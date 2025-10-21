Chińczycy znowu kopiują Apple. Co za zaskoczenie…

Oferta Apple ponownie stała się niewątpliwym źródłem inspiracji. Jeden z chińskich producentów wprowadzi na rynek laptop, który wyraźnie czerpie z portfolio amerykańskiego giganta.

Nowy laptop Lenovo jest wyraźnie inspirowany sprzętem Apple

Lecoo Air 16 to nowy laptop marki Lenovo, który niewątpliwie jest inspirowany produktami Apple z takim samym dopiskiem, czyli MacBookiem Air, iPadem Air oraz zaprezentowanym 9 września 2025 roku smartfonem iPhone Air. Nawet sam napis Air jest stylizowany podobnie jak u amerykańskiego giganta.

Lecoo Air 16 (źródło: Lenovo)

Lecoo Air 16, jak wskazuje jego nazwa, to lekki laptop, gdyż jego waga nie przekracza 1 kg (MacBook Air waży 1,24-1,51 kg). Nie tylko ona jest jednak imponująca – grubość również, bowiem wynosi ona zaledwie 1 cm (MacBook Air ma 1,13-1,15 cm), aczkolwiek, patrząc na konstrukcję, może to być wartość w najwęższym miejscu. Producent informuje, że obudowa wykorzystuje stop magnezu.

W tej smukłej i lekkiej konstrukcji Chińczycy umieścili 16-calowy wyświetlacz, czyli większy niż Apple w MacBooku Air (który występuje w wersji 13- oraz 15-calowej), a także sporo złączy, w tym dwa pełnowymiarowe USB-A i dwa USB-C z obsługą ładowania oraz HDMI i 3,5 mm do podłączenia słuchawek i mikrofonu.

Lecoo Air 16 (źródło: Lenovo)

Ekran – LCD, oprócz przekątnej 16 cali, cechuje się również rozdzielczością 2,5K i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. W drugiej części obudowy, pod klawiaturą z sekcją numeryczną, Chińczycy umieścili natomiast akumulator o pojemności 60 Wh oraz procesor Intel Core Ultra 5 125H z 14 rdzeniami.

Laptop dysponuje ponadto 32 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 1 TB. To jedyna konfiguracja, jaką przygotował producent.

Ile kosztuje laptop Lenovo Lecoo Air 16?

Regularną cenę tego modelu ustalono w Chinach na 4999 juanów, co po obecnym kursie jest równowartością około 2565 złotych. Dokładnie tyle samo kosztuje Xiaomi 17 Pro w bazowej konfiguracji 12/256 GB. Sprzedaż w ojczyźnie Lenovo rozpocznie się 30 października 2025 roku.

Lecoo Air 16 prawdopodobnie nie trafi do sprzedaży w Polsce, ale gdyby tak się stało, zapewne byłby to laptop za ~4000 złotych, choć mógłby to być nawet laptop do 5000 złotych.