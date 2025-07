Dzisiaj wszystko może być smart – nawet toaleta. Co potrafi?

Artykuł sponsorowany

Szeroko rozumiana technologia na dobre zadomowiła się już w niemal każdym pomieszczeniu naszych mieszkań. Dziś nie dziwi nas inteligentna pralka, lodówka z ekranem dotykowym czy zasłony sterowane z poziomu aplikacji. Teraz przyszła kolej na łazienkę. Inteligentne toalety zyskują na popularności, oferując rozwiązania, które jeszcze do niedawna mogliśmy widzieć na filmikach pokazujących japońskie hotele. CleanWave Breeze 700 to urządzenie, które pokazuje, jak bardzo może zmienić się codzienne korzystanie z toalety. Co potrafi?

Toaleta dla technologicznych maniaków? Nie tylko

Na pierwszy rzut oka CleanWave Breeze 700 nie wyróżnia się niczym szczególnym. Nie przypomina kosmicznego wynalazku rodem ze wspomnianego już kraju kwitnącej wiśni. Nie świeci kolorowymi LED-ami RGB, nie epatuje „smartem” na siłę I dobrze, bo zamiast tego oferuje szereg funkcji, które po prostu mają sens. Wszystko, co zintegrowano w tej toalecie, służy jednemu celowi: zapewnieniu użytkownikowi większego komfortu i lepszej higieny.

Urządzenie łączy funkcję klasycznej miski WC z systemem myjącym. Nie trzeba montować oddzielnego bidetu. Najważniejsze w tym rozwiązaniu jest to, że nie potrzeba dodatkowego miejsca w łazience, a dobrze wiemy, że polscy deweloperzy i tak wiele nam go nie zostawiają.

Toaleta sama podmywa użytkownika przy użyciu strumienia wody, którego temperatura, intensywność i pozycja mogą być dowolnie regulowane. Następnie uruchamia się suszenie ciepłym powietrzem. Cały proces jest bezdotykowy i może być w pełni spersonalizowany, bo urządzenie zapamiętuje indywidualne ustawienia dla dwóch użytkowników.

Co jeszcze potrafi CleanWave Breeze 700?

Ale to nie wszystko. Dysza myjąca czyści się automatycznie przed i po każdym użyciu. Użytkownik nie musi robić nic. Toaleta potrafi również wygenerować wodę elektrolityczną, która skutecznie neutralizuje bakterie i nieprzyjemne zapachy, eliminując przy tym konieczność stosowania chemii. To realna oszczędność i korzyść dla środowiska.

Warto też podkreślić funkcję automatycznego otwierania i zamykania pokrywy. Wystarczy podejść, a czujnik zarejestruje obecność użytkownika i uniesie klapę. Jeśli w głowie pojawiła się obawa, że np. Wasz kot lub pies przechodząc obok cały czas by ją otwierał to spokojnie. System wykrywania jest odporny na tego typu przypadku.

Po zakończeniu korzystania z toalety, pokrywa opadnie sama. Można też użyć do tego pilota, który pozwala zarządzać wszystkimi funkcjami urządzenia, włącznie ze spłukiwaniem (w połączeniu z dedykowanym smart stelażem). Do tego mamy tu czujnik nożny, który umożliwia spłukiwanie bez użycia rąk.

fot. CleanWave

Dlaczego CleanWave Breeze 700 to wyjątkowe urządzenie?

To, co odróżnia CleanWave Breeze 700 od wielu innych urządzeń określanych jako „smart”, to brak pozornej nowoczesności. Producent podkreśla, że tu wszystko ma swoje uzasadnienie, np. nocne podświetlenie LED delikatnie oświetla miskę WC na tyle, by można było skorzystać z niej bez zapalania światła, które często wybudza z rytmu snu.

Funkcja „offline” to kolejna zaleta, o której często się zapomina. CleanWave działa także wtedy, gdy w domu zabraknie prądu. Nadal można z niej korzystać jak ze zwykłej toalety. Oznacza to, że nie trzeba się martwić o awarię zasilania czy inne nieprzewidziane sytuacje. W codziennym użytkowaniu kluczowa okazuje się również kompatybilność – urządzenie pasuje do popularnych stelaży (np. Geberit), dzięki czemu można je zamontować bez większych przeróbek i bez konieczności kompletnej przebudowy łazienki.

fot. Clean Wave

Gdzie kupić Clean Wave Breeze 700 i ile kosztuje?

CleanWave Breeze 700 to sprzęt klasy premium, więc jego nieco wyższa cena nie powinna dziwić, nie są to jednak absurdalnie wysokie wartości. Sama miska to koszt 6799 złotych. Jeśli chcemy dokupić w zestawie dedykowany stelaż, to taki zestaw wyceniony został na 7999 złotych.

Warto dodać, że urządzenie jest dostępne w polskiej dystrybucji, co oznacza nie tylko gwarancję, ale i wsparcie serwisowe oraz instrukcję w języku polskim.

CleanWave Breeze 700 w sklepie TechWish.

Na koniec dodam tylko, że za kilka tygodni na łamach Tabletowo będziecie mogli przeczytać jak taka toaleta sprawdza się w praktyce.

