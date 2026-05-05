KE zaleca wykluczenie sprzętu Huawei. Ze względów bezpieczeństwa

Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim Unii Europejskiej oraz firmom telekomunikacyjnym ograniczenie użytkowania i wdrażania chińskich sprzętów. Na celowniku znalazł się m.in. Huawei.

Huawei i ZTE na celowniku. Komisja Europejska chce wykluczyć ich sprzęt

Komisja Europejska twierdzi, że urządzenia produkcji firm, takich jak Huawei czy ZTE, mogą być zagrożeniem bezpieczeństwa państw członkowskich. Marki te uznawane są za dostawców wysokiego ryzyka, dlatego też organ wykonawczy UE ma w planach zalecić krajom należącym do Unii Europejskiej wykluczenie sprzętów wyprodukowanych przez Huawei i ZTE z infrastruktury telekomunikacyjnej operatorów działających na Starym Kontynencie.

Ponadto pakiet cyberbezpieczeństwa UE ma zostać rozszerzony o całkowite wykluczenie podmiotów wysokiego ryzyka. Znowelizowane przepisy mają wprowadzić zakaz stosowania tychże urządzeń, a także – jak podkreślił Thomas Regnier (rzecznik UE) – wzmocnić bezpieczeństwo europejskich sieci telekomunikacyjnych.

Przedstawiciel KE tłumaczy, że w przeszłości marki, takie jak Huawei i ZTE, znajdowały się już na liście dostawców potencjalnie wysokiego ryzyka. Dlatego też organ chce zachęcić europejskich operatorów telekomunikacyjnych do zaprzestania korzystania z urządzeń tych producentów w obrębie infrastruktury łączności.

Pekin już odpowiedział na propozycje nowych regulacji w Unii Europejskiej

W praktyce nowe przepisy UE z zakresu cyberbezpieczeństwa mają rozszerzyć uprawnienia Komisji Europejskiej. Dzięki temu będzie mogła ograniczać lub zakazywać użytkowania sprzętów w systemach telekomunikacyjnych, wyprodukowanych i dostarczonych przez konkretnych dostawców (należących do kategorii wysokiego ryzyka). Nadrzędnym celem tych działań ma być bezpieczeństwo i ochrona tzw. infrastruktury krytycznej.

Jak podkreśla portal Telko.in, obecne zalecenie co do ograniczenia sprzętów Huawei i ZTE w krajach Unii Europejskiej nie jest równoznaczne z wprowadzeniem zakazu we wszystkich państwach. Są to jedynie wytyczne dla rządów i operatorów. Sprawa jednak już teraz nie pozostaje bez odpowiedzi Chin, które w relacji dla Reutersa zagroziły odwetem wobec UE. Według Pekinu zapowiedziane w Europie działania regulacyjne są dyskryminujące.

To nie koniec problemów Huawei w Unii Europejskiej

Huawei ma jednak więcej powodów do zmartwień. Komisja Europejska planuje bowiem zablokować dofinansowanie do zakupu falowników od dostawców zakwalifikowanych jako firmy wysokiego ryzyka. Siobhan McGarry – rzeczniczka KE – przekazała mediom, że podejmuje natychmiastowe działania, aby chronić infrastrukturę krytyczną UE przed zagranicznymi podmiotami.

Jednocześnie dostawcy wysokiego ryzyka, którzy zostali już zaangażowani w projekty finansowane przy wsparciu Unii Europejskiej, będą mieli możliwość ubiegania się o wyjątek. Komisja Europejska ma podjąć ostateczną decyzję przed 1 listopada 2026 roku.

Warto przypomnieć, że w marcu 2025 roku Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że nie ma planów wprowadzenia zakazu czy ograniczeń w zakresie użytkowania sprzętu Huawei. Wygląda jednak na to, że może się to zmienić za sprawą europejskich przepisów.