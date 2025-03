Huawei zostanie zakazany w Polsce? Ministerstwo Cyfryzacji stawia sprawę jasno

Huawei jest na cenzurowanym nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Europie. Czy Polska, podobnie jak kilkanaście innych krajów, zakaże używania sprzętu chińskiego giganta w sieciach 5G? Ministerstwo Cyfryzacji odpowiedziało jednoznacznie.

Ile jest sprzętu Huawei w sieciach Orange, Play, Plusie i T-Mobile?

Według informacji, przekazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, około 60% infrastruktury sieci 4G w Polsce bazuje na sprzęcie dostarczonym przez chińskiego giganta. Jej udział jest jednak różny w zależności od operatora. W Play jest on największy, gdyż wynosi ~90%, natomiast w Orange i T-Mobile ~70%. Odsetek obliczono na podstawie liczby abonentów podłączonych do sieci zbudowanej ze sprzętu danego dostawcy. Plus jako jedyny operator infrastrukturalny w Polsce w ogóle nie wykorzystuje rozwiązań Huawei.

Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło też informacje na temat udziału chińskich firm w sieciach telekomunikacyjnych w innych krajach w Europie. W Niemczech wynosi on 57%, na Węgrzech 55%, w Wielkiej Brytanii 40%, we Francji 25%, a na Słowacji 6%. Resort przekazał również, że w 8 z 31 krajów w Europie ponad połowa sprzętu 5G RAN została dostarczona przez chińskie firmy, a w 11 krajach chińska technologia nie jest w ogóle wykorzystywana.

Co ze sprzętem Huawei w sieciach 5G w Polsce? Ministerstwo Cyfryzacji stawia sprawę jasno

Operatorzy w Polsce używają technologii dostarczanych przez Chińczyków również do budowania sieci 5G. Coraz więcej krajów w Unii Europejskiej decyduje się jednak zakazać wykorzystywania sprzętu Huawei w sieciach telekomunikacyjnych. Czy Polska do nich dołączy? Ministerstwo Cyfryzacji oficjalnie poinformowało, że:

obecnie nie ma planów wprowadzenia zakazu ani ograniczenia w zakresie używania sprzętu lub oprogramowania [Huawei] w polskich sieciach telekomunikacyjnych.

Stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji jest zatem sprzeczne ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, która wezwała państwa należące do Unii Europejskiej do całkowitego zakazania lub ograniczenia sprzętu Huawei w sieciach 5G, argumentując to względami bezpieczeństwa.

Wzywamy wszystkie państwa członkowskie do podjęcia szybkich działań w tym kierunku, ich brak może narazić całą UE na ryzyko. Bezpieczeństwo naszych sieci 5G jest oczywiście kluczowe dla gospodarki UE. Thomas Regnier, rzecznik Komisji Europejskiej

Komisja Europejska bowiem już w 2020 roku uznała Huawei za „dostawcę wysokiego ryzyka”. Do tej pory decyzję o rezygnacji z wykorzystywania technologii zapewnianej przez chińskiego giganta podjęło 12 europejskich państw: Dania, Estonia, Francja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Włochy i Wielka Brytania (Brytyjczycy wycofają sprzęt Huawei do 2027 roku).