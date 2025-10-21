Rozdają darmowe gigabajty. Musisz zrobić jedną rzecz

Jeden z operatorów rozdaje darmowe gigabajty. Wystarczy, że spełniasz kilka warunków i zrobisz jedną rzecz, a ekstra paczka internetu będzie Twoja.

Jedna rzecz i paczka darmowego internetu należy do Ciebie

Orange zaanonsowało nową promocję, chcąc zachęcić do przejścia do Nju. Jeśli więc szukasz operatora, do którego chcesz przenieść swój numer i dodatkowo zyskać na tym całkiem sporą paczkę internetu, ta promocja jest dla Ciebie.

Zalety oferty na kartę w Nju (źródło: Nju)

Teraz przenosząc numer do Nju na kartę, możesz zdobyć 401 gigabajtów. Pakiet jest przyznawany w ciągu 48 godzin od aktywacji numeru, a paczka będzie dla Ciebie dostępna przez miesiąc.

Ponadto ten darmowy pakiet jest sumowany ze środkami i paczkami gigabajtów otrzymanych w ramach innych promocji. Jedną z nich jest tzw. bonus za zgodę marketingową – 599 GB. Oznacza to, że decydując się na przeniesienie numeru do Nju na kartę, możesz na start łącznie zdobyć okrągły 1000 GB. Jest jednak kilka warunków, które trzeba spełnić.

Jak odebrać darmowe gigabajty w Nju i jakie warunki trzeba spełnić?

Aby skorzystać z najnowszej promocji, należy przenieść numer od operatora innego niż Orange i Nju. Ponadto bonusowe gigabajty możesz wykorzystać wyłącznie na terenie Polski.

Darmowa paczka 401 GB zostanie włączona automatycznie po przeniesieniu numeru do Nju na kartę i aktywacji. Aby natomiast zdobyć pozostałe 599 GB, należy wysłać bezpłatny SMS o treści ZGODA na numer 80990. Co ważne, przesłanie takiej wiadomości jest wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

Obecnie w Nju na kartę dostępne są dwa warianty usługi:

Opłata miesięczna 19 złotych 29 złotych Główny pakiet internetu 20 GB 40 GB Główny pakiet internetu w roamingu 5,53 GB 8,44 GB Ekstra paczka internetu 599 GB za zgody marketingowe + 401 GB za przeniesienie numeru + 2400 GB po osiągnięciu limitu wydatków 19 złotych 599 GB za zgody marketingowe + 401 GB za przeniesienie numeru + 2400 GB po osiągnięciu limitu wydatków 29 złotych Rozmowy, SMS-y, MMS-y Nielimitowane Nielimitowane Ważność konta Bezterminowa po doładowaniu Bezterminowa po doładowaniu

Warto przypomnieć, że w czerwcu 2025 roku zmienił się cennik usług abonamentowych w Nju.