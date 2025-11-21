Ten smartwatch zmierzy Ci ciśnienie. I nie kosztuje wiele

Smartwatch z funkcją pomiaru ciśnienia krwi nie jest nowością na rynku. Do sprzedaży trafiają kolejne modele, oferujące taką możliwość. Najnowszym jest Rogbid Rowatch D3, którego cena jest całkiem przystępna.

Tani smartwatch z funkcją pomiaru ciśnienia krwi

Huawei stworzył kategorię smartwatchy z funkcją pomiaru ciśnienia krwi i w jego ślady poszła marka Rogbid, oferując „tańszą alternatywę” dla Huawei Watch D2, który dziś kosztuje w oficjalnej polskiej dystrybucji blisko 1500 złotych. Rogbid Rowatch D3 jest natomiast około 3 razy tańszy.

W oficjalnym sklepie producenta trzeba za niego zapłacić 139,99 dolarów, co jest równowartością około 515 złotych. Model ten kosztuje zatem 20 dolarów więcej niż smartwatch Rogbid Rowatch D1, który trafił do sprzedaży w marcu 2025 roku.

Do wyboru jest aż pięć wersji: czarna, niebieska i czerwona z paskiem z tworzywa sztucznego oraz czarna i brązowa z paskiem z elementem przypominającym skórę. W ramach świątecznej promocji producent dorzuca w prezencie słuchawki bezprzewodowe o wartości 29,99 dolarów.

Rogbid Rowatch D3 (źródło: Rogbid)

Smartwatch Rogbid Rowatch D3 zmierzy ciśnienie i nie tylko

Smartwatch Rogbid Rowatch D3 ma – według zapewnień producenta – mierzyć ciśnienie z wysoką dokładnością dzięki swojej konstrukcji, ponieważ wyposażony jest w poduszki, które wypełniają się powietrzem podczas pomiaru jak tradycyjne ciśnieniomierze. W trakcie wykonywania pomiaru zegarek emituje komunikaty głosowe (wskazówki, co należy robić) i potem podaje głosowo wynik.

Jego funkcjonalność nie ogranicza się jednak tylko do tego, ponieważ oferuje on też funkcję pomiaru EKG i poziomu glukozy we krwi, a także – klasycznie – pulsu i poziomu natlenienia krwi. Smartwatch Rogbid Rowatch D3 jest również w stanie zmierzyć temperaturę skóry i monitorować sen, a do tego przeanalizować skład ciała (m.in. udział procentowy mięśni i tłuszczu oraz masę kości).

Ponadto zegarek wyposażono w wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,56 cala i rozdzielczości 480×480 pikseli oraz moduł NFC do otwierania inteligentnych zamków (nie można użyć go do płatności) i akumulator, który ma zapewnić do 7 dni ciągłego użytkowania (lub 30 dni działania w trybie czuwania).

Warto też wspomnieć o funkcji rozmów głosowych poprzez Bluetooth 5.3 BLE po sparowaniu ze smartfonem. Smartwatch Rogbid Rowatch D3 można połączyć z telefonami z Androidem i iPhone’ami. Interfejs i dedykowana aplikacja mają język polski.