Serwery Helldivers 2 nie wytrzymały. Mamy nowy sieciowy hit?

Multiplayerowa, kooperacyjna strzelanka Helldivers 2 zadebiutowała niedawno na PC i PS5. Wygląda na to, że twórcy nie spodziewali się aż tak dużej popularności tytułu – w weekend padł rekord grających w tym samym czasie graczy, który poskutkował serwerowymi problemami.

Świetny początek roku

Wielu graczy zapamięta 2023 rok jako jeden z najlepszych w historii. Duże premiery, genialne RPG, strzelanki, soulslike’i, hack n’ slashe, bijatyki – każdy miał na czym zawiesić oko i zatonąć na kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt godzin.

Źródło: Steam

Pod kątem świetnych gier początek 2024 roku również nie zawodzi. Styczeń zaczęliśmy od Prince of Persia: The Lost Crown i Tekkena 8. Jeżeli chodzi o popularność, dużym zaskoczeniem okazał się natomiast Palworld, w którego u szczytu sławy grało jednocześnie 2 miliony graczy. Szum wokół „Pokemonów z karabinami” w ostatnich tygodniach nieco przycichł, ale wygląda na to, że na naszych oczach wyrasta nowy, sieciowy hit.

Helldivers 2 co-opowym hitem lutego

Parę zdań o bohaterze tekstu – w Helldivers 2 wcielacie się w członka czteroosobowego, elitarnego oddziału wojskowego, który bierze udział w działaniach operacyjnych w galaktyce. Żeby zadbać o przetrwanie gatunku ludzkiego, będziemy skradać się, prowadzić działania ofensywne i defensywne, a od zgrania drużyny zależy, czy nasze działania nie pójdą na marne. Tytuł cechuje wysoki poziom trudności, oszałamiająca oprawa graficzna i szczypta czarnego humoru. To wystarczyło, aby gracze zaczęli szturmować serwery.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. W nocy z 18 na 19 lutego czasu polskiego padł rekord grających jednocześnie – 409367 osób. To wywindowało Helldivers 2 na szóste miejsce na liście najchętniej ogrywanych tytułów weekendu. Wyżej znalazł się zarówno styczniowy rekordzista, Palworld (obecnie 527 tys. graczy), jak i multiplayerowa „klasyka” w postaci Counter-Strike 2 (1,28 mln graczy), Doty 2 (744 tys. graczy), PUBG: Battlegrouds (574 tys. graczy) oraz Apex Legends (470 tys. graczy).

Arrowhead nie spodziewało się tak dużej popularności gry i momentami pojawiały się problemy z infrastrukturą sieciową. Konto Wario64 na Twitterze/X wkleiło informację z oficjalnego Discorda zespołu, że w celu zachowania stabilności serwerów obecny limit to ok. 450000 helldiversów bawiących się jednocześnie. Biorąc pod uwagę crossplay pomiędzy wersją PC i PlayStation 5, najprawdopodobniej chodzi o łączną liczbę grających na obu platformach.

Jeżeli zespół odpowiedzialny za grę dobrze to rozegra – będzie sukcesywnie łatał i rozwijał grę, kto wie, czy Arrowhead nie będzie musiało wkrótce podwoić liczby obsługiwanych naraz graczy, a Helldivers 2 nie stanie się pretendentem do sieciowej gry roku. Być może Wasze wątpliwości rozwieje recenzja dostępna na Tabletowo, która powinna pojawić się w ciągu kilku najbliższych dni.