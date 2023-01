Kurierzy Pyszne.pl znowu będą strajkować. O co walczą?

Pyszne.pl to jedna z najpopularniejszych platform do zamawiania jedzenia, która konkuruje m.in. z Glovo, Wolt i Uber Eats. Kurierzy, rozwożący jedzenie, nie są jednak zadowoleni z warunków współpracy i domagają się lepszego traktowania. Zapowiedzieli kolejny już strajk. Kiedy się on odbędzie i czego domagają się dostawcy?

Kurierzy już raz strajkowali

Napięcie na linii kurierzy – Pyszne.pl narasta. 19 grudnia 2022 roku rozpoczęli strajk, którym chcieli wymusić na platformie lepsze, równe traktowanie. W Krakowie i Wrocławiu platforma zdecydowała się bowiem wprowadzić dodatki za pracę w weekendy, co zbulwersowało dostawców w innych miastach. Ponadto oczekują oni dodatkowego wynagrodzenia za pracę w trudnych warunkach, ale serwis nie chce się na to zgodzić:

Wszyscy kurierzy otrzymują od nas zestaw ubrań dostosowany do różnych warunków pogodowych. W przypadku bardzo złej pogody, kierując się bezpieczeństwem, podejmujemy decyzję o zawieszeniu operacji do czasu poprawy warunków atmosferycznych i drogowych. Każdy kurier również może przerwać zmianę i przeczekać złe warunki pogodowe bądź powrócić do HUB-u. Wprowadzenie dodatku pogodowego, by „zachęcić kurierów do pracy w trudnych warunkach” uważamy za nieodpowiedzialne – ze względu na bezpieczeństwo kurierów w czasie trudnych warunków pogodowych wolimy zawiesić operacje. Wojciech Maćkowski z Pyszne.pl

W odpowiedzi na informację o strajku kurierów przedstawiciel platformy poinformował, że Pyszne.pl prowadzi rozmowy z dostawcami i jest na etapie nawiązywania roboczych relacji z utworzonym niedawno związkiem zawodowym. Wygląda jednak na to, że nie przyniosły one oczekiwanych przez niezadowoloną stronę efektów.

Pierwszy strajk nie przyniósł rezultatów – dostawcy Pyszne.pl zapowiadają kolejny

Na profilu Konfederacja Pracy na Instagramie pojawił się post z informacją, że po rozmowach ze związkiem zawodowym (OPZZ Konfederacja Pracy) w styczniu Pyszne.pl nie zadeklarowało jasno woli realizacji postulatów pracowników, w tym przywrócenia dodatków stażowych, które odebrano kurierom jesienią 2022 roku. Zamiast tego przedstawiciele platformy obiecali, że przeliczą budżet w zakresie wynagrodzeń i do końca stycznia wrócą do niezadowolonych z zarobków pracowników.

Dostawcy uznali jednak, że trwa to zbyt długo, dlatego zadecydowali o kolejnej turze strajku – m.in. w Krakowie, Poznaniu, Gdyni, Bydgoszczy i Warszawie znaczna część kurierów nie zgłosi dyspozycyjności na 3 lutego 2023 roku. W związku z tym należy spodziewać się trudności z realizacją zamówień tego dnia i rozważyć skorzystanie z usług innej platformy.

Jednocześnie kurierzy Pyszne.pl zapewniają, że w przypadku otrzymania satysfakcjonującej odpowiedzi mogą odwołać w każdej chwili planowany strajk.

Czego domagają się kurierzy Pyszne.pl?

Niezadowoleni z warunków pracy dostawcy Pyszne.pl mają cztery oczekiwania. Po pierwsze domagają się przywrócenia dodatku stażowego (ze stawką progresywną). Po drugie chcą wprowadzenia dodatku w wysokości 2 złotych za każdą godzinę pracy w weekendy i święta ustawowo wolne. Po trzecie oczekują przywrócenia dodatku godzinowego dla kapitanów wraz z utrzymaniem dodatku za wsparcie w szkoleniu kurierów. I w końcu również wprowadzenia dodatku za wykonywanie zleceń w trudnych warunkach pogodowych.

źródło: Konfederacja Pracy

Popieracie strajk kurierów Pyszne.pl?