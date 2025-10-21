Na Allegro będzie taniej. Wstrzymaj się z zakupami

Jeżeli planowaliście zrobić zakupy na Allegro, warto się z tym wstrzymać. Już niedługo najpopularniejsza polska platforma obniży ceny, dzięki czemu będzie można nieco zaoszczędzić.

Od 3 listopada 2025 roku Allegro czasowo obniży ceny dostawy

Allegro informuje, że od 3 listopada 2025 roku będzie obowiązywał nowy cennik dostawy dla dostaw poza pakietem Smart! – dotyczyć ma to klientów, którzy wybiorą dostawę metodą Allegro Delivery:

Allegro One Box – dostawa jutro,

Allegro One Punkt,

Allegro Automat Orlen Paczka,

Allegro Odbiór w Punkcie Orlen Paczka,

Allegro Automat DHL Box 24/7,

Allegro Odbiór w Punkcie DHL,

Allegro Automat DPD Pickup,

Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup,

Allegro Odbiór w Punkcie DPD Pickup pobranie.

Od 3 listopada 2025 roku taka usługa będzie kosztowała 9,99 złotych zamiast 10,99 złotych. Tego dnia platforma automatycznie obniży cenę za dostawę do automatów paczkowych i punktów odbioru Allegro Delivery we wszystkich cennikach, udostępnianych przez sprzedających.

Niższa cena będzie jednak obowiązywała czasowo – do 28 grudnia 2025 roku. Platforma tłumaczy, że dzięki temu oferty sprzedających, udostępniających wysyłkę za pośrednictwem Allegro Delivery, staną się jeszcze bardziej atrakcyjne dla kupujących poza pakietem Smart! – w tym także osób posiadających subskrypcję, ale chcących kupić coś, co nie kwalifikuje się do darmowej dostawy.

Serwis nie wyklucza jednak przedłużenia promocji – w takim przypadku poinformuje o tym przed 28 grudnia 2025 roku.

Regulamin promocji „Tańsze dostawy z Allegro Delivery na Święta 2025” (PDF)

Nowe metody dostawy w ramach Allegro Delivery

We wrześniu 2025 roku Allegro podpisało umowę z DPD, dzięki której rozszerzyła się sieć partnerska Allegro Delivery. Na wdrożenie jej w życie klienci platformy musieli poczekać do października, ale w końcu mogą już zamawiać swoje zakupy do ponad 33 tysięcy automatów paczkowych oraz 37 tysięcy punktów odbioru w całej Polsce.

Aktualnie dostępne metody dostawy Allegro Delivery to: