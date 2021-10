PlayStation 5 na topie. Sony sprzedało już ponad 13 mln sztuk konsoli

Sony pochwaliło się swoimi wynikami finansowymi za trzeci kwartał 2021 roku kalendarzowego (drugi kwartał 2021 roku fiskalnego). Oprócz danych dotyczących sprzedaży PlayStation 5, podano też kilka istotnych informacji o innych produktach związanych z gamingowym oddziałem firmy.

PlayStation 5 idzie na rekord

Według opublikowanego raportu finansowego, Sony sprzedało 3,3 mln sztuk konsoli w trzecim kwartale 2021 roku kalendarzowego, czyli w okresie od lipca do września br. Oznacza to, że do tego momentu japoński producent przekazał dystrybutorom na całym świecie łącznie 13,4 miliona konsol.

Sony powinno zatem bez problemu przekroczyć planowaną na ten rok fiskalny (kończący się w marcu 2022 roku) sprzedaż na poziomie ~15 mln sztuk. Biorąc pod uwagę globalną sytuację i problemy z dostawą komponentów, taki wynik robi wrażenie. Dla porównania, w zeszłym roku w analogicznym okresie PlayStation 4 znalazło półtora miliona nabywców, natomiast w trzecim kwartale 2021 roku kalendarzowego sprzedano już tylko 200 tysięcy egzemplarzy.

Spadek, w porównaniu do poprzedniego roku, zaliczyła sprzedaż gier na obie konsole

W zeszłym roku firma sprzedała od lipca do września 81,8 mln kopii gier, natomiast w 2021 było to „tylko” 76,4 mln sztuk, zarówno w formie fizycznej, jak i cyfrowej. Podobny spadek możemy zauważyć przy grach first-party (wliczanych do ogólnej sprzedaży). Zamiast wyniku zbliżonego do zeszłorocznych 12,8 mln, mamy 7,6 mln kopii.

Najlepiej sprzedającymi się tytułami na PlayStation 5 oraz Playstation 4 były kolejno: God of War (19,5 mln sztuk), ex aequo Horizon: Zero Dawn oraz Marvel’s Spider-Man (12,3 mln) i Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (6,5 mln).

W kwestii usług sieciowych widać natomiast zarówno wzrosty, jak i spadki. Liczba subskrybentów PlayStation Plus wróciła do poziomu zbliżonego do tego sprzed dwóch-trzech kwartałów, czyli ponad 47 mln aktywnych użytkowników. Jeżeli chodzi o liczbę aktywnych użytkowników PlayStation Network w miesiącu, ta utrzymuje się na poziomie 104 mln (przed rokiem było to 108 mln).

Podsumowując: jest świetnie, choć mogłoby być lepiej

W porównaniu do zeszłego roku, dochód z gier oraz usług sieciowych wzrósł o 27%. Spadł za to dochód operacyjny, związany ze sprzedażą PlayStation 5 poniżej kosztów produkcji. Fanów wykresów i tabelek odsyłam tutaj. Oby tylko konsole zaczęły wreszcie trafiać do graczy, a nie do spekulantów…