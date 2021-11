PlayStation 5 złamane. Czy Sony ma się czego obawiać?

Zaledwie rok od premiery PlayStation 5 pojawiły się pierwsze informacje o udanym odblokowaniu sprzętu. Nie jest to najlepsza informacja dla Sony, ponieważ taki problem łatwo może eskalować do sytuacji, w której piractwo zostanie nieuczciwym graczom mocno ułatwione. Jak zatem doszło do tej sytuacji?

Złamane PlayStation 5 to potencjalny problem

Andy Nguyen to dość znany łamacz zabezpieczeń konsol o pseudonimie The FloW. Zamieścił on na swoim Twitterze zrzut ekranu z PlayStation 5, który pokazuje ustawienia konsoli. Nie jest to jednak zwykły ekran ustawień, ponieważ można zauważyć na nim dodatkową opcję – Debug Settings – typową dla odblokowanych konsol.

Odblokowanie sprzętu ma na celu umożliwienie uruchamiania nieautoryzowanych przez Sony aplikacji. W rękach piratów jest to niebezpieczne narzędzie, mogące doprowadzić deweloperów gier do potężnych strat. Wielu przedstawicielom sceny łamiącej konsole zależy tylko na uzyskaniu z nich pełnego potencjału – możliwości instalowania emulatorów, sprawdzania ukrytych funkcji czy tworzenia kopii zapasowych gier.

Tam, gdzie zwykle pojawia się jednak możliwość, szybko odnajdą się też spragnieni darmowych gier piraci. Warto także zaznaczyć, że takie sytuacje mogą prowadzić do wycieków kluczowych dla Sony i kontrahentów informacji, co w konsekwencji byłoby o wiele bardziej problematyczne niż kilka pirackich gier.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Andy Nyugen nie zamierza zdradzać sekretu odblokowanej PlayStation 5. Autor modyfikacji współpracuje ściśle z Sony nad poprawą zabezpieczeń konsol japońskiego giganta. Dobrze się stało, ponieważ w pełni odblokowana PlayStation 5 to ostatnie, czego rynek gier potrzebuje w obecnej chwili.

O modyfikacjach będzie można porozmawiać na końcu cyklu życia konsoli. Hackowanie oraz piractwo na konsolach jest obecnie mocną niszą, głównie ze względu na skomplikowanie procesu, w porównaniu z takim PS One. Tam wystarczyło oddać konsolę na bazarku do naprawy, by po operacji mogła czytać wypalone płytki CD-ROM.

Już w przypadku PlayStation 3 nie było prosto. Działanie gier uzależnione od wersji oprogramowania na konsoli, indywidualne klucze dla każdej produkcji, ściąganie odpowiednich blokad na emulację PS2 – legalne użytkowanie konsoli okazuje się wówczas o wiele prostsze i bezstresowe. Modyfikacje PlayStation 5? Zostawmy to specjalistom.