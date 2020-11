PlayStation 5 – jak wygląda kultura pracy i temperatury konsoli? Sprawdzamy!

Do premiery next-genowych konsol coraz bliżej. To dobra pora, by uchylić rąbka tajemnicy na ich temat. Wczoraj pochyliłem się nad Xboksem Series X, dziś natomiast zapraszam na krótki, lecz treściwy materiał na temat tego, jak wygląda kultura pracy oraz temperatury konsoli Sony PlayStation 5!

Nie jest tajemnicą, że posiadam w swoich dłoniach PlayStation 5 od paru dni – to jednak wciąż za krótko, by opowiedzieć o wszystkich funkcjach tego sprzętu. Dodatkowo wiążą mnie dość mocne NDA, przez co wciąż na temat samej konsoli mogę jeszcze powiedzieć niewiele.

Na szczęście jednak ta kurtyna tajemnicy wciąż delikatnie opada, dlatego dzisiaj wreszcie mogę Wam opowiedzieć o kwestiach, które dla wielu z Was są szalenie istotne – czy PlayStation 5 się grzeje? Jaka jest kultura pracy?

Co więcej, również dzisiaj spada zasłona milczenia związana z tytułem SpiderMan Miles Morales i to właśnie tą produkcją posłużę się jako naszym odpowiednikiem testowym (screeny z samej gry na końcu materiału).

Zacznijmy od temperatur PlayStation 5 pod mocnym obciążeniem

Konstrukcja układu chłodzenia (jak i samej konsoli) zasadniczo różni się od tego, co zaprezentował Microsoft (odsyłam do mojego testu układu chłodzenia Xbox Series X). Sony zastosowało w przypadku swojej najnowszej konsoli rozwiązanie chłodzenia układu poprzez zaciąganie zimnego powietrza frontem konstrukcji, a wypuszczenia ciepłego tyłem (na wysokości złącz, kabli etc.). Doskonale widać ten efekt na zdjęciach wykonanych za pomocą termokamery – co ciekawe, ciepło mocno wydobywa się z czytnika płyt Blu-ray (taka ciekawostka).

Jeżeli chodzi o ilość ciepła, jaką generuje najnowsza konsola Sony, to jest dobrze. Dobrze, ale nie idealnie – lepszym wynikiem mogła pochwalić się propozycja Microsoftu. Różnica między jedną a drugą konsolą to dosłownie kilka stopni. PlayStation 5 w najcieplejszym miejscu osiąga ok. 46 stopni Celsjusza, co dalej jest bardzo dobrym wynikiem, jednak pomimo tego, że konsola Sony generuje więcej ciepła, sprawia wrażenie “chłodniejszej”.

To zasługa utylizacji ciepłego powietrza tyłem konsoli, gdzie Microsoft postawił na totalnie odwrotne rozwiązanie (te dwa zdjęcia myślę, że idealnie ukazują różnicę).

Kultura pracy

Tutaj konsola ze stajni Sony wykazała się maksymalną kulturą. Tak mocną, że podczas sobotniej herbatki z przyjaciółmi, pomimo maksymalnego obciążenia, nie generowała więcej niż około 30 Db – z taką panną można iść na salony ;).

Wyniki są jak najbardziej perfekcyjne. Widać, że konstruktorzy mocno postawili sobie za zadanie stworzyć potwora, który będzie jednocześnie wydajny i cichy – myślę, że wywiązali się z tego zadania perfekcyjnie.

SpiderMan Miles Morales

Jak już wspominałem, dzisiaj również schodzi embargo na grę SpiderMan Miles Morales. Z mojej strony jendak dzisiaj nie dostaniecie recenzji, a… próbkę możliwości graficznych konsoli nowej generacji.

Wszystkie screeny, jakie zobaczycie w tym materiale, są moje autorstwa i wykonane podczas gry. Powiem tak: tytuł wgniata w podłogę! Screeny robiłem w taki sposób, by zaoszczędzić wam “spojlerów” – czyli spokojnie, fabuły nie zdradzam (a jest mega wciągająca!).

Na koniec trochę śmieszków, czyli porcja “gliczy” – w końcu nie wszystko musi być perfekcyjnie!

