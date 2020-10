Przeglądamy rynek smartfonów do 1400 złotych. Który model warto kupić?

Czy za 1400 złotych uda się kupić smartfon na tyle dobry, by warto było za niego zapłacić właśnie taką kwotę i być zadowolonym z wyboru? Pora przyjrzeć się kilku propozycjom z tej półki cenowej i poszukać odpowiedzi.

W jednym z ostatnich materiałów serii Co kupić? przyglądałem się smartfonom kosztującym do 1700 złotych. Udało mi się wówczas znaleźć kilka naprawdę ciekawych urządzeń, wartych przeznaczanej na ich zakup kwoty. Odejmując 300 złotych, poziom trudności wzrósł znacząco.

Mimo tego jednak, w zestawieniu pojawią się naprawdę ciekawe smartfony, którym z całą pewnością warto przyjrzeć się bliżej.

Na przykładzie tych zestawień zobaczymy także, jak dynamicznie zmieniają się ceny na rynku. Urządzenie, które jeszcze 1,5 tygodnia temu figurowało w zestawieniu do 1700 złotych, teraz załapało się na próg cenowy o 300 złotych niższy. W teorii, powinno go to uczynić faworytem, murowanym kandydatem do miana tego najbardziej opłacalnego. Pora sprawdzić, czy istotnie tak będzie.

Partnerem materiału jest Media Expert

Redmi Note 9 Pro (fot. Miłosz Starzewski/Tabletowo.pl)

Starcie koreańsko-chińskie

W zestawieniu smartfonów do 1400 złotych, podobnie jak w innych, zbliżonych półkach cenowych, obserwujemy niemal absolutną dominację chińskich producentów, z niewielkim śladem obecności gracza rodem z Korei Południowej. O ile tamten materiał kończył bardzo udany Samsung Galaxy M51 (jego recenzja już wkrótce na naszych łamach!), ten rozpocznie się inną konstrukcją koreańskiej marki.

Samsung Galaxy A41

Za niecałe 1250 złotych można nabyć model Samsung Galaxy A41. Znajdziemy w nim, między innymi, SoC MediaTek Helio P65, wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości Full HD+ oraz moduł aparatu głównego złożony z trzech obiektywów.

W specyfikacji czytamy również o baterii o pojemności 3500 mAh, która na współczesne standardy wydaje się być niewielka, 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB pamięci na dane użytkownika. Solidnym atutem Samsunga może być jednak jego rozmiar – w tym zestawieniu jest zdecydowanie najbardziej kompaktowy.

Samsung Galaxy A41 w Media Expert

Samsung Galaxy A41 (źródło: Samsung)

W poprzednim starciu, to właśnie produkt Samsunga rekomendowałem w szczególności. W tym, o palmę pierwszeństwa będzie Koreańczykom bardzo trudno. Produkty chińskiej konkurencji wydają się oferować znacznie więcej, dlatego pora zapoznać się z pierwszemu z nich.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Serii Redmi Note nikomu w Polsce przedstawiać nie trzeba. To urządzenia, które od wielu generacji cechują się wprost znakomitym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości, czym zaskarbiły sobie sympatię wielu klientów. Przyznam, że ja również, przynajmniej kilku przedstawicieli tej serii, zapamiętałem jako naprawdę bardzo dobre urządzenia.

Na ich tle, Redmi Note 9 Pro prezentuje się po prostu nieźle. Z racji sporej różnicy w cenie, wiele osób nadal chętnie spogląda w kierunku poprzednika, który, jak na średniaka, starzeje się bardzo wolno. Przyjęty budżet to jednak 1400 złotych, więc możemy w pełni skupić się na nowym modelu.

Decydując się na wydanie 1349 złotych otrzymamy, między innymi, SoC Qualcomm Snapdragon 720G, 6 GB RAM, 128 GB pamięci na dane, baterię o pojemności 5020 mAh oraz poczwórny aparat główny. Dodatkowo, Redmi Note 9 Pro wspiera szybkie ładowanie o mocy 30 W.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro w Media Expert

Redmi Note 9 Pro (fot. Miłosz Starzewski/Tabletowo.pl)

Taka specyfikacja, w pojedynku z Samsungiem, stawia Redmi Note 9 Pro na uprzywilejowanej pozycji. Niestety, z pozostałymi konkurentami może nie być tak łatwo. Zwłaszcza ze smartfonem, który dopiero wkracza na krajowy rynek.

Realme 7 Pro

Urządzenie, które raptem kilka dni temu zadebiutowało w Polsce, jest Realme 7 Pro. To smartfon, który w cenie 1299 złotych oferuje SoC Qualcomm Snapdragon 720G, 8 GB RAM, 128 GB pamięci na dane oraz aparat złożony z czterech obiektywów.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Tym, co przyciąga największą uwagę w Realme 7 Pro jest jednak bateria. Co prawda jej pojemność nikogo nie szokuje – 4500 mAh, jednak maksymalna moc ładowania jest imponująca – aż 65 W! Dzięki temu, Realme 7 Pro ładuje się do 18% w zaledwie 3 minuty, a pełne ładowanie zajmuje tylko 35 minut. Dodatkowo, podobnie jak Samsung, Realme ma wyświetlacz Full HD+ w technologii AMOLED.

Realme 7 Pro w Media Expert

Na początku wspominałem, że jest taki smartfon, który znalazł się w zestawieniu urządzeń do 1700 złotych, a przez ostatnie dni jego cena spadła na tyle, że zmieści się również w tym materiale. Czy dzięki temu bez trudu pokona opisywaną tu konkurencję?

Oppo Reno 3

Smartfony Oppo słyną z dobrej jakości wykonania i niezłych możliwości fotograficznych. To również kluczowe atuty Oppo Reno 3. Co poza nimi?

SoC MediaTek Helio P90, 8 GB RAM, 128 GB pamięci na dane, wyświetlacz Full HD+ w technologii AMOLED oraz bateria o pojemności 4025 mAh, z szybkim ładowaniem o mocy 30 W. Dodatkowo, z uwagi na obecność obiektywu utraszerokokątnego i teleobiektywu, specyfikacja Reno 3 wydaje się być nieco bardziej kompletna niż konkurentów.

Oppo Reno 3 w Media Expert

Trudny wybór

Wybór najlepszego spośród omawianych smartfonów jest dla mnie bardzo trudny. W jego dokonaniu, wspomogę się tabelką, zawierającą więcej danych ze specyfikacji technicznej.

Model Samsung Galaxy A41 Xiaomi Redmi Note 9 Pro Realme 7 Pro Oppo Reno 3 Wymiary 149,9 x 69,8 x 7,9 mm 165,8 x 76,7 x 8,8 mm 160,9 x 74,3 x 8,7 mm 160,2 x 73,3 x 7,9 mm Waga 152 g 209 g 182 g 170 g Wyświetlacz Super AMOLED, 6,1 cala, Full HD+ IPS, 6,67 cala, Full HD+ AMOLED, 6,4 cala, Full HD+ AMOLED, 6,4 cala, Full HD+ SoC MediaTek Helio P65 Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 720G MediaTek Helio P90 Dual SIM Tak, dedykowany slot na kartę pamięci Tak, dedykowany slot na kartę pamięci Tak, dedykowany slot na kartę pamięci Tak, hybrydowy Pamięć RAM 4 GB 6 GB 8 GB 8 GB Pamięć na dane 64 GB 128 GB 128 GB 128 GB Aparat główny 48 MP f/2,0 64 MP f/1,9 64 MP f/1,8 48 MP f/1,8 Aparat ultraszerokokątny 8 MP f/2,2 8 MP f/2,2 8 MP f/2,3 8 MP f/2,2 Aparat pomocniczy 1 5 MP f/2,4 – detekcja głębi 5 MP f/2,4 – makro 2 MP f/2,4 – makro 13 MP f/2,4 – teleobiektyw Aparat pomocniczy 2 – 2 MP f/2,4 – detekcja głębi 2 MP f/2,4 – detekcja głębi 2 MP f/2,4 – czarno-biały Kamerka do selfie 25 MP f/2,2 16 MP f/2,5 32 MP f/2,5 44 MP f/2,4 Bateria 3500 mAh 5020 mAh 4500 mAh 4025 mAh Szybkie ładowanie Tak, 15 W Tak, 30 W Tak, 65 W Tak, 30 W Bluetooth 5.0 5.0 5.1 5.0 Odporność na zachlapania Brak danych Brak danych Tak, bez certyfikatu Brak danych Jack 3,5 mm Tak Tak Tak Tak Głośniki stereo Nie Nie Tak Nie Cena 1249 zł 1349 zł 1299 zł 1399 zł

Po przejrzeniu tabelki, najciekawszymi opcjami wydają się być produkty z koncernu Oppo – Oppo Reno 3 oraz Realme 7 Pro. Który z nich będzie lepszym wyborem? Trudno wskazać jednoznacznie. W Reno 3 otrzymujemy teleobiektyw, z kolei 7 Pro oferuje głośniki stereo i błyskawiczne ładowanie. Dodatkowo, wielu użytkowników preferuje układy SoC produkcji Qualcomma nad rozwiązania MediaTeka, choć zastosowany w Reno 3 Helio P90 potrafi pokazać pazur.

Jego cena to obecnie 999 złotych. Za tyle samo dostaniemy również Motorolę Moto G9 Plus oraz Samsunga Galaxy M21, które również wydają się być bardzo atrakcyjnymi propozycjami, a przy okazji pozwalają zaoszczędzić kilkaset złotych. Dodatkowo, Redmi często znajdziemy na promocjach, gdzie kosztuje jeszcze 100-150 zł taniej.

Może któryś z nich byłby lepszym wyborem?