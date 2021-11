God of War na pecetach dostanie wsparcie NVIDIA DLSS oraz AMD FSR

Ostatnio miała miejsce dość niespodziewana zapowiedź, bowiem tytuł, który przez lata był w zasięgu jedynie konsolowych graczy, ekskluzywnie dla urządzeń Sony PlayStation, zmierza także na komputery osobiste. Co ciekawe, w God of War, bo o nim mowa, nie zabraknie miejsca dla znaczących technologii w świecie komputerów osobistych – funkcji Super Samplingu dwóch obozów – NVIDII, jak i AMD.

God of War z obsługą NVIDIA DLSS oraz AMD FSR

Nadchodzący port jednego z największych hitów wydanych na konsoli PlayStation 4, powinien zostać bardzo dobrze przygotowany pod obecne komputery. Oczywiście, twórcy ze studia Santa Monica będą mieli nie najprostsze zadanie, bowiem optymalizacja gry pod jedno urządzenie to inna sprawa, natomiast świat pecetów cechuje się własnymi prawami, a kombinacji zestawów sprzętu GPU, CPU jest praktycznie niezliczona ilość.

Mimo tego, już po zapowiedzi było wiadomo, że deweloperzy gry planują wprowadzić obsługę technologii NVIDIA DLSS, która – jak wiadomo – jest zarezerwowana jedynie dla kart NVIDIA GeForce RTX z serii 2000 (Turing), jak i obecnej 3000 (Ampere). Drugą funkcją Zielonych, która trafi do God of War, ma być NVIDIA Reflex, która powinna zmniejszać jakiekolwiek opóźnienia „od kliknięcia do wyświetlenia” – technologia jest dostępna już dla kart graficznych z serii GeForce 900, oczywiście wzwyż.

Ponadto, God of War w wersji PC będzie wspierał Super Sampling autorstwa AMD – FidelityFX Super Resolution, w skrócie FSR. Technika nie jest tak zaawansowana, jak DLSS, bowiem nie korzysta z uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, przez co efekty nie są tak spektakularne, co potwierdza mój test, w którym porównywałem FSR i DLSS na przykładzie gry The Medium.

FSR jest jednak tak zwanym open sourcem, przez co każdy twórca gry może zaimplementować technologię. Co ważniejsze – technika jest obsługiwana przez wszystkie bardziej nowoczesne karty graficzne, więc można ją aktywować na kartach AMD Radeon 400 i nowszych, a także NVIDIA GeForce GTX 900 w górę.

Posiadacze słabszych kart graficznych GeForce GTX czy Radeon RX będą mogli aktywować technologię i uzyskać kilka dodatkowych ramek obrazowych (FPS).

Premiera God of War w wersji na komputery osobiste planowana jest na 14 stycznia 2022 roku.