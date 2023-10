To koniec MIUI. Xiaomi zastąpi je innym systemem

Zwykło się mówić, że kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Xiaomi przez ponad 10 lat rozwijało własną nakładkę na system operacyjny Android, lecz najwyraźniej Chińczycy osiągnęli sufit i postanowili wdrożyć coś nowego.

MIUI 14 to ostatnia wersja nakładki Xiaomi. Co dalej?

Na pewno nie wszyscy wiedzą, że Xiaomi wcale nie zaczęło swojej działalności od razu od produkowania smartfonów – pierwszym produktem firmy było właśnie MIUI, a pierwszy smartfon zadebiutował dopiero rok później, w sierpniu 2011 roku. W grudniu 2022 roku firma zaprezentowała najnowszą wersję swojej nakładki – MIUI 14. Właśnie pojawiły się informacje, że może być ona ostatnią.

Renomowany informator z Chin donosi, iż zasadniczo potwierdzono, że MIUI14 będzie ostatnią oficjalną główną wersją MIUI, w związku z czym MIUI14 można uznać za doskonały „projekt dyplomowy”. Choć zdecydowanie jest to tzw. breaking news, to jednocześnie nie sposób powiedzieć, żeby nas to szczególnie zaskoczyło. Dlaczego?

Otóż w przeszłości niejednokrotnie pojawiały się informacje, że Xiaomi pracuje nad nowym systemem operacyjnym – MiOS. Najwcześniejsze mają blisko 10 lat, co wskazuje, że Chińczycy myślą o tym nie od wczoraj, ale najwyraźniej nie byli gotowi wdrożyć go do swoich urządzeń, a jednocześnie pokładali w nim wystarczająco duże nadzieje, aby na pewnym etapie nie porzucić tego projektu.

Co ciekawe, ostatnie doniesienia na temat MiOS z marca 2023 roku stanowczo skontrował Kacper Skrzypek z MIUI Polska, według którego prace nad takim oprogramowaniem w ogóle się wówczas nie toczyły lub pozostawały na bardzo wczesnym etapie. Teraz potwierdza się jednak, że w każdej plotce jest ziarenko prawdy – nie mamy powodów, aby nie wierzyć tak dobrze poinformowanemu leaksterowi, jakim bezapelacyjnie jest Digital Chat Station. Szczególnie że Chińczycy zarejestrowali znak towarowy MiOS i domenę mios.cn.

Kiedy Xiaomi oficjalnie wyda swój nowy system operacyjny?

Skoro producent postawił na MIUI krzyżyk, to prawdopodobnie nie będzie zwlekał z wdrożeniem jego następcy – można spodziewać się oficjalnej premiery MiOS wraz z debiutem nowych flagowców marki, Xiaomi 14 i 14 Pro. Mówi się, że jest ona planowana w listopadzie 2023 roku, czyli już w przyszłym miesiącu.

Nie wiadomo też, czym de facto będzie nowy system operacyjny Xiaomi, choć prywatnie mam swoje teorie. Pierwsza to po prostu „przebrandowanie” MIUI. Druga to stworzenie MiOS wyłącznie na rynek chiński – nie byłaby to pierwsza taka sytuacja, ponieważ podobną strategię przyjęły już Huawei (HarmonyOS + EMUI; HarmonyOS na smartfonach jest tylko w Chinach) oraz vivo (Funtouch OS + Origin OS). Istnieje też możliwość, że MiOS to nakładka podobna do MIUI, ale zbudowana zupełnie inaczej, może lepiej niż często krytykowane MIUI.

Ewentualnie MiOS to oprogramowanie podobne do HarmonyOS, tj. multiplatformowe, możliwe do zainstalowania na różnego rodzaju urządzeniach (do tej pory na tablety i smartwatche Xiaomi trafiało „przerobione”/dostosowane specjalnie do nich MIUI) oraz kompatybilne z AOSP (Android Open Source Project). Którykolwiek z ww. scenariuszy się ziści – oficjalna premiera MiOS z pewnością będzie historycznym wydarzeniem.