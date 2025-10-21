iPhone 17 Pro ma najlepszy aparat. Przynajmniej ten jeden

Nieco ponad miesiąc temu zaprezentowany został iPhone 17 Pro. Tyle czasu wystarczyło zespołowi DxOMark, by dokładnie przyjrzeć się jego aparatom. Okazało się, że nowy smartfon Apple zdołał zdeklasować konkurencję.

iPhone 17 Pro zdeklasował konkurencję w rankingu DxOMark. W jakiej kategorii?

Ekipa DxOMark zakończyła testy i ogłosiła werdykt: iPhone 17 Pro ma najlepszy aparat spośród wszystkich smartfonów na rynku. Przy czym warto tutaj podkreślić, że chodzi konkretnie o aparat na przodzie.

To jedna z najciekawszych nowinek w modelu iPhone 17 Pro. Jego przedni aparat cechuje się rozdzielczością 18 Mpix, przysłoną f/1.9 oraz nietypową, bo kwadratową matrycą. Takie rozwiązanie sprawia, że możliwe jest przełączanie się pomiędzy trybem portretowym a krajobrazowym bez konieczności obracania całego urządzenia.

Jednak to nie tylko ten bajer zapewnił nowemu iPhone’owi pozycję lidera w rankingu DxOMark. Eksperci docenili go przede wszystkim za precyzyjną ekspozycję, szeroki zakres dynamiki i wierne odwzorowanie kolorów. Głębia ostrości również wypada nieźle, a efekt bokeh działa nieprzeciętnie. Z kolei ogniskowa 20 mm sprawia, że uchwycenie większej grupy osób też jest jak najbardziej możliwe.

Szczegółowa ocena aparatu z przodu iPhone’a 17 Pro / źródło: DxOMark

We wstępie pisałem o deklasowaniu konkurencji. Jest to prawdą, ale warto tu zaznaczyć, że tak naprawdę firma Apple walczy przede wszystkim sama ze sobą. Dotychczasowym liderem rankingu był bowiem… iPhone 16 Pro Max (wprawdzie ex aequo z Honorem Magic 6 Pro, ale jednak). TOP 5 uzupełniają jeszcze iPhone 15 Pro Max oraz iPhone 15 Pro.

Ranking najlepszych smartfonów do selfie DxOMark (stan na 21.10.2025) / źródło: DxOMark

A jak wypada główny aparat iPhone 17 Pro w rankingu DxOMark?

Jeśli zaś chodzi o możliwości fotograficzne w ujęciu całościowym, to iPhone 17 Pro w rankingu uplasował się na najniższym stopniu podium, co również należy uznać za bardzo dobry wynik. Firmie Apple nie udało się jednak pokonać (drugiego) Oppo Find X8 Ultra oraz – przede wszystkim – smartfona Huawei Pura 80 Ultra, który na szczyt rankingu DxOMark wdarł się w sierpniu 2025 roku.

Ranking najlepszych smartfonów fotograficznych DxOMark (stan na 21.10.2025) / źródło: DxOMark

Od swoich konkurentów iPhone 17 Pro okazał się lepszy w jednej podkategorii, a mianowicie jakości wideo. W pozostałych czterech (jakość foto, portrety, słabe oświetlenie i zoom) wypadł nieco gorzej.