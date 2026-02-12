T-Mobile musi zwrócić pieniądze klientom. Można wybrać, w jaki sposób

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję, która zobowiązuje T-Mobile do zwrócenia klientom pieniędzy. Można sobie wybrać, w jaki sposób operator je zwróci.

T-Mobile musi zwrócić pieniądze klientom. UOKiK wydał decyzję zobowiązującą

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował praktykę T-Mobile, polegającą na przyznawaniu klientom rabatu w wysokości 5 złotych, jeśli wyrazili oni zgodę na elektroniczną fakturę oraz regulowali terminowo wszystkie należności. W miesiącu, w którym warunek ten nie został spełniony, rachunek był wyższy o 5 złotych.

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, uważa jednak, że kwestia terminowej płatności nie powinna mieć wpływu na wysokość opłat abonamentowych na kolejnych fakturach. Dlatego wydał decyzję, zobowiązującą operatora do zwrotu pieniędzy, które klienci musieli zapłacić, jeśli utracili rabat za terminowe regulowanie należności.

Jak zauważa Prezes Urzędu, w sytuacji, gdy jeden klient korzystał z większej liczby usług, które były rozliczane na jednej fakturze i nie zapłacił rachunku na czas, mógł zapłacić wielokrotność 5 złotych – na przykład 20 złotych, jeśli miał dwa numery na abonament oraz internet i telewizję.

Praktyka odbierania rabatu za nieterminowe uregulowanie należności, zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest niedozwoloną karą umowną, ponieważ w sytuacji, gdy klient spóźnił się z płatnością, operator naliczał dodatkowo odsetki, zatem karał abonenta podwójnie. Tymczasem przepisy Kodeksu cywilnego – w szczególności artykuł 481 paragraf 1 oraz artykuł 483 paragraf 1 – jasno wskazują, że konsument może zostać obciążony odsetkami za opóźnienie w płatności, ale nie można nakładać na niego dodatkowych sankcji.

T-Mobile zrezygnował z tej praktyki po wszczęciu postępowania przez UOKiK w tej sprawie, jednakże Urząd wydał decyzję zobowiązującą operatora do zwrotu pobranych do tamtej pory opłat. Klienci będą mogli wybrać zwrot pobranej kary umownej w wysokości określonej szczegółowo w decyzji lub jako voucher na urządzenia T-Mobile.

Operator poinformuje o tym bezpośrednio uprawnionych do otrzymania przysporzenia klientów – zarówno obecnych, jak i byłych. Co ważne, jeśli klient, który nadal korzysta z usług T-Mobile, nie zgłosi się po zwrot, operator odliczy mu przysługującą kwotę od kolejnych rachunków.

Otrzymaliśmy też oficjalny komentarz od operatora odnośnie decyzji UOKiK:

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że zakończone właśnie postępowanie dotyczyło kwestii rabatów za obsługę elektroniczną i terminową płatność, a więc rozwiązania, którego nie stosujemy w umowach z klientami indywidualnymi już od prawie 3 lat. W momencie, gdy rozwiązanie to wprowadzaliśmy, stanowiło powszechnie stosowaną praktykę rynkową, a gdy UOKiK stwierdził, że może ono naruszać interesy konsumentów, zaprzestaliśmy jego stosowania. Od początku współpracowaliśmy z Urzędem, w celu pełnego wyjaśnienia sprawy i znalezienia rozwiązania najlepszego dla naszych klientów. O szczegółach przyznawania rekompensat będziemy informować w nadchodzących tygodniach.

To już kolejny raz, gdy T-Mobile musi zwrócić pieniądze klientom

W listopadzie 2025 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązał T-Mobile do zwrotu pieniędzy klientom, którzy skorzystali z usługi „Zamów z T-Mobile”. Klienci mogą otrzymać nawet 500 złotych zwrotu. Wniosek o przyznanie przysporzenia można złożyć m.in. na tej stronie internetowej.

Warto również przypomnieć, że wcześniej – w lipcu 2025 roku – UOKiK zakwestionował sposób prezentowania cen w reklamach T-Mobile.